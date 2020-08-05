Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, Запад начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином.

В той или иной форме почти все обсуждаемые в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе варианты "удушения китайского дракона" предполагают создание какой-то широкой антикитайской коалиции, с прицелом на то, чтобы коллективными усилиями изолировать, обезвредить и сломать Китай примерно по той же схеме, которая использовалась для успешной борьбы с СССР, отмечает Иван Данилов в своем материале на РИА Новости.

Однако если на уровне каких-то направляющих принципов никакого разнообразия не наблюдается, то вот на уровне конкретного воплощения этих принципов возникает серьезная проблема, вокруг решения которой ломаются копья президентов, премьеров, дипломатов и аналитиков.

Дело в том, что и в некоторых европейских столицах, и в "аналитических центрах" США уже возникает обоснованное впечатление, что многие страны Евросоюза (и особенно в этом вопросе выделяются Германия, Франция и Италия), а также некоторые страны Азии почему-то не горят желанием участвовать в новой холодной войне против КНР в качестве пешек США. Более того, им не хочется платить деньги за победу США в этой войне (что выражается в вечных скандалах по поводу нежелания Германии и Франции платить два процента от ВВП за американскую "военную крышу"), и они даже не готовы сразу согласиться на полный запрет, например, поставок в Евросоюз оборудования китайской компании Huawei для сетей 5G, что невероятно злит "антикитайских ястребов" в Вашингтоне и Лондоне. На фоне европейских заявлений о фактическом создании собственной армии и деклараций Макрона о желании вести независимую (то есть и не "прокитайскую", но и не "проамериканскую") внешнюю политику подозрения в том, что "сколотить" широкий антикитайский альянс будет очень непросто и очень дорого, только усиливаются, а вместе с ними усиливаются поиски решений этой проблемы.

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Авторитетный журнал Foreign Affairs, который выпускается под эгидой влиятельного "мозгового центра" Council on Foreign Relations ("Совет по международным отношениям"), анализирует два подхода к этой проблеме, один из которых можно условно назвать "подходом Дональда Трампа", а другой "подходом Бориса Джонсона". С учетом колоссального влияния, которым обладает Council on Foreign Relations на мышление американской элиты и проамериканской элиты в Европе (сам "мозговой центр" является героем нескольких популярных теорий заговора, в которых он считается чуть ли не "теневым правительством США"), стоит посмотреть на те методы, которые предлагаются для решения кризиса американоцентричного мироустройства и успешной борьбы с "китайской проблемой", тем более что они имеют самое прямое отношение к России.

Несмотря на то что свежая статья Foreign Affairs вышла под заголовком "Совет демократий может спасти многосторонность (в международных отношениях. — прим. ред.)", предложенные методы все равно ориентированы на фактическое сохранение доминирования Вашингтона в (как минимум западном) мире, и разница заключается в конкретных способах сохранения американской гегемонии.

В качестве отправной точки для рассуждений авторы авторитетного американского издания отталкиваются от констатации того, что существующий миропорядок откровенно дышит на ладан, а главную угрозу сейчас представляет не коронавирус, а Китай и Россия.

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"Но даже до пандемии коронавируса многосторонняя система, которую Соединенные Штаты помогли построить после Второй мировой войны, едва справляется с решением самых насущных проблем в мире. COVID-19 показал, что король — голый, но на самом деле король был скудно одет уже некоторое время.

Поскольку мировой экономический центр тяжести сместился в сторону Индо-Тихоокеанского региона, структурам с глобальными амбициями стало невозможно претендовать на достоверное лидерство без значимого представительства в этом регионе. Но у G7, возникшей после нефтяного шока 1973 года, все еще есть только один член — Япония — за пределами Евро-Атлантического региона. А "Большая двадцатка", которая была сформирована после азиатского финансового кризиса 1997 года и показала свою ценность во время глобального финансового кризиса 2008 года, оказалась слишком несовместимой с политической точки зрения и с точки зрения способности надежно решать международные проблемы. Тем временем Совет Безопасности ООН был покалечен возрождением агрессивного авторитаризма в Китае и России".

Это очень смелый диагноз, который можно свести к тезису: "Все пропало и ничего не работает!"

Соответственно, предлагаются два решения, одно от Трампа, другое от Джонсона.

"Джонсон был первым, кто подал идею для новой структуры. В мае он предложил создать альянс десяти ведущих демократий, состоящий из стран G7 плюс Австралия, Индия и Южная Корея, и назвать его D10 — для того, чтобы координировать политику в области телекоммуникаций и разрабатывать альтернативу лидеру китайского рынка Huawei, доминирующее положение которого в технологии 5G создало повсеместные проблемы безопасности. Вскоре после этого Трамп отменил встречу G7, которая должна была состояться в июне, и предложил вместо нее формат G11 на саммите осенью. Перещеголяв предложение Джонсона, новая группа Трампа будет включать те же страны, что и D10, но также и Россию".

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Эксперты Foreign Affairs не рекомендуют брать Россию в этот клуб, и они предпочитают "вариант D10", то есть схему Джонсона, но это не самое важное. Большой интерес представляет мотивация этой рекомендации, и она заключается в том, что даже если Россию каким-то образом удастся убедить участвовать в антикитайской борьбе, то схема Трампа все равно будет выглядеть очень плохо и будет в долгосрочной перспективе бесперспективной из-за того, что будет строиться прежде всего на антикитайской повестке, а вот из схемы Джонсона якобы можно извлечь некую позитивную повестку, то есть некую объединяющую идею, которая позволит создать не "альянс против Китая", а некий "альянс за все хорошее".

Под позитивной повесткой, конечно, подразумевается набор пустых лозунгов — "Демократия", "Свобода" и "Права человека". Особенно забавно, что появление такой позитивной повестки ставится в противовес нынешней внешней политике Вашингтона: "Соединенные Штаты могут выступить против возглавляемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, инициативы "Один пояс — один путь" и поддерживаемого Россией газопровода "Северный поток — 2", но им будет сложно убедить другие страны сделать то же самое, если они не предложат убедительных альтернатив. Вашингтон не может победить что-то, используя ничто".

Проблема этого подхода в том, что вряд ли "Демократия" и "Свобода" с биркой "Сделано в США" заменят Германии российский газ или Италии — китайские инвестиции. Тут могли бы сработать американские деньги, но такие отношения Вашингтону не нужны, причем независимо от фамилии конкретного будущего президента: и Байдену, и Трампу нужны колонии, но вернуть Евросоюз в это положение уже вряд ли получится, причем неважно, в формате D10 или G11, а уж про Россию и говорить нечего.

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