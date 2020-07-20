Проверка боеготовности с южным акцентом: задачи 150-тысячной группировки войск РФ

Впечатляющий масштаб внезапной проверки боеготовности оперативно-стратегических объединений ВC РФ, с участием около 150 тыс военных, 26 тыс единиц вооружения и техники, 400 летательных аппаратов, и более 100 кораблей и судов – сигнал о намерении защищать свои интересы.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов проводится 17 – 21 июля. Планом предусмотрены 56 учений тактического уровня на 35 сухопутных и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей, с привлечением 149755 военнослужащих, 26820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Воинские части и подразделения совершили марши в районы сосредоточения, корабельные группировки вышли в море, авиационные соединения передислоцировались на оперативные аэродромы.

Это проверка способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, и подготовка к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", которое состоится в сентябре с участием войск шести стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Инспекторы Генштаба и Минобороны РФ экзаменуют части Южного и Западного военных округов, отдельные соединения центрального подчинения, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Внезапные маневры войсковых группировок подобной численности западным генералам могут лишь сниться. Подтверждение тому – неудачная попытка собрать весной в Польше, Литве, Латвии и Эстонии около 30 тысяч военнослужащих из США и других стран НАТО в рамках маневров "Защитник Европы".

Porter обречен

Внезапная проверка имеет заметный южный акцент, и все же не привязана к грядущему учению военно-морских сил НАТО и Украины в Черном море, тем более – к обострению ситуации на границе Армении и Азербайджана. Подобные условно неожиданные учения армии и флота в России практикуются несколько лет. При этом по тревоге поднимаются виды и рода войск, оперативно-стратегические объединения. Соединения части, корабли и самолеты оперативно перебрасываются на сотни и тысячи километров, и сходу выполняют поставленные задачи на незнакомых полигонах, в море и на суше. Только так можно проверить реальную степень боеготовности войск, технологические возможности маневра, сосредоточения и применения сил в том или ином регионе. Успех боевых действий на 80% зависит от развитой инфраструктуры (баз, аэродромов, портов) и безупречной логистики.

С другой стороны, все учения войск и сил России (включая внезапные проверки) – спокойная демонстрация безусловного военного превосходства, направленного на обеспечение мира и стабильности в Восточной Европе и Центральной Азии. Разумеется, американский ракетный эсминец Porter, который этим летом зачастил в Одессу, и ему подобные гости в Черном море находятся в заведомо невыгодных условиях доминирования Вооруженных сил РФ, и в случае реального военного конфликта обречены.

Отдельные эпизоды маневров позволяют лучше понять, что конкретно ожидает террористов и агрессоров в зоне национальных интересов России и на территории ее союзников.

Динамика боев

Во внезапной проверке Черноморского флота задействовано более 3000 военнослужащих и 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ. По легенде учений, отряд кораблей выполнил артиллерийские стрельбы в море, когда "вражеский корабль" пытался уничтожить большие десантные корабли ЧФ, которые готовились высадить десант на необорудованное побережье.

В маневрах Каспийской флотилии участвуют 35 кораблей. Одновременно происходило развертывание кораблей и подразделений морской пехоты, которые десантировались в горах Дагестана, и "ликвидировали" незаконные вооруженные формирования в ходе учений на полигоне Аданак – задачу выполняли более 700 военнослужащих, около 30 единиц вооружения и военной техники, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня РСЗО "Град", 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы "Сани".

Мотострелковые, танковые, артиллерийские войска Южного военного округа (в том числе российские военные базы в Абхазии и Южной Осетии) ведут "бои" на 20 полигонах в рамках более 70 учений. Оперативные (запасные) аэродромы обеспечивают базирование 150 самолетов и вертолетов.

Зенитно-ракетная часть 4-й армии ВВС и ПВО была поднята по тревоге, и совершила марш на боевые позиции. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" 19 июля отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов, то есть защитили важные объекты на Черноморском побережье.

ОТРК "Искандер" ракетного соединения ЮВО предотвратили захват черноморского побережья морским десантом "противника", условно уничтожили скопление боевой техники в момент выгрузки на берег с десантных кораблей.

Развернутые в Ингушетии подразделения артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии под прикрытием мотострелков и более 50 ударных вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО (Ка-52, Ми-28Н и Ми-35) нанесли огневой удар по "противнику". Одновременно "работали" реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", самоходные 203-мм артустановки "Малка" и 240-мм минометы "Тюльпан". Заметим, кроме конвенционных 230-килограммовых боеприпасов, "Тюльпан" может забрасывать на расстояние 20 км и термоядерные мины мощностью две килотонны.

Мотострелки 58-й армии ЮВО уничтожили условного противника в горах Южной Осетии. Успешно выполнили боевые стрельбы штатным снарядом из танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В.

Танкисты ЮВО в Абхазии на прибрежном полигонах Нагвалоу и Цабал отработали задачи рейдовых отрядов в тылу условного противника и в качестве обходящих отрядов для нанесения фланговых ударов.

На полигоне Гудаута (Абхазия) российские специалисты отработали борьбу с ударными беспилотниками условного "противника" с использованием комплексов РЭБ "Житель" и "Красуха". А также исказили навигационное поле в районе сосредоточения тактических групп условного противника, и "ослепили" средства наведения высокоточного оружия при подготовке авиационного удара. Подразделения РЭБ организовали подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин, отработали задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи, нанесли радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи "противника", по каналам управления и передачи данных БПЛА.

Даже эти короткие, избирательные штрихи позволяют понять общий замысел внезапной проверки и цель боевой подготовки войск. Небо, море, земля России и ее союзников – неприступны для террористов и недобрых соседей всех мастей.

Внезапность и транспарентность

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия в ход внезапной проверки войск не соблюдает условий прозрачности, в то время как союзники по НАТО соответствуют духу и букве Венского документа ОБСЕ. Однако для сомнений в целесообразности и легитимности принимаемых Москвой решений, необходимы компетентность и веские основания.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) регламентирует уведомление европейских соседей о военных маневрах с участием более 9 тысяч человек за 42 дня (или ранее), и право каждой страны в Европе проводить учения с составом участников больше 40 тысяч не чаще одного раза в три года. Однако внезапные проверки в Вооруженных сил РФ с привлечением свыше 40 тысяч человек не противоречат международным обязательствам. Считать следует лишь конкретные формирования и части, подпадающий под действие ВД-2011, такой порядок регламентирует глава первая этого документа. Когда СМИ сообщают о привлечении 150 тысяч военнослужащих, это означает участие во внезапной проверке не только обычных вооруженных сил (как это понимается Венским документом), но и средств ВМФ, ВКС, других составляющих. Представителям НАТО в оценках следует пользоваться официальными (профессиональными) данными, используемыми в рамках ВД-2011, а не материалами СМИ или собственными представлениями о транспарентности боевой подготовки.

Минобороны России не приглашает иностранных военных наблюдателей на внезапные проверки длительностью более 72 часов, потому что правило предоставления наблюдения действует при условии превышения количества военнослужащих и боевой техники (соответственно 13000 человек, 300 танков, 500 бронемашин) только в период сохранения указанного превышения. За всю историю проведения внезапных проверок такой ситуации не возникало, действия российских войск фрагментированы в пространстве и времени.