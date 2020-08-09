Странная судьба и история кишиневских памятников

Наверное, все читали замечательную детскую сказку "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями", – она запоминается не только волшебными приключениями главного героя, но и жутковатым моментом – хождением по ночам памятников. Нечто похожее на протяжении последних 100 с небольшим лет происходило и в Кишиневе. Правда, причины перемещения были несколько иными. Но давайте по порядку, начнем с самого начала.

Первым крупным монументом, открытым в Кишиневе, стал памятник Александру II, случилось это весной 1886 года. Повод был грустным – пятилетие убийства (после седьмого покушения) монарха. Царь, избавивший крестьян от крепостного рабства, закончил жизнь трагически, но в народе был любим, поэтому и памятник соорудили на собранные кишиневцами деньги. Скульптор знаменитый – Александр Опекушин, тот самый, который чуть раньше изваял кишиневского и московского Пушкина, стоящих и поныне. А вот монумент Александру II поставили там, где сейчас клумба в виде флага Евросоюза – возле начала Аллеи Классиков. Памятник действительно выглядел замечательно.

© Photo : Мой город Кишинёв Памятник Александру Второму в Кишиневе. Начало ХХ века.

Вторым русским царем, возвышающимся в центре города, стал Александр I – открытие памятника в 1914 году стало настоящим событием для всей Российской Империи – в Кишинев прибыл Николай II с семьей, сохранилась кинохроника открытия памятника.

Скульптором, кстати, стал Этторе Ксименес, итальянец, работы которого и сейчас украшают Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Милан.

Памятник Александру I находился напротив Триумфальной Арки, перед нынешним Домом Правительства. Площади тогда не было, весь квартал занимал комплекс Митрополии. На фотографии ниже у монумента стоит Николай II.

© Photo : Мой город Кишинёв Памятник Александру Первому в Кишиневе, рядом с ним Николай Второй.

Век этих памятников был недолог – после 1917 года по всей бывшей империи избавлялись от колониального прошлого, а Бессарабия, помимо этого, в 1918 году вошла в состав Румынии. Судьба памятников неизвестна – то ли их сбросили с постаментов "революционные массы", то ли новые власти. В любом случае архивные данные об их судьбе после 1918 года пока не обнаружены.

Новые правители, новые времена, новые герои и новые памятники. По хронологии следующим кишиневским памятником стал знаменитый господарь Штефан чел Маре, символ молдавской столицы. История его создания заслуживает отдельного исследования, и мы сейчас не будем в нее углубляться. Памятник-долгожитель и настоящий памятник-путешественник. Он был открыт 28 апреля 1928 года там, где и стоит сейчас.

© Photo : Мой город Кишинёв Монтаж памятника Штефану чел Маре в Кишиневе, межвоенный период.

В 1940 году Бессарабия перешла к СССР, а Штефан чел Маре был эвакуирован в румынский Васлуй. Менее чем через год все опять поменялось – и памятник вновь привезли в Кишинев, правда, поставили его туда, где стоял Александр I – напротив Триумфальной Арки. Летом 1944, когда судьба Германии и ее союзников стала очевидной, Штефан в очередной раз эмигрировал, на этот раз в румынский город Крайова. Но и это еще не все – в 1945-м монумент вновь привезли в молдавскую столицу и водрузили на первоначальном месте. Тогда он лишился оригинального постамента, меча и креста. Поговаривают, что после войны, при Хрущеве, памятник хотели ликвидировать – некоторым партийным лидерам не понравился огромный средневековый король с крестом в стране победившего социализма. Да еще неоднократно бывавший за границей. Однако нашлись личности, которые его отстояли. Но и на этом приключения Штефана не закончились. В 1972 году началась масштабная реставрация памятника, ему практически вернули первозданный вид, но "на всякий случай" задвинули вглубь парка почти на 20 метров, вероятно, чтобы он не слишком мозолил глаза как представитель "мрачного средневековья" и румынское изделие. 31 августа 1990 года Штефан чел Маре был вновь выдвинут из парка на то самое место, где стоял в 1928 году. С тех пор его перемещений не наблюдалось.

Но был еще один король, еще один памятник, о котором не все знают. 5 февраля 1939 года на популярном месте – где ранее был Александр I, а после будет недолго стоять Штефан чел Маре, с помпой, в присутствии румынских чиновников открыли памятник Фердинанду I, румынскому королю, почившему в 1927 году. Был он строг и грозен – но, конечно, не до такой степени, как знаменитый молдавский господарь.

© Photo : Мой город Кишинёв Памятник Фердинанду Первому в центре Кишинева, межвоенный период.

Румынский король совсем недолго созерцал центр Кишинева – в 1940 году его, как и Штефана, вывезли за Прут, но назад он уже не вернулся. По слухам, его повредили при перевозке, и судьба памятника покрыта мраком.

Следующими, кто по хронологии и исторической логике заселил центр Кишинева, стали "красные вожди". Памятник Ленину на центральной площади стоял долго – с 1949 по 1991 год. Сохранились кадры его открытия.

Ленин был из красного гранита, и создал его скульптор Сергей Меркулов. Кишиневский Ильич, кстати, не был уникален – в Киеве, а, возможно, не только там, стоял его близнец. Возле него принимали в пионеры и даже устраивали свадебные фотосессии, а с трибуны под ним держали речи партийные лидеры и любовались народными массами на парадах и демонстрациях.

© Sputnik / Яков Берлинер Молдавская ССР. Памятник В.И. Ленину на Центральной площади Кишинева

Сейчас Ленина можно увидеть на территории выставочного центра. Однажды, когда там праздновали День Вина, его зачем-то связали – возможно, чтобы он не принял участие в гулянке и не занялся любимым делом?

© Sputnik / Сергей Цуркану памятник Ленину на территории Молдэкспо.

А вот памятников Сталину в Кишиневе было много – разумеется, в известный период. Но нас интересует центр – большой белый Сталин встал там, где до него находился Александр II – перед входом в Центральный парк, где начинается Аллея классиков. Установлен он был после войны.

© Photo : Мой город Кишинёв памятник Сталину в центре Кишинева, 50-е годы ХХ века.

После развенчания "культа" Сталин стремительно исчез – за одну ночь. Куда пропал монумент, неизвестно. Возможно, его разрушили, а, возможно, – закопали, так иногда поступали с уже ненужными символами эпохи.

Ну что ж - это все "главные" памятники Кишинева, что возвышались в нем за прошедшие полтора века. Причем, на совсем небольшом пятачке. Бурная история превратила судьбу памятников в танец на выбывание – до нашего дня устоял только Штефан чел Маре – главный памятник-путешественник. В Кишиневе очень не хватает разнообразных и старинных монументов. Это чувствуется. Конечно, я считаю, что памятникам одиозным личностям - не место в городе. Монументы не должны разделять и умножать ненависть. Но разве плохо бы выглядел Центральный парк, если бы там стояли сейчас Александр I, Александр II и Фердинанд, как символы разных эпох? Стояли бы, глядели друг другу в глаза, и, не исключено, подружились бы, как в той самой шведской сказке. А закончить хочется строками поэта Андрея Туркина – они не про Кишинев, но весьма подходят.

О, как мне дорог центр города,

Где Долгорукого рука

Как будто ищет Маркса бороду,

Но не найдет ее, пока

За ним следят глаза Дзержинского,

Дома пронзая, как врага.

И тщетно ищет исполинского

Коня послать его нога!

При написании статьи частично использована информация и фотографии сайта oldchisinau.com

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