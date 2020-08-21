Санкции против Ирана: мнение США и неправильное

Также глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов дал интервью телеканалу Fox News, подробно изложив дальнейшее развитие событий, каким его видит американское руководство, пишет Ирина Алкснис в своем материале на РИА Новости.
По словам Помпео, "все санкции будут восстановлены", а "мир станет безопаснее", поскольку "у иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке". Если же другие страны (в первую очередь именно Россия и Китай) откажутся соблюдать возобновляемый Штатами режим ограничений, то их самих ждут рестрикции. Руководитель Госдепартамента заявил, что США "уже делали это, <...> когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН".
Именно в этот день истекает срок действия одного из важнейших пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, чаще называемого просто "ядерной сделкой") — оружейного эмбарго. До 18 октября поставки в Иран военной техники носят разрешительный характер и требуют специального одобрения ООН по каждому случаю.
США вышли из СВПД еще в 2018-м, однако приближающееся окончание действия оружейного эмбарго заставило их вновь активизировать работу с остальными его участниками — уж слишком важна для американцев данная тема.
Именно в этом вопросе они неделю назад потерпели крайне болезненный провал. Вашингтон попытался — безуспешно — провести через Совбез ООН резолюцию о продлении эмбарго.
Дело даже не в том, что Россия и Китай воспользовались правом вето. Штаты заранее были готовы к такому исходу. Куда неприятнее для них то, что их в принципе поддержала только одна страна — Доминиканская Республика. Все остальные члены Совбеза — как постоянные, так и временные — предпочли воздержаться. Вряд ли можно представить более унизительный для Вашингтона результат, свидетельствующий о том, что они своей антииранской одержимостью утомили всех, включая самых близких союзников.
Сначала Дональд Трамп отверг идею Владимира Путина провести на высшем уровне онлайн-саммит по Ирану. В то время как российский президент выдвинул предложение о саммите, чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана, грозящей перерасти в полномасштабный конфликт, американская сторона заявила, что Совбез ООН — "лучшее место для дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго", и вообще возмутилась, что Москва "неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания" для обсуждения этого вопроса.
И вот новый шаг в исполнении Майка Помпео, дающий понять, что Вашингтон не намерен ни на йоту отступать и готов принимать меры, чтобы добиться поставленной цели.
Стоит отдать должное последовательности и упорству американских властей, которые игнорируют любые препятствия, продолжая двигаться в намеченном направлении. Беда в том, что двигаются они теперь, в основном оставаясь на месте. Закономерно встает вопрос о соотношении прилагаемых ими усилий и получаемых результатов — и в целом эффективности подобного подхода.
Много лет американская внешняя политика руководствовалась принципом "давить, пока не сломаются" просто потому, что он действительно работал. И настолько хорошо, что зачастую хватало одной угрозы применения силы.
Невозможно напугать санкциями уже находящихся под ними Россию и Китай. К тому же на другой чаше весов — Иран с острой нуждой в обновлении вооружений и готовностью платить за это. Каковы шансы у американцев добиться своего со "страной-изгоем", если они даже с собственным союзником в лице Турции, купившей российские С-400, не справились?
Да и воздержавшиеся при голосовании в ООН западные страны, включая ближайшую союзницу США Великобританию, судя по всему, также весьма не прочь получить кусок внушительного иранского оружейного рынка. Настолько не прочь, что недовольство и угрозы заокеанского партнера не кажутся им убедительными причинами менять свою позицию.
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