Постоянное присутствие в Польше 5-го армейского корпуса США пахнет порохом

К расквартированным в Польше 4500 американским военнослужащим добавится еще одна тысяча. И это лишь начало больших перемен, пишет военный обозреватель.

Развертывание в Польше на постоянной основе значительных сил Армии США напоминает "контрольный выстрел" в европейскую систему международной безопасности. Если участник двух мировых войн – 5-й армейский корпус США – не готовится к третьей, трудно объяснить смысл его передислокации из Северной Америки в Балтийский регион, в страну, сопредельную с Россией.

США и Польша окончательно согласовали условия "усиленного оборонного сотрудничества", и 4 августа объявили о начале действия на польской территории командования 5-го корпуса армии США.

По условиям соглашения, к расквартированным в Польше 4500 американским военнослужащим добавится еще одна тысяча. И это лишь начало больших перемен.

Очевидно, Вашингтон выбрал Варшаву в качестве главного союзника в Восточной Европе для военно-политического противостояния с Россией. Можно прогнозировать продолжение миграции американских войск из Германии в Балтийский регион, где Литва, Латвия и Эстония также готовы конкурировать за статус "любимой жены" Пентагона, то есть за дислокацию подразделений американской армии на своей территории.

Ранее сообщалось, что США сократят 36-тысячную войсковую группировку в Германии на 11900 военнослужащих, из которых 5600 будут размещены в других европейских странах.

О формировании в США новой командной структуры 5-го армейского корпуса (5АК) для наращивания возможностей в Европе – с прицелом на Россию – стало известно еще в феврале, из публикации The Wall Street Journal.

Тогда событие не получило особого резонанса. Организационная структура, боевое предназначение и география были отражены неполно, а в американском "противодействии потенциальным угрозам со стороны России" нет ничего нового.

Вроде бы, Пентагон воссоздал только штаб 5-го армейского корпуса (официально расформированного в 2013 году) в составе 635 военнослужащих – для "синхронизации действий тактических подразделений армии CША, союзников и партнеров, проводящих операции в Европе". Основной точкой дислокации обозначался форт Нокс в штате Кентукки, и лишь 200 офицеров должны были паковать рюкзаки для непосредственного обеспечения оперативного командного пункта США в Европе.

Сегодня мы наблюдаем, как штаб корпуса армии США в Польше "обрастает" подчиненными войсками, для начала – полнокровной бригадой почти в 6000 "штыков".

Корпус – это серьезно

Основным видом боевых действий армейского корпуса считается наступление. В Полевом уставе армии США записано: "Только наступлением можно сломить волю противника к сопротивлению, захватить инициативу и в конечном счете добиться победы в бою (операции)". Речь идет о прорывах, охватах и фронтальном наступлении – в короткие сроки, с использованием эффективных ударов по противнику ядерным оружием и обычными средствами поражения. Наверняка, в Польше знают об этом.

Воссозданный из семилетнего небытия 5-й корпус американской армии стоит рассмотреть поближе. В Сухопутных войсках США всего четыре подобных оперативно-тактических объединения. Российским аналогом американского корпуса может служить развернутая общевойсковая армия в составе нескольких дивизий, бригад и полков.

Ранее, на территории Германии 5-й корпус армии США имел в своем составе три дивизии (включая одну бронетанковую), шесть бригад и множество других частей – всего около 45 тысяч военнослужащих. Но в Польше (и других странах Балтии) ничего не мешает постепенно восстановить подобную структуру, количество и качество вооружений. Условная "ротация" при этом не изменит факта постоянного пребывания десятков тысяч американских военнослужащих со штатным вооружением и боевой техникой.

В состав армейского корпуса США до недавнего времени входили бронетанковая и две механизированные дивизии, бронекавалерийский полк, две группы полевой артиллерии, всего – до 60 тысяч военнослужащих, 900 танков, около 20 пусковых установок оперативно-тактических ракет "Ланс", свыше 200 гаубиц калибра 203мм и 155-мм (в том числе способных вести огонь ядерными боеприпасами), 300 минометов, до 3800 гранатометов, 200 вертолетов, более 300 единиц зенитных средств.

Кроме того, соглашением Вашингтона и Варшавы предусмотрено размещение в Польше американских центра боевой подготовки, эскадрильи беспилотных летательных аппаратов в городе Ласк и подразделения спецназа в городе Люблинец.

На каком-то этапе логично будет усилить систему ПВО-ПРО, и даже "подтянуть" в Польшу американские ракеты средней дальности. Для чего-то же США вышли из ДРСМД, и планируют "сдерживание" России на годы вперед.

Ситуация складывается достаточно прозрачная, и угрожающая безопасности не только Российской Федерации.

Кроме двух мировых войн, в новейшей истории 5-й армейский корпус США вел боевые действия в Югославии (1995 год), в Ираке (с 2002 года), в Афганистане (с 2006 года). Эти действия обрекали подопытные страны на многолетние бедствия, разрушение экономики, гибель тысяч мирных жителей.

Армейские корпуса США формируются не для мирных миссий, и в перспективе Польша ни от чего не застрахована.

Камень в чужой огород

Между тем, на фоне передислокации в город Познань (находится в 300 км от границы Калининградской области РФ) крупного штаба армии США и роста американской войсковой группировки польское руководство ликует, называет свою страну "краеугольным камнем" новой концепции НАТО на восточном направлении. Варшаву радует даже новая терминология – американские политики и генералы все чаще говорят об обороне не восточного фланга, а "восточного фронта НАТО". Поразительная беспечность. Фронт – это неизбежно война и смерть тысяч людей, ничего хорошего.

Разумеется, Россия своевременно, системно и высокотехнологично отреагирует на появление 5-го армейского корпуса США в соседней Польше. Если Пентагон однажды, без долгих согласований с Варшавой решит бросить "краеугольный камень" в соседний "огород", можно легко представить, сколько всего прилетит в ответ.

Оснащенность российских войск современным вооружением в 2020 году достигнет 70%. А в ходе июльской проверки боеготовности войск и флотов России 149 755 военнослужащих на 52 сухопутных, авиационных и морских полигонах успешно выполнили задачи маневренной обороны и наступательных действий, с привлечением 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей. В сентябре увидим много интересного на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".

При том что у России много гиперзвуковых "тузов в рукаве", государственной мудрости и сдержанности в отношениях с неадекватными "партнерами" еще больше. Поэтому Европа и Америка не обречены на глобальный конфликт.

Поход Пентагона на Ближний Восток может остаться "самой большой ошибкой США", но меньшей, чем война с Россией. Судя по вчерашней оценке американского госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон и Москва достигли заметного прогресса в переговорах по контролю над вооружениями.

Правда, экс-госсекретарь США Кандолиза Райс на форуме по безопасности в Аспене (Aspen Security Forum) в этот же день заявила: "Это хорошая идея – вывести часть войск из Германии и разместить восточнее" (конкурирующие в США политические силы забавно единодушны в стратегии "сдерживания России").

И все же 5-й армейский корпус США в Польше совершенно не вписывается в систему мирного сосуществования, обрекая страны Балтии и Европу в целом на длительную военно-политическую турбулентность.

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