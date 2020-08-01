"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина

Если Дональд Трамп так сильно боится Владимира Путина, как уверяют противники американского президента, то что им нужно сделать, чтобы помешать ему переизбраться на ноябрьских выборах?

Получить приказ из Кремля о добровольном снятии Трампа? Но коварный Путин не хочет отзывать своего агента. Поджечь Америку, чтобы Трамп, как таракан, сбежал из Белого дома? Пробуют, но гарантий нет. Нужны нестандартные ходы, пишет автор РИА Новости.

А что, если найти своеобразного астрального двойника Путина — того, кто будет гипнотизировать Трампа так же, как этот русский с голым торсом? Много месяцев было потрачено на поиски, перевернули вверх дном все "вашингтонское болото" — и наконец-то нашли! Завтра Джо Байден, кандидат в президенты от всей антитрамповской Америки, объявит о своем секретном оружии — назовет кандидатуру своего напарника, того, кто пойдет вместе с ним в вице-президенты. Учитывая как возраст — в этом году Байдену исполнится 78 лет — так и проблемы с памятью, байденовский вице-президент в этот раз имеет очень хорошие шансы стать президентом, не дожидаясь 2024 года. Для этого, правда, нужно еще выиграть 3 ноября у Трампа, но поэтому и нужен "американский Путин".

То есть Камала Харрис, родившаяся под знаком Весов в год Дракона, точно так же, как и Владимир Путин (у него, правда, Дракон водяной, а не деревянный). С таким вице победа Байдену обеспечена — Трампа ждет разгром, а потом и тюрьма.

Как-то чересчур, да? Но разве то, что мы слышим в последние годы в адрес Трампа в США, не является полнейшим театром абсурда? Разве абсолютно сумасшедшие выдумки про русское влияние на Трампа не обсуждают на полном серьезе в американской прессе и конгрессе? На этом фоне предположение о том, что на кандидатуре Харрис остановились благодаря ее гороскопу, смотрится совершенно органично, да и вообще астрология, тем более древнекитайская, куда более серьезная наука, чем современная американская пропагандистская политология.

Но может ли 55-летняя Камала Деви Харрис на самом деле помочь Джо Байдену победить Трампа? Кто она?

Единственная черная женщина в сенате, вся карьера связана с Калифорнией — после того как в 39 лет она выиграла выборы и стала окружным прокурором Сан-Франциско, ее заметили и на федеральном уровне. Уже в конце нулевых годов о ней писали как о будущем президенте, включали в различные списки самых влиятельных и перспективных женщин — политиков США. В 2010-м она побеждает уже на уровне штата и становится генеральным прокурором Калифорнии. Спустя три года наконец-то впервые выходит замуж: за юриста еврейского происхождения, у которого есть двое взрослых детей. Одинокая женщина все-таки до сих пор вызывает вопросы даже в суперлиберальной Калифорнии.

А в ноябре 2016-го Харрис выигрывает выборы в сенат, то есть выше остается еще только один выборный пост. Президентский — и в прошлом году Харрис выдвигает свою кандидатуру, активно участвует в праймериз, но с рейтингом в три процента не может составить серьезную конкуренцию не только кандидату истеблишмента Джо Байдену и лидеру левых Берни Сандерсу, но и еще сенатору Элизабет Уоррен. Однако потом обе дамы-сенатора, как и другие кандидаты, снимаются с предвыборной гонки, чтобы остановить Сандерса и обеспечить тем самым победу Байдену.

Уже тогда было ясно, что в знак благодарности и исходя из предвыборных расчетов Байден выберет своим напарником женщину: изначально казалось, что весомее шансы Уоррен, более популярной, более левой и способной привлечь электорат Сандерса. Но после начала расовых волнений стало понятно, что выгоднее брать черную женщину, и тогда уже фавориткой стала Харрис. У нее было еще несколько конкуренток, но на их фоне она смотрелась предпочтительней.

Против Харрис играло ее правоохранительное прошлое: бывший прокурор в момент "восстания масс" против полицейского насилия. Но зато у нее огромный опыт победы на выборах, пусть и в одном штате. И самое главное — она умеренно левая, последовательно прогрессивная (начинала с протестов против апартеида в ЮАР еще в 80-е, а сейчас посещает гей-парады и поддерживает легализацию марихуаны) и совершенно не белого происхождения. Причем не просто не белого, а еще и свежеимигрантского. Оба ее родителя приехали в Штаты для учебы незадолго до ее рождения, то есть Харрис должна напомнить десяткам миллионов подобных ей американцев об их собственной судьбе.

Отец — чернокожий эмигрант с Ямайки, ставший потом профессором в Йеле. Мать — тамилка из Индии, доктор эндокринологии. Младшая сестра Камалы Харрис, Мая, политический аналитик на телеканале MSNBC, работала в команде Хиллари Клинтон в 2016-м. Сама Камала с начала 90-х делала прокурорскую карьеру, которая и привела ее на вершины власти. Не только благодаря работоспособности, были и правильные связи, и правильные романы. Да и сейчас к калифорнийской партии в Вашингтоне относится и самый высокопоставленный демократ в США — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, уже треть века представляющая в конгрессе один из калифорнийских округов.

Окружение Байдена считает Харрис не очень лояльной и управляемой: вспоминают, как она на теледебатах обвинила Джо чуть ли не в расизме, и ведь это было еще до нынешних волнений. Тем не менее альтернативы у Байдена практически нет, он надеется, что Камала принесет ему дополнительные голоса женщин и меньшинств. Хотя они же вроде бы и так за него, если верить опросам? Но веры в данные социологов нет даже у демократов, которые слишком хорошо понимают, что Байден не возбуждает вообще никого из их электората. Единственная мотивация голосовать за него — помешать переизбранию Трампа. Экзотичная и симпатичная Камала должна взбодрить демократического избирателя, стать своеобразным Обамой номер два.

С политической точки зрения Харрис абсолютно системный политик: никаких экстравагантных внешнеполитических взглядов, все в русле "вашингтонского болота". Некоторая левизна во внутренней политике сейчас становится демократическим мейнстримом, но и тут Харрис не идет ни в какое сравнение с идейным левым Сандерсом и, если надо будет, легко скорректирует свои взгляды. К тому же она не типичный левый: выступала против отмены смертной казни в Калифорнии, да и прокурорский опыт со счетов не спишешь.

Можно ли представить себе Харрис в кресле президента США? Если Байден изберется президентом и не уйдет в отставку или не умрет на посту, то Харрис будет абсолютным фаворитом в кандидаты от демократов в 2024 году. Но даже в этом случае оценивать ее шансы на следующих выборах сейчас невозможно, потому что в случае поражения Трампа в этом ноябре республиканский электорат будет уверен в том, что у него украли победу. И в 2024-м попытается взять реванш, дать смертельный бой демократам, понимая, что время и изменение демографического баланса работают против белой Америки, особенно той ее части, что живет не в мегаполисах двух побережий.

Если же Трамп победит, а его шансы представляются куда более предпочтительными, несмотря на все опросы, то Харрис все равно превратится в звезду первой величины на демократическом небосклоне. И другим демократам будет очень сложно составить ей конкуренцию в 2024-м, если, конечно, она не наделает каких-то глупостей или ее не решит уничтожить политически само "вашингтонское болото" (чтобы расчистить дорогу для другого, более правильного и удобного кандидата).

Так что вероятность встречи президентов США и России, рожденных под знаком Весов и в год Дракона, будет сохраняться все двадцатые годы. Если, конечно, в Америке еще будет признанный всеми президент.

Мнение автора может не совпдадат с позицией редакции.

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