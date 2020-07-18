Русский генерал Румянцев 250 лет назад остановил отуречивание Бессарабии

Бессарабия в 1770 году была освобождена от османского владычества - 18 июля Петр Румянцев настиг отступившего Каплан-Гирея на реке Ларга.

Летом 1770 года Бессарабия была полностью освобождена от османского владычества. Впервые с XV века из Пруто-Днестровского междуречья были изгнаны гарнизоны всех османских крепостей (Хотина, Аккермана, Килии, Измаила, Бендер), вытеснены подвластные крымскому хану кочевники – ногайцы и татары. Это спасло Бессарабский регион от полного отуречивания, которое в XVIII веке становилось все более реальным.

Освобождение стало возможным благодаря триумфальным победам русских войск. Причем, решающий вклад в этот успех внес глава первой армии и вероятный уроженец Левобережного Приднестровья, граф Петр Румянцев.

© Public Domain / Граф Петр Румянцев

Первая половина XVIII века – один из самых тяжелых периодов турецко-татарского владычества. На троне в столице Молдавии (Яссах) часто сменяли друг друга господари из среды греков – фанариотов. Их по своему усмотрению назначали султаны и использовали для выкачивания материальных ресурсов для Стамбула. Около половины территории Пруто-Днестровья (Большой Бессарабии) аннексировали османы. Здесь находились самые древние и богатые города региона, превращенные захватчиками в мощные крепости.

© Public Domain / Молдавское княжество

В этих городах господствовал ислам и османский язык. Важная причина тому – фискальная политика турецких властей: христиане несли более тяжелое налоговое бремя. Поощрялись браки мусульман с христианскими женщинами, дети от которых тюркизировались. Как результат – мечети численно доминировали над христианскими храмами. Обязательный элемент османского города - медресе (школы), содержавшиеся за счет государства.

Еще один важный атрибут – невольничьи рынки. Через них проходили военнопленные, захваченные кочевниками в Польше или России, а зачастую и молдавские крестьяне, ставшие жертвой разбоя или карательного набега.

Переселившиеся из Поволжья и Северного Кавказа кочевники – ногайцы полностью заняли Буджакскую степь на юге Бессарабии. В Каушанах был создан административный центр Буджакской орды. Постепенно значение этого городка в Крымском ханстве сильно возросло, он стал играть роль резервной ставки хана.

Ногайцы в основном вели экстенсивное скотоводство и стремились к захвату новых земель, которые они могли найти лишь в молдавских цинутах (уездах). Слабые власти Молдавского княжества этому могли мало что противопоставить. Ведь ногайцы были основной ударной силой войска крымского хана – важного вассала Османской империи.

В 1711 году орда отняла у Молдовы более трех тысяч квадратных километров в дополнение к своим обширным владениям от 1666 года. К середине XVIII века ногайские кишлаки основывались уже неподалеку от Кишинева. Причем, захватывая лесостепные пространства, ногайцы как и родственные им татары переходили к оседлому хозяйству. Молдавские крестьяне же вынуждены были мигрировать на север, под защиту Кодр.

Аналогичная картина складывалась и на северной окраине региона. Отторгнув от Молдавии город Хотин, турецкие власти сразу же поселили в его окрестностях орду липканских татар. Она перешла на сторону османов в ходе польско-турецких войн.

Таким образом, поступательно шел процесс замещения христианского населения Бессарабии "правоверными подданными" султана. Он облегчался малолюдностью Пруто-Днестровского региона, ведь здесь проживали лишь 25% населения Молдавского княжества.

Во второй половине XVIII века этот процесс мог получить логическое завершение, поскольку в период максимального проникновения турок в Северное Причерноморье мощнейшая Бендерская крепость стала резиденцией Силистрийско-Очаковского бейлербея (губернатора). Бессарабия становилась сердцевиной обширных владений османов от Днепра до Севеверо-Восточной Болгарии. Это означало еще большую концентрацию здесь турецко-татарских войск, чиновников, торговцев, духовных деятелей. Вполне реальным было превращение Бессарабии в конфессиональном плане в аналог Боснии или Албании.

Однако в 1770 году относительно немногочисленная армия Петра Румянцева (в начале кампании до 38 тыс. человек) неожиданно для всей Европы стремительно размела все эти построения османов.

© Public Domain / Румянцев остановил отуречивание Бессарабии

Первое крупное столкновение той кампании случилось 28 июня возле урочища Рябая Могила, на берегу Прута. Войскам Румянцева противостоял 70-тысячный в основном конный отряд во главе с крымским ханом Каплан-Гиреем. Такое соотношение сил подразумевало оборонительную тактику русских. Но вместо того, чтобы ждать вражеского нападения, дивизии Румянцева попытались сами окружить и разгромить лагерь крымцев, используя преимущество в артиллерии.

18 июля Румянцев настиг отступившего Каплан-Гирея на реке Ларга. Здесь при помощи турецких инженеров противник воздвиг уже более мощный укрепленный лагерь. Благодаря османским подкреплениям под командованием хана было до 80 тысяч человек, включая артиллеристов.

Смелый марш – маневр к вражескому лагерю последовал и на сей раз: атаки татарской конницы были отражены, огонь турецких пушек подавлен. Противник снова отступил, потеряв тысячу убитыми и две тысячи пленными, большой обоз и всю артиллерию. Русские лишились на поле боя лишь 29 человек убитыми.

Румянцев остановил отуречивание Бессарабии

Но главное сражение было еще впереди. В середине июля через Дунай в Бессарабию переправились основные силы турок во главе с великим визирем Халил-пашой. Под его командованием было 150 тысяч человек (50 тысяч пехоты и 100 тысяч преимущественно иррегулярной конницы). Румянцев же имел войск меньше, чем в предшествовавших сражениях. Восьмитысячный корпус был направлен для прикрытия тылов от удара крымской конницы.

Ни кто не осудил бы Румянцева, отступи он перед лицом турецкой армии, превосходившей его собственные силы в несколько раз. К тому же права на ошибку русский главнокомандующий не имел: ощущалась нехватка продовольствия и боеприпасов, с фланга нависали войска крымского хана. Затянись генеральное сражение и вся Румянцевская армия могла бы оказаться в окружении.

Еще до рассвета 1 августа русские дивизии и корпуса вновь двинулись в наступление. Противники сошлись возле Нижнего Траянова вала недалеко от нынешнего города Вулканешты. Вполне возможно, что именно античный артефакт, пролегавший посреди поля боя, вдохновил Румянцева на такое сравнение: "Как древние римляне, мы не должны спрашивать, как велик неприятель, но искать, где только он. А нам искать его и не нужно – вот он, перед нами".

© Public Domain / Румянцев остановил отуречивание Бессарабии

Судьбоносное сражение вошло в историю как Кагульская битва, в честь одноименной реки, протекавшей поблизости. Перейдя через вал, русские колонны перестроились в каре и сразу же подверглись атаке турецкой конницы. Операция на окружение османам не удалась, кавалерия вынуждена была отступать под градом картечи.

Критический момент сражения наступил в восьмом часу утра. Когда русские уже приблизились к турецкому лагерю и стали подавлять турецкую артиллерию, в атаку ринулся 10-тысячный отряд янычар.

Одна из русских дивизий не выдержала яростной сабельной атаки и, нарушив строй, стала отступать. Это создавало кризис в центре построений армии Румянцева, угрожало обрушить весь боевой порядок.

В этот момент главнокомандующий двинулся навстречу отступившим солдатам. Своим богатырским видом и одной фразой "Ребята, стой!", он смог восстановить порядок. По турецкой пехоте открыла огонь русская полевая артиллерия, с двух сторон ударила конница. На янычар в штыки бросился первый гренадерский полк, меткий огонь по их тылам вели егеря. В итоге, вражеская вылазка была отбита.

© Public Domain / Румянцев остановил отуречивание Бессарабии

К девяти часам русские вступили в турецкий лагерь и заставили окончательно стихнуть вражеские батареи. Не выдержав штыковых ударов и картечного огня, противник бежал. Визирь с остатками своего войска укрылся за Дунаем. В водах великой реки тогда утонуло едва ли не больше турок, чем на поле боя. По "умеренному счету" Османская империя потеряла не менее 20 тысяч человек погибшими и пленными. Потери русской армии составили 353 человека убитыми, 11 - без вести пропавшими, 550 - ранеными.

Кагульская виктория принесла Румянцеву чин генерал-фельдмаршала и в одночасье обрушила турецко-татарское владычество во всей Бессарабии и соседних регионах. Через несколько дней после битвы отряд молодого генерал-майора Григория Потемкина занял Измаил, в конце сентября, не дождавшись помощи, пали османские крепости Аккерман и Бендеры. В середине ноября турецкие гарнизоны оставили Браилов и Бухарест, а 30 ноября Румянцев торжественно вступил в Яссы.

Медаль за сражение на реке Кагул (1770)

До конца войны турецкие войска, так и не смогли вернуться в Бессарабию. Османский контроль над регионом был восстановлен во многом благодаря вмешательству "европейских партнеров", по условиям Кучук-Кайнарджийского мира (21 июля 1774 года) Тем не менее, поступательное отуречивание Бессарабии остановилось.

Лишившись турецкой поддержки, лидеры Буджакской орды были вынуждены вступить в переговоры с правительством Екатерины II. 26 августа 1770 года более двух десятков мурз на церемонии вблизи Бендер приняли российское подданство. Перешедшие на сторону России ногайцы и татары стали переселяться русскими властями в Северную Таврию и на Кубань. В 1771 году из Бессарабии на восток ушли около 12 тысяч кочевников.

Другая часть буджакцев во главе с ханом ушла вместе с турками в Добруджу. Таким образом в 1770–1771 годах численность кочевников в Бессарабии резко снизилась. Сложившейся ситуацией оперативно воспользовались правители Молдавского княжества. На части территорий покинутых татаро-ногайцами, пока регион контролировался русскими был обустроен Хотарничанский цинут Молдовы.

Произошедшие геополитические сдвиги страховали Бессарабию от новых волн миграций кочевников из Поволжья и Причерноморья. Ведь по условиям русско-турецкого мира 1774 года междуречье между Днепром и Южным Бугом отходило к Российской империи, Очаковская же область с Приднестровьем должна была оставаться слабозаселенной.

По условиям Кучук-Кайнарджийского договора подлежали сокращению и непосредственно османские владения в Бессарабии. Частные и монастырские земельные владения, отнятые при составлении крепостных округов, должны были вернуться прежним владельцам. Порта обязалась не препятствовать христианскому вероисповеданию жителей региона, "созиданию церквей новых и поправлению старых".

Весьма символичной была и перемена центра османского присутствия в Пруто-Днестровском междуречье. После 1774 года он перешел из Бендер в Измаил. Тем самым фокус внимания Порты смещался с турецко-молдавского пограничья к устью Дуная. Стамбул заботила уже не экспансия, а оборона, удержание достигнутых рубежей.

Данный рассказ будет не полным без ответа на вопрос: какова причина этих триумфальных побед армии Румянцева? Ведь если турки были так слабы, а русские так сильны, почему подобный исход не наступил во время Прутского похода 1711? В начале века под командованием Петра I в Молдавии было примерно столько же войск, что и у Румянцева. В контексте этого сравнения заметим, что согласно распространенному преданию именно Петр Первый был биологическим отцом Петра Румянцева.

Причины побед 1770 года коренились в ряде военно-тактических изобретений, которые смог оценить полководческий талант Румянцева и успешно внедрить их в действия своей армии.

Главным новшеством стало применение дивизионных каре. Ранее в русских войсках, по примеру европейских армий применялись лишь армейские каре. Они представляли собой четырехугольные построения пехоты, при которых та могла вести боевые действия даже в полном окружении. Дивизионные каре были более мобильны, усиливали огневое воздействие на противника, повышали эффективность борьбы с конницей. На поле боя дивизионные каре напоминали построения древнеримских легионов, в шахматном порядке. Основная османская тактика охватывания противника с флангов и тыла оказалась в 1770 года совершенно бесполезной.

Еще одно новшество: создание батальонов легкой стрелковой пехоты — егерей. Они были вооружены весьма дальнобойным (для своего времени) стрелковым оружием. Егерей обучали прицельной стрельбе, действиям в рассыпном строю, из засад, в тылу противника. Во время летних сражений в 1770 году егеря должны были первым делом выводить из строя офицеров противника. При осадах крепостей они прикрывали штурмовые колонны.

На поле бая русские войска превзошли противника выучкой и слаженностью действий. Став главнокомандующим осенью 1769 года, Румянцев потребовал от командиров всех уровней заниматься постоянной боевой подготовкой подчиненных войск и учить "только тому, что нужно на войне". Всячески поощрялась инициатива на поле боя. Новый военный устав, разработанный Румянцевым для своей армии, предусматривал ускорение перестроений войск, упрощение ружейных приемов, повышение стремительности атак. Артиллерии предписывалось для повышения результативности стрельбы подпускать противника на близкие дистанции.

В дальнейшем, эти предписания, опробованные в Бессарабии, станут общеобязательными. Они обеспечат победу России в следующей войне с Турцией 1787–1791 годов и окончательное освобождение региона в 1812 году. Учеником Румянцева себя считал прославленный Александр Суворов.

Административный талант Румянцева проявился и на гражданском поприще. У него был соответствующий опыт, поскольку на протяжении нескольких лет до начала войны с османами он руководил Малороссийским генерал-губернатором. Став фактическим правителем Молдавского княжества, Румянцев модернизировал систему управления государством. Реформы Румянцева в Яссах, безусловно, достойны отдельного рассказа.

За время нахождения полководца на Дунае, он весьма глубоко вник в проблемы Бессарабии, Молдавии и Валахии. В процессе мирных переговоров полководец весьма болезненно переживал уступку туркам этих регионов в обмен на предоставление независимости Крымскому ханству. Такой размен граф Румянцев считал неравноценным. Однако время максимального влияния графа Румянцева – Задунайского на политику еще было впереди.

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