Как США раскрыли секреты российской "экосистемы пропаганды и дезинформации"

Правда, на поверку этот срыв покровов является попыткой Госдепа дезинформировать американское население, а заодно выбить из правительства больше денег.
Сюрприз на сюрпризе
На днях Центр глобального взаимодействия при Госдепе США опубликовал доклад "Основы российской экосистемы пропаганды и дезинформации". Авторы сего труда видели своей целью "раскрыть тактику действий России, чтобы наши партнеры, союзные правительства, организации гражданского общества, ученые, пресса и общественность по всему миру могли проводить дальнейший анализ и усиливать коллективный ответ на дезинформацию и пропаганду".
И оно действительно прорывное. Например, рассказывает, что российские власти пытаются использовать СМИ для продвижения своей точки зрения (!) – конечно, это гениальное изобретение Кремля, другим странам нужно учиться так поступать.
Еще одно "открытие" в том, что публикуемая российскими государственными СМИ (той же "Звездой", например) информация подхватывается рядом других изданий и дальше распространяется по сети. Авторы, видимо, только начали открывать для себя особенности сети Интернет и нынешней среды передачи информации (в рамках которой нужно не рефлексировать и проверять ее достоверность, а оперативно репостить новости и набирать просмотры).
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Представленные в докладе описания ключевых российских СМИ и их владельцев также представляют колоссальную ценность для любого аналитика – ведь почему-то получается, что прогосударственные каналы, издания и интернет-сайты возглавляются людьми, разделяющими прогосударственную идеологию. Ну надо же!
Ну и, наконец, главную ценность для исследователей дает центральная мысль всего доклада: любой взгляд Москвы на мировые проблемы, любая публикация этого взгляда являются не проявлением свободы слова, а злостным примером российской пропаганды и лжи, затуманивающих сознание благочестивых жителей Запада.
Можно было бы, конечно, сказать, что одна только эта мысль обесценивает научную ценность доклада – однако этой ценности у него банально нет.
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По сути эти 75 страниц – поток сознания и перечисление банальностей, целью которых является не срыв покровов, а материальное подкрепление просьбы госсекретаря Майка Помпео увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия в два раза. Как раз под борьбу с дезинформацией со стороны России и других стран.
В деньгах счастье
"Новая порция антироссийского бреда в форме доклада русофобов из госдепа наглядно демонстрирует панический страх американских политиков перед альтернативной точкой зрения на происходящее внутри страны и в мире", - говорит, например, российский депутат Сергей Железняк. У RT и Spputnik меньше денег, чем у крупнейших западных СМИ – однако у них есть та самая альтернативная точка зрения.
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Кому-то может до сих пор казаться, что на Западе свобода слова, однако это не так. По целому ряду вопросов (прежде всего идеологического характера) американские СМИ напоминают советские газеты – они транслируют единую, политически корректную точку зрения.
И эта точка зрения – на устраиваемые чернокожими и леваками погромы в США, на правильность разрушения американского исторического наследия, на презрение к презумпции невиновности (вспомним травлю ряда известных лиц из-за обвинений в харрасменте) а также на демонизацию России – начинает приедаться западным читателям. Они ищут альтернативную точку зрения – и находят ее в российских англоязычных СМИ.
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Такие преследования на самом деле ослабляют геополитические возможности США. Например, по использованию России в сдерживании Китая, а также при решении других глобальных вопросов. Все больше и больше американских экспертов призывают Вашингтон более прагматично подойти к диалогу с Москвой. Пример тому - открытое письмо 103 видных американских экспертов, в том числе бывших дипломатов и политиков, опубликованное в издании Politiko.
"Однако такие документы заокеанских оппонентов, как доклад Центра глобального взаимодействия, могут достичь только одной цели – вбить окончательный клин в российско-американский диалог по глобальным вопросам и на годы вперед исключить возможность преодоления кризиса недоверия между нашими странами", - говорит Железняк.
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