На стене одной из церквей Кишинева есть изображение дьявола за ноутбуком

В столичном Храме Преображения Господня, есть настенная роспись, которую вряд ли можно найти в любом другом культовом сооружении на территории республики.

Нечистая сила, изображенная на иконе или на стенах церкви, не редкость для православной живописи. Обычно ее можно увидеть на знаменитых иконах, которые воспроизводят сцену Страшного суда, где справа стоят праведники, те, кто попадают на небеса с ангелами, а слева - грешники, которые отправляются в ад с демонами. Но вот дьявол, сидящий перед лаптопом, - действительно новинка для церковной росписи.

© Sputnik / Mihai Caraus Изображение дьявола за компьютером на фреске в кишиневском Храме Преображения Господня.

"Ретроградные церковные служащие против научно-технического прогресса", - с иронией скажут атеисты. Однако священнослужители столичного Храма Преображения Господня не против компьютеров и интернета в жизни человека, конечно, если они используются во благо, а не в ущерб и душе, и телу. Но, увы, во многих случаях люди становятся зависимыми от мировой паутины, компьютеров, мобильных телефонов, онлайн-игр, социальных сетей, которые в конечном итоге разрушают их жизнь.

Икона Страшный суд

Священник Храма Преображения Господня Иоан Плэмэдялэ рассказал, как на стенах церкви появилось изображение дьявола перед экраном компьютера.

"Бог был, есть и будет милостивым и справедливым. С течением времен, мы смогли заметить, что милость Бога превзошла его справедливость. В противном случае давно бы у нас был новый Потоп, и сегодня на земле не было бы ни одного человека из-за тех беззаконий, которые совершают люди, в том числе во времена, в которые мы живем", - сказал собеседник.

© Sputnik / Mihai Caraus Священник Храма Преображения Господня Иоан Плэмэдялэ.

Впрочем, как отметил священник, даже если Бог так милостив к людям, то всегда было известно, что однажды необходимо будет нести ответственность за то, что они совершают.

"Об этом нас предупреждал Святой Апостол и евангелист Матфей в Евангелии о Третьем воскресенье - Воскресенье Страшного суда, а также Апостол евангелист Иоанн очень подробно рассказывает, как будет происходить Страшный суд. Но, игнорируя эти предупреждения, мы продолжили и продолжаем наш путь отстранения от Бога и насмешек над ним. Вместе с тем, учитывая эти предупреждения, люди думали, что придет этот суд, и это их обеспокоило. Вот почему в определенный момент в церковной росписи появилась икона Страшного суда", - пояснил священник.

Преимущества интернета заканчиваются тем, где начинается зависимость от него

Икона с изображением сцен Страшного суда, которая появилась в православной иконографии нашего края со времен Средневековья, изображает слева грешников Ада и грехи, которые их туда ведут. Священник Иоан Плэмэдялэ утверждает, что в то же время, в мире появились новые страсти и грехи, в том числе зависимость от интернета и компьютера.

"Многие проступки, за которые грешники будут наказаны в другом мире, давно известны, такие как убийство, воровство, блуд. Но сегодня у нас есть другие новые грехи и одна из страстей, которая превосходит многие из ранее известных, - это зависимость от интернета, от компьютера", - сказал священнослужитель.

Как подчеркнул собеседник, он не отрицает, что интернет, компьютер, мобильный телефон приносят пользу человеку.

"Сегодня трудно представить себе мир без них. Но, к сожалению, в случае тех, кто от них зависит, негативное влияние намного сильнее, чем польза ", считает священник.

Интернет-зависимость - проделки сатаны

Иоан Плэмэдялэ утверждает, что компьютерная и интернет-зависимости более страшны, чем наркотики.

"Молодые люди стали похожи на роботов. Они больше не хотят думать, исследовать, искать. Все эти процессы снизились по причине того, что можно просто открыть компьютер и войти в интернет. И там можно найти все, включая секс и эротику. К сожалению, мало кто ищет то, что действительно необходимо для жизни. Сегодня зависимость от интернета очень высокая. И эта зависимость - проделки сатаны", - полагает священник.

По его мнению, молодые люди больше не интересуются проблемами своих сверстников.

"Даже когда они собираются вместе, то больше не общаются друг с другом, не разговаривают, не задаются вопросом, что они делают, и какие у них проблемы. Нет, все смотрят в свои смартфоны. Это деградация человека, его интеллектуального уровня. Трудно говорить, где мы окажемся при такой тенденции этой зависимости", - отметил собеседник.

Интернет-зависимость - страсть, которая никого не беспокоит

Священник Храма Преображения Господня утверждает, что на данный момент в обществе есть механизмы противодействия другим порокам, но не интернет-зависимости.

"С другими страстями борются. Например, с наркотиками. Их потребление и незаконный оборот – это преступление. Тех, кого выявляют, наказывают и арестовывают. Что касается алкоголизма, то, по крайней мере, это лечат. Но никто не лечит зависимость от интернета и компьютера", - отметил Иоан Плэмэдалэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Изображение дьявола за компьютером на фреске в кишиневском Храме Преображения Господня.

Где может оказаться интернет-зависимый человек?

Священник рассказал, что идея изображения дьявола за компьютером на стенах церкви пришла к служителям храма и художнику, который нарисовал сцену из Страшного суда, после случая, рассказанного верующей.

"Сын одного из наших прихожан дошел до того, что ночами напролет сидел перед компьютером. Потом он женился, его супруга родила ребенка, но он не отказался от этой своей страсти. Однажды его жена пришла к нам и пожаловалась, что больше не может выносить этого, что она не может жить с ним, что она собирается развестись, потому что ее муж день и ночь проводит перед компьютером, превращаясь в одержимого человека", - отметил священник.

И это не единственный случай в этом приходе.

"Мы, священники, исповедуем много людей. Приходят самые разные люди, у которых такие же проблемы. Они просят совета, спрашивают нас, что делать? Иногда мы попадаем в ситуацию, когда даже не знаем, что сказать. Мне известно довольно много случаев компьютерной зависимости. Человека, который стал зависимым от компьютера, очень трудно вернуть к нормальной жизни. Он становятся одержимым", - считает отец Иоан.

Вот так в храме Преображения Господня на настенной росписи со ценой Страшного суда появилось изображение дьявола за компьютером. А произошло это четыре года назад. Над созданием этой картины художник Николай Маланку работал более полугода.

На факт того, что интернет-зависимость - большая проблема для молдавского общества, указывают не только священники столичного Храма Преображения Господня, но и специалисты-миряне.

К примеру, психолог Зинаида Грибинча заявила в комментарии радиостудии Sputnik, что интернет-зависимость, которая входит в категорию наиболее серьезных психических расстройств, затрагивает многих наших соотечественников, и молодое поколение является наиболее уязвимым в этом смысле.

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