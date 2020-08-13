Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось

И книга, которая только что вышла в Америке, хороша не только тем, что подробно анализирует, как и кем принимались решения о начале интервенции в Ирак в марте 2003 года. Она еще и провоцирует дискуссию на темы о том, что дело ведь не только в неадекватности тогдашней правящей команды — Джорджа Буша и прочих. Есть причины поглубже, типа "а откуда берется неадекватность", отмечает Дмитрий Косырев в своем материале на РИА Новости.
Давайте посмотрим на цену вопроса глазами человека уже нашего времени — и необязательно американца. К чему привела Америку и мир война в Ираке?
- Самое очевидное: пришел конец иллюзиям 90-х годов насчет того, что теперь в мире есть единственная сверхдержава, которая этим миром рулит. Потому что сверхдержава показала всем, что войну-то с очевидно слабым противником она выиграть может (не то что в Индокитае 60-70-х годов прошлого века), но такая победа уничтожает еще и победителя.
- Оказалось, что и ближайшие союзники (Германия и Франция), и вполне тогда доброжелательные партнеры (Россия) в такой ситуации могут иметь свою точку зрения и, если нужно, Америку игнорировать.
- Получилось так, что, оккупировав страну (то есть Ирак), Америка, со всей ее финансовой и прочей мощью, оказалась не способна сделать эту страну счастливой и процветающей. Значит, политическая система и система ценностей США (и Запада) на экспорт не годятся, что наводит на правильные мысли и действия десятки государств по всему миру. То есть оказалось, что без Америки не только можно, а нужно обходиться.
- И есть пока не очень исследованный вопрос насчет нынешнего раскола и идейного развала американского общества, всей системы управления, не говоря о финансах, — а случилась бы со страной эта катастрофа, если бы не иракская авантюра? В любом случае Ирак тут внес существенный вклад.
Кстати, провалы ЦРУ в 90-х имели свои, и очень разные, причины, но дальше сложилась смешная ситуация — именно на Ближнем Востоке (как выявилось по итогам всего иракского сюжета) возникла нехватка умных и способных специалистов. А тут Тенету потребовалось доказать недоказуемое — что иракский лидер Саддам Хусейн состоял в тайном альянсе с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России), устроившей теракт 11 сентября, и что он готовил против США оружие массового поражения.
А как ведет себя плохая разведка в таких случаях? Изготовляет фальшивки и просит им верить. Кстати, ситуация по сравнению с 2003 годом не сильно изменилась, жалкая история с "российским вмешательством в американские выборы" тоже строилась на откровенно негодном материале. В общем, умная разведка экономит государству большие деньги, глупая создает громадные проблемы.
Почему они это делали? Потому что были идеологами глобализма, то есть ничем не сдерживаемого американского лидерства во всем мире. Еще на прежних своих должностях, в конце 90-х, они добились принятия конгрессом "Акта освобождения Ирака", создали комиссии, которые, собственно, и обвиняли ЦРУ в том, что оно не замечало "угрозы" со стороны Ирака (а заодно и Ирана с Северной Кореей). Ну а когда террористы ударили по Нью-Йорку, страна впала в неконтролируемую истерику, которой все эти люди просто не могли не воспользоваться.
Что касается Буша, то для него, согласно книге, Саддам был не просто чудовищем, а таким, что оставлять его у власти было немыслимо. И прочих неправильных иностранных лидеров — тоже: наконец-то пришел час для Америки показать, что она теперь та самая единственная сверхдержава.
Результат: по словам Дрейпера, в администрации не было ни единой дискуссии о том, начинать ли войну в Ираке. Разговоры шли только о том, когда и как.
Так вот, когда идеи задаются заранее, а факты им обязаны соответствовать, — это называется невежеством и деградацией правящего класса державы. А также деградацией ее образованного класса в целом. И если президентов, премьеров или королей можно как-то поменять, то нацию в целом — посложнее. Эта мысль мелькает в откликах на книгу Дрейпера: "наше общество — антиинтеллектуальное", "школы, которые делают вид, что преподают историю, социологию, культуру", чаще собирают деньги и дают за них иллюзию образования…
О деградации образования в США и союзных им странах начали всерьез говорить в 90-е, откуда, как видим, растут корни "иракской" и прочих проблем. И закончится этот разговор нескоро.
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