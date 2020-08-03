"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию

С учетом той очевидной психологической травмы, которую коронавирус дважды нанес коллективному Западу, вопрос выигрыша в этой гонке стал не просто политическим, а политическим и принципиальным с точки зрения сохранения самоуважения западного общества, отмечает Иван Данилов в своем материале на РИА Новости. Человеку, воспитанному лучших в традициях европейского гуманизма (что в современном мире в основном означает не европейца или американца, а человека с советским или российским образованием), довольно сложно понять современную западную одержимость "гонкой на вакцинах", но можно попробовать объяснить ее с точки зрения главной индустрии современных США или Великобритании, то есть с точки зрения политического и коммерческого пиара.
Следующую травму самооценке коллективного Запада нечаянно (так бывает) нанесла Россия — своим "оскорбительно низким" уровнем смертности от коронавируса и налаживанием массового тестирования, что в сумме вызывало зубовный скрежет в западных СМИ и бездоказательные обвинения в подтасовке статистики, хотя статистика (помимо оценок ВОЗ) была самоочевидной: в Нью-Йорке трупы жертв эпидемий складывали в рефрижераторы на улицах, и уже этого достаточно для оценки разницы качества медицинского и государственного управления.
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И вот на этом фоне, независимо от требуемых расходов и любых возможных рисков, для коллективного Запада (а также для некоторых конкретных амбициозных западных политиков) вопрос первенства в производстве вакцины становится жизненно важным с точки зрения имиджа, ибо нужно показать, что, например, США — это "все еще номер один в мире".
В этом контексте логично, что любые сообщения о том, что в России или Китае близки к созданию и массовому использованию вакцины против коронавируса, вызывают в западном инфополе реакцию, которую можно сравнить даже не столько с банальной аллергией, сколько с настоящим анафилактическим шоком.
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Конечно, можно предположить, что американские чиновники от медицины действительно руководствуются только профессиональными соображениями, но с учетом всего вышеизложенного есть серьезные подозрения в наличии определенной политической ангажированности. В качестве примера официальной реакции на сообщения о российских планах начать массовую вакцинацию медиков уже этой осенью, а также на новости о китайских успешных испытаниях возможных вакцин можно привести позицию главного американского инфекциониста, которую публикует The Wall Street Journal:
Судя по сравнительному анализу возможных вакцин из разных стран, который приводит агентство деловой информации Bloomberg, Фаучи, вероятно, надеется на вакцину от американской компании Moderna.
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Показательно, что в трекере от Bloomberg (по крайней мере, на момент написания статьи) отсутствуют российские разработки, что может способствовать появлению у западного читателя превратного впечатления о российских возможностях, ибо может возникнуть иллюзия того, что российская вакцина "появилась из ниоткуда".
Уже сейчас можно предположить, каким образом будет продолжена "гонка на вакцинах": российскую или китайскую немедленно объявят опасными, сопроводив это соответствующими информационными вбросами в жанре фейк-ньюз. Параллельно с этим для убеждения более скептически настроенной части западной аудитории будет продвигаться тезис о том, что в любом случае, даже если вакцины работают, эти вакцины сделаны с помощью данных, якобы украденных китайскими, иранскими и российскими хакерами, причем соответствующая подготовка общественного мнения уже проведена. А финальной линией защиты станет циничное обвинение России и Китая в "вакционном национализме" и желании превратить борьбу с эпидемией в аналог какого-то международного соревнования, но в параллельном режиме будет продвигаться тезис о необходимости создать на Западе собственную вакцину, чтобы не зависеть в столь важном вопросе от Пекина или Москвы.
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