Ясско-Кишинёвская операция. Что утратила и что приобрела Румыния

Ровно 76 лет назад началась победоносная Ясско-Кишинёвская стратегическая операция советских войск. Среди современных румынских политиков её принято рассматривать как "чёрную страницу" истории. Однако именно эта кампания Красной Армии стала прологом к восстановлению румынского суверенитета над Северной Трансильванией.

Румыния утратила контроль над Северной Трансильванией (с городами Клуж, Сату – Маре, Тыргу – Муреш) в августе 1940 г., когда германско-итальянский арбитраж передал этот регион Венгрии. Кстати, в дальнейшем после создания в Приднестровье румынской провинции Транснисрия именно за Днестр венгерские власти предлагали осуществить переселение северо-трансильванских румын.

Бухарест пытался оспаривать этот вердикт "старших партнёров", но безуспешно. Весьма спорное в самой Румынии решение продолжить военные действия на стороне Германии и после захвата Бессарабии, объяснялось в Бухаресте стремлением переубедить Гитлера по трансильванскому вопросу.

Совместный поход с немцами на Волгу закончился для румынских армий трагически. После Сталинградской битвы многие партнёры Гитлера (в т.ч. маршал Антонеску) стали искать пути выхода из фашистского блока. Страны же Антигитлеровской коалиции принялись составлять планы послевоенного обустройства Европы. При обсуждении судьбы Румынии сразу же возник вопрос о будущем Северной Трансильвании.

Позиция Британской дипломатии основывалась на неопубликованной записке Службы иностранных исследований и прессы при Бэллиол колледже (Оксфордского университета), датируемой 27 декабря 1942 г. Явное предпочтение в этом документе отдавалось включению Трансильвании как самостоятельного субъекта в состав Дунайского союза: наряду с Румынией и Венгрией.

Данный проект имел под собой объективные основания, поскольку Трансильванский регион обладал смешенным румыно-венгерско-немецким населением – свыше 5 млн. человек (больше, чем во многих государствах Европы), значительными экономическими ресурсами, опытом государственности.

В 1945 г. англичане предлагали компромиссный вариант решения этого территориального спора. Основную часть Трансильвании вернуть Румынии, но оставить Венгрии пограничные районы, населяемые главным образом этническими мадьярами. Речь шла о территории площадью в 3 тыс. кв. миль, где проживали около 500 тыс. венгерского населения.

Американские дипломаты также разделяли идею создания Дунайской федерации и участия в ней Трансильвании как самостоятельного государственного образования. В случае же вхождения региона в состав Румынии Вашингтон выступал за "всестороннюю автономию" секеев (трансильванских венгров).

СССР ещё с 1941 г. настаивал на необходимости передачи Румынии всей (!) Северной Трансильвании. Чаще всего приводился следующий аргумент: Венгерское государство проявило акт немотивированной агрессии в отношении СССР, поэтому во избежание рецидивов должно быть максимально ослаблено. Имелось в виду то, что в отличие от других германских сателлитов, у Венгрии не было территориальных споров с Советским Союзом.

Более глубинной причиной советской позиции по Трансильвании был консенсус всех союзников по отнесению Румынии к советской сфере влияния. Следовательно, настаивая на увеличении Румынии за счёт Венгрии, СССР гарантированно расширял границы своей "подмандатной территории". Кроме того, среди советских политиков и дипломатов высказывалось мнение, что Северная Трансильвания станет достойной компенсацией Румынии за полный отказ от каких либо претензий на Бессарабию и Северную Буковину.

Данные противоречия среди союзников публично подтвердил и бывший глава Румынского королевства. В своём интервью венгерскому историку Фюлепу в 1993 г. экс-король Михай прямо сказал, что летом 1944 г. было известно о неготовности Великобритании и США гарантировать права Румынии на Трансильванию. Поэтому румынская элита рассчитывала на поддержку СССР.

Разногласия союзников дали о себе знать при составлении итогового текста соглашения о перемирии с Румынией, подписанного 12 сентября 1944 г. в Москве. По настоянию английской делегации в документ были внесены существенные оговорки: «Союзные Правительства… согласны на то, чтобы Трансильвания (вся или большая часть) была возвращена Румынии, что подлежит утверждению при мирном урегулировании…»

Таким образом перспективы реинтеграции Северной Трансильвании в состав Румынии прямо зависели от успешности проведения Красной Армией Ясско-Кишинёвской операции и дальнейших боёв за Северную Трансильванию. При их затягивании в окончательное урегулирование «трансильванского вопроса» могли вмешаться западные союзники со своими более провенгерскими инициативами. Забегая вперёд заметим, что Румынское королевство получило всю Северную Трансильванию из рук советской военной администрации, без каких-либо изъятий в марте 1945 г. ещё до завершения войны.

Общеизвестно, что вступление советских войск в Восточную Европу не вызывало энтузиазма в Лондоне и Вашингтоне. До Тегеранской конференции в конце 1943 г. Черчилль активно лоббировал открытие второго фронта на Балканском полуострове, чтобы опередить Красную Армию на Дунае и Андриатике.

Несмотря, на то что «балканский вариант» Черчилля был отвергнут, западные дипломаты продолжили вести активную игру в "мягком подбрюшье Европы". Игра эта во многом затрудняла действия Советского Союза в Румынии.

В декабре 1943 г. англичане высадили в Румынии группу "Аутономус" для ведения переговоров с румынской оппозицией по поводу выхода Румынии из войны. Советский Союз посчитал эту операцию попыткой Лондона вести сепаратные переговоры с Бухарестом в нарушение ранее достигнутых договорённостей.

В марте 1944 г. западные союзники инициировали операцию по дезинформации Германии в преддверии своей высадки в Северной Франции. Эта операция получила название "Бодигард". Её замысел состоял в распространении ложной информации, по которой второй фронт всё же откроется на Балканах. Тем самым союзники старались добиться переброски части германских войск из Франции на восток Европы. Гитлер на эту дезинформацию не отреагировал, в ином случае количество немецких дивизий в Бессарабии и Румынии могло бы возрасти.

Весной 1944 г. британцы оказывали сильное воздействие на Турцию в целях привлечь ее к вступлению в войну на стороне союзников. От Анкары требовали предоставления авиационных баз, начала военных действий турецкой армии против фашистского блока. Расчёт Лондона состоял в том, что если наступление Красной Армии в Бессарабии и Румынии забуксует, усиленная британскими частями и авиацией полумиллионная турецкая армия, устремятся к Дунаю. В этих условиях немногочисленные германские войска будут вынуждены оставить Болгарию и Румынию, отойдя на позиции в Карпатах.

За полторы недели до начала Ясско-Кишинёвской операции, когда подразделения Красной Армии в Приднестровье и Северной Молдавии уже выходили на исходные позиции для атаки, американский посол в Турции сообщил румынскому военному атташе, о предстоящем большом наступлении советских войск.

Между тем, главной задачей Ясско-Кишинёвской операции было не столько преодоление эшелонированной обороны гитлеровцев по Днестру, Пруту и Сирету. Необходимо было блокировать вражескую группировку в Бессарабии и Запрутской Молдове (свыше 900 тыс. человек), не дать ей возможности запереть "Фокшанские ворота".

Последние представляли собой коридор между Карпатами и Дунаем, шириной всего около 80 километров, где также была создана мощная система обороны. Застряв в этом "бутылочном горлышке", советские войска не могли развивать наступление на Бухарест и Плоештский нефтяной регион. Германско-румынское командование рассчитывало удерживать Фокшано-Брэильский укреплённый район не менее нескольких недель.

Нахождение более чем полумиллионной группировки немцев во внутренних районах Румынии делало весьма призрачными перспективы свержения прогерманского диктатора Антонеску. К началу 1944 г. вокруг уже упоминавшегося короля Михая сформировалась группа заговорщиков, но ей явно недоставало силового ресурса.

Стремительное наступление войск 2-го и 3-го Украинских фронтов как нельзя лучше соответствовало интересам бухарестских заговорщиков. 20 августа, в день начала Ясско-Кишинёвской операции советские войска заняли Яссы и устремились к центру Запрутской Молдавии, в центр и на юг Бессарабии. 22 августа 1944 г. был освобождён Аккерман, а 24 августа — города Кишинев и Хуш.

23 августа сохранявший верность Гитлеру маршал Антонеску был арестован во дворце румынского короля. В ночь на 24 августа Михай заявил о выходе Румынии из войны и потребовал вывода германских войск. В Бухаресте вспыхнули бои между недавними союзниками, поскольку Гитлер не признал этой смены власти.

Германские войска в румынской столице были разоружены. Это стало возможным благодаря тому, что свыше 550 тыс. немцев во время бухарестских боёв вырывались из советского окружения, либо спешно отступали под ударами Красной Армии. 31 августа советские войска вступили в Бухарест.

Взбешённый Гитлер попытался вернуть контроль над Румынией в т.ч. при помощи венгерских войск. 12 сентября он принял своё последнее геополитическое решение по "трансильванскому вопросу". По требованию Будапешта фюрер заявил о передаче под власть Венгрии и Южной части Трансильвании (входившей в состав Румынии).

Но эти геополитические построения умирающего Рейха уже не имели практического значения, поскольку сентябрьское наступление германо-венгерских войск на Румынию было остановлено. Затем же в ходе Дебреценской наступательной операции советских и румынских армий боевые действия были перенесены на север Трансильвании и в Венгерское королевство.

Румынские войска в составе 2-го Украинского фронта приняли участие в овладении Венгрией и освобождении Чехословакии. Это позволило Румынии внести свой вклад в победу над фашизмом и в конце Второй Мировой войны занять место среди государств Антигитлеровской коалиции.

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