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Вечный огонь, в память о героях ВОВ. Архивное фото

Известные и неизвестные герои Кицканского плацдарма

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20200823/31399489/Izvestnye-i-neizvestnye-geroi-Kitskanskogo-platsdarma.html

В канун 76-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма в селе Плоп Штюбей Каушанского района состоялась церемония захоронения останков 37-ми погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.

76 лет назад холмы и высоты Каушанского района покрывали шапки артиллерийских разрывов, сетки траншей, смрадно чадил дым военного пожарища. Отсюда, обретая всё возрастающую силу, стрелы наступления Красной армии вонзались в немецкую оборону. Отсюда был дан старт одной из самых стремительных и результативных операций Второй Мировой войны, вошедшей в историю как Ясско-Кишиневская.

Ясско-Кишиневская операция
© Sputnik / Вадим Русу
Ясско-Кишиневская операция: как это было

Одной из отличительных особенностей операции стали чрезвычайно малые безвозвратные потери советских войск – менее 1 % от общего количества участвовавших в наступлении. Это результат тщательной подготовки командования, оперативного искусства советских полководцев, боевого опыта и отваги советского солдата. В сражении за Молдавию Красная армия одержала победу малой кровью, сумев добиться не только военных, но и серьёзных политических успехов. Так, из фашистской коалиции вышла королевская Румыния, которая вскоре повернула свои войска против гитлеровской Германии.

Сухая строчка статистики – менее 1 процента…А ведь в ней сосредоточены судьбы, подвиги и трагедии тысяч советских солдат и офицеров, которые навечно остались лежать в молдавской земле. Согласно данным Реестра памятников Республики Молдова, охраняемых государством, в братской могиле села Плоп Штюбей захороненными значатся 719 воинов Красной армии. Эта скорбная цифра, к сожалению, не окончательна.

В последний путь с воинскими почестями
© Photo : Алексей Петрович
В последний путь с воинскими почестями

Так, на гранитных плитах мемориала, восстановленного в 2014-м году при поддержке Российской Федерации, нет имени ефрейтора 181-го стрелкового полка  Амира Бекбаулиева, погибшего 24 августа 1944 года. Из-за ошибки в написании фамилии солдата, его родные на протяжении семи десятков лет не знали, где похоронен их родственник. Лишь в 2014-м году, благодаря молдавским поисковым организациям, имя солдата удалось найти в архивных документах.

Не увековечен в граните старшина 911 стрелкового полка 244 стрелковой дивизии Иван Владимиров, погибший в боях на плацдарме в июне 1944 года. В 2015-м году запрос об установлении места его погребения прислали родственники из России.

Троекратный оружейный салют в память о героях
© Photo : Алексей Петрович
Троекратный оружейный салют в память о героях

Родные рядового Филиппа Деркача из Украины верят и надеются, что на гранитных плитах мемориала появится имя их деда и прадеда, погибшего в апреле, в первых боях за пядь земли у реки Ботна. Ждёт своего часа достойная память о рядовом 1120 стрелкового полка Пантелее Кравец, погибшем в августе у Плоп Штюбей. Эти истории стали нам известны, благодаря многолетней переписке с потомками погибших на молдавской земле воинов.

Пантелей Кравец, погибший у села Плоп Штюбей. Имени на плитах мемориала нет.
© Photo : Алексей Петрович
Пантелей Кравец, погибший у села Плоп Штюбей. Имени на плитах мемориала нет.

Из 37-ми героев, останки которых, спустя 76 лет обрели покой, лишь одного удалось опознать по найденной при солдате ложке. Им оказался старший сержант Павел Храмов, погибший в первый день Ясско-Кишиневской операции. Его имя также предстоит увековечить на плитах мемориала.

Решением примарии села Плоп Штюбей территория воинского захоронения в центре населенного пункта была увеличена для произведения захоронения обнаруженных останков и последующего увековечения ранее не известных имён погибших героев. Предстоит долгая и кропотливая работа поисковая работа по уточнению списка погибших героев. Чтобы спустя три четверти века мы, наконец, смогли сказать – "Имя твое известно, подвиг твой бессмертен". 



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