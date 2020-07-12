Чугунные свидетели Российской Империи в Кишиневе

В молдавской столице осталось два крупных исторических объекта, не замечаемых властями и горожанами. Обозреватель Sputnik решил исправить эту несправедливость.

Любой город пронизан историей. Где-то ее охраняют и пестуют, извлекая из старинных артефактов, зданий и предметов не только эстетическое наслаждение, но и материальную прибыль. А где-то – забывают, топчут, разрушают и даже не понимают ее ценности. Кишинев на мой взгляд, к сожалению, относится ко второй категории.

Дореволюционные канализационные люки исчезают и отправляются в пункты приема металлолома, старые надписи, которые порой обнажаются на зданиях, закрашивают или уничтожают.

В городе все меньше ощущения истории, она заменяется филиалами банков, пунктами обмена валют и аптеками. Поэтому неудивительно, что еще существующие старинные объекты уже не воспринимаются ни гражданами, ни властями, как нечто, имеющее хоть какую-то ценность. Например, старинные столбы. Кто из вас, дорогие кишиневцы, задумывался об их возрасте, о том, что они повидали?

"Как не бегай от судьбы, ждут тебя мои столбы". Аукцыон.

В Кишиневе осталось два огромных, дореволюционных чугунных столба – на улице Пыркэлаб и на Льва Толстого, ниже так называемого "Птичьего рынка".

Старинный чугунный столб в центре Кишинева © Sputnik / Сергей Цуркану

Старинный чугунный столб в центре Кишинева © Sputnik / Сергей Цуркану 1 / 2 © Sputnik / Сергей Цуркану Старинный чугунный столб в центре Кишинева

Несколько лет назад был еще один – на пересечении улиц Пушкина и Александру чел Бун, но в одну из ночей он исчез, а на его месте появился безликий бетонный аналог.

© Sputnik / Сергей Цуркану Основание старинного столба в кишиневском дворе

Столбы эти установлены в Кишиневе в самом начале XX века, а может и в конце века позапрошлого, с началом развития в городе коммуникаций и электрификации, раньше их было очень много, сохранились их старые фотоизображения.

© Photo : Мой город Кишинёв Здание Кишиневской Контрольной палаты, начало XX века

И сейчас город полон их основаниями – пеньками, причем не только на центральных улицах (любители старины могут обнаружить их сами), но и в самых неожиданных местах – к примеру, во дворе в нижней части города, в окружении "хрущевок" – 70 лет как город "перекроили", с изменением направления дорог и улиц, а массивная основа осталась нетронутой.

И еще один интересный момент – в Одессе, столь близкой и яркой, сохранились такие же столбы. Кстати там некоторые краеведы ошибочно утверждают, что столбы установлены в 20-е годы ХХ века, но нужно помнить, что Кишинев тогда находился в составе Королевской Румынии, поэтому ясно, что монтаж чугунных объектов происходил раньше, когда и Кишинев, и Одесса были в составе общего государства. Но и в Одессе этих столбов все меньше, новые представления о городском устройстве добрались до них и у соседей.

© Photo : Штерн Лев Иосифович Старинные чугунные столбы в Одессе

Особенность Кишинева в том, что у нас, в отличие от той же Одессы, исторических зданий, монументальных проспектов и старинных красот на порядок меньше. С европейскими городами в этом отношении молдавская столицы несравнима вообще. Чугунный столб – это не древний собор, не старинный особняк и даже не декор на этом особняке. В ржавом столбе нет классической красоты, но он точно такая же часть истории, как и перечисленное выше. И точно также хранит память о ней.

PS.

Из воспоминаний Лидии Бельской о боях за Кишинев в августе 1944-го.

"Завязались бои за центр города. Между улицей Бэнулеску-Бодони и Театральным переулком стоял высокий металлический столб. Бельский подозвал к себе сержанта Кушнира: "Сможешь залезть и установить флаг?" Солдат мигом оказался наверху и привязал к флагштоку красное полотнище с надписью: "273 стрелковый полк. 1-й штурмовой батальон".

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