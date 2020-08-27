Подняться с колен. Есть ли будущее у экономики Молдовы

В конце лета, 27 августа, Молдова отмечает 29 лет со дня провозглашения независимости. Как эволюционировала экономика страны за последние почти три десятилетия, и что необходимо сделать для процветания в будущем – в обзоре Sputnik.

Молдова считается самой бедной страной в Европе: согласно официальной статистике, уровень доходов более половины граждан республики ниже прожиточного минимума. В стране не развиты промышленность и сельское хозяйство, при этом она остается сильно зависимой от внешних ресурсов, а население массово уезжает за границу в поисках лучшей жизни.

Данные факторы накладываются на хроническую политическую нестабильность, проблемы коррупции и разобщенность общества по национальному и языковому признакам. Каковы итоги экономического развития страны за 29 лет независимости: откуда мы пришли и куда идем – рассказали эксперты.

© Sputnik / Osmatesco Центральный рынок в Кишиневе

Вспомнить прошлое

Распад СССР нанес сокрушительный удар по хозяйственной системе Молдовы и, в частности, аграрному сектору, который был главной составляющей молдавской экономики в советский период.

"В 1989 году республика производила 49% всего табака в Советском Союзе и 27,6% вина. За последние 29 лет эти показатели существенно упали. Лишь к концу 2018-го Молдова смогла восстановить те объемы производства фруктов, ягод и орехов, которые существовали на момент развала СССР", – рассказал экономист Роман Киркэ.

"Все наше сельское хозяйство было привязано к одному рынку, советскому, и полностью зависело от поставляемых оттуда ресурсов. Вся промышленность, которой мы гордились, приборостроительные и прочие заводы, была в основном ориентирована на военно-промышленный комплекс СССР. Например, из всего объема производства предприятия 10% могли составлять телевизоры, а 90% – то, чего мы даже не знаем: приборы для подводных лодок, истребителей и другие подобные изделия", – пояснил экономист, бывший вице-премьер Александр Муравский.

© Sputnik / Б. Кузьмин Дары советской Молдавии

Если в 1985 году доля промышленного сектора в республике составляла 25% от ВВП, то с момента провозглашения независимости этот показатель упал до антирекордных 3%.

"После распада СССР наша промышленность в одночасье рухнула. Заводы потеряли заказы как по экономическим, так и по политическим причинам. Почему Россия должна производить перископы для подводных лодок в какой-то отколовшейся Молдове? И все это на фоне грубейшей националистической политики, которая начала проводиться в первые годы независимости. В результате произошло оголение кадров: многие специалисты – учителя, врачи, ученые – просто уехали", – добавил собеседник.

© Sputnik / Борис Кавашкин Кишиневский завод "Виброприбор" во времена МССР, в одном из цехов предприятия

Политика вместо экономики

Состояние глубокого экономического шока, который испытала республика после 1991 года, обострило и непродуманные, ошибочные реформы: в частности, массовую приватизацию.

"Все хотели сразу стать богатыми, в результате власти действовали по принципу "Все взять и поделить". Как следствие, мы резко рухнули вниз, потеряв около 60% своего потенциала. В 1997 году был впервые зарегистрирован небольшой рост ВВП – около 1,7%, но случился российский кризис, и мы опять откатились назад", – отметил Муравский.

Чтобы вернуться к уровню ВВП на душу населения 1990 года, понадобилось примерно 15 лет. По словам эксперта, ситуация начала стабилизироваться после 2000 года, когда в Молдове фиксировался ежегодный экономический рост на уровне 4-6%, но построить устойчивый фундамент и обеспечить процветание страны помешали неэффективные реформы.

"Один из примеров в этом отношении – административно-территориальная реформа 2003 года, когда вместо десяти уездов в стране появились 32 района, что привело к значительному росту расходов на бюрократический аппарат. С 2009-го в экономике Молдовы не наблюдается никакой модели и прогресса, только популизм, сплошные амбиции и политика вместо экономики", – подчеркнул экономист.

© Sputnik / Miroslav Rotari Александр Муравский

Промышленность, которую мы потеряли

После обретения независимости Молдова не сумела сохранить производство электронных и электробытовых товаров, а также потеряла авиационную промышленность. Ситуацию усугубил вооруженный конфликт на Днестре – в результате отделения Приднестровья молдавская экономика лишилась промышленного потенциала, сосредоточенного на левом берегу.

Место фабрик и заводов заняли рестораны, магазины и прочие предприятия из сектора обслуживания. В настоящий момент наиболее развитыми отраслями молдавской экономики являются сфера услуг, рынок IT и телекоммуникаций, также фиксируется значительный рост в области строительства.

"Подобная динамика связана с тем, что определенный избыток ликвидности вкладывается в постройку жилых домов, меньше – производственных помещений. Также есть мигранты, которые заинтересованы в инвестировании заработанных за границей средств, плюс процесс урбанизации, что ведет к росту спроса на жилую площадь", – отметил экономист Роман Киркэ.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Стройка в Кишиневе

Не производим, а потребляем

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, в условиях упадка промышленного сектора и сокращения сельскохозяйственного производства основной экономической отраслью молдавской экономики остается торговля. По мнению эксперта, этот факт подтверждает несостоятельность отечественной бизнес-модели.

Не лучше обстоят дела и с экспортом – его структура существенно не изменилась. Сегодня страна продает за границу примерно те же товары, что и в советское время. По сравнению с периодом 1989-1990 годов в республике смогли увеличить объем ВВП в денежном выражении, но не сумели развить новые отрасли в производстве и расширить товарную линейку для экспорта.

В результате молдавская экономика остается основанной на потреблении. "Лучший образ для описания нашей экономической модели – это этикетки и упаковки всех импортируемых Молдовой товаров. Мы не столько производим, сколько потребляем – в основном то, что импортировали из-за границы", – пояснил Гырбу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Супермаркет в Кишиневе

Такого же мнения придерживается член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

"Нынешняя модель хозяйствования не долгосрочна и ни к чему хорошему привести не может, мы просто эксплуатируем свое советское наследие и не создаем каких-то принципиально новых качественных систем: инновационное сельское хозяйство, логистический бизнес, промышленность просто потеряли. Даже IT-отрасль у нас в основном оффшорного программирования, то есть продаем за рубеж свои услуги, но не в виде продуктов, а в виде работы программистов", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что основными доходами молдавского бюджета остаются налоги с оборота денежных средств: НДС, акцизы и таможенные пошлины.

"При этом налог на прибыль – что с компаний, что подоходный налог с физических лиц, крайне незначительный. Это означает, что по сути высокодоходного бизнеса в Молдове нет. Без развитой сферы производства мы просто обслуживаем чужие экономики, а основным экспортным потенциалом страны являются наши люди", – отметил Кунев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вячеслав Кунев

Молдавская нефть

По мнению экспертов, в условиях упадка производства главной статьей экспорта современной Молдовы стало ее население. Отечественная экономика во многом держится на денежных поступлениях из-за рубежа, которые обеспечивают покупательскую способность местного населения и фактически кормят страну.

Так, по данным Всемирного банка, Молдова входит в первую пятерку стран мира по объему поступающих в страну средств от трудовых мигрантов по отношению к ВВП (около 25%). В 2019 году объем переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил более 1,22 миллиарда долларов США.

"Переводы гастарбайтеров – это наша молдавская нефть и основной источник валютных доходов из мировой экономики. На втором месте – экспорт определенных товаров, который за последние 7-8 лет несколько повысился и примерно сравнялся с переводами", – рассказал экономист Роман Киркэ.

© Photo : Национальный банк Молдовы Статистика Нацбанка Молдовы по денежным переводам в республику

По оценкам социологов, с момента провозглашения независимости из Молдовы уехала треть работоспособного населения страны, и отток продолжается, особенно среди молодежи. Это связано с тем, что в стране так и не удалось создать условия для формирования среднего класса и достойного уровня жизни для большинства граждан.

"Ежегодно Молдову навсегда покидают около 40 тысяч человек. Если такие темпы сохранятся, то через 15 лет численность населения в стране может снизиться до 2 миллионов граждан", – поделилась демограф Ольга Гагауз.

© Photo : The World Bank Group Численность населения в Молдове сократилась от почти 3 миллионов в 1991 году до 2 миллионов 657 тысяч в 2019 году

Кто виноват и что делать

По мнению экономиста Романа Киркэ, залогом развития молдавского производства и экономики в целом может стать предпринимательский сектор.

"Малый и средний бизнес в нашей стране недоразвит, в течение последних пяти лет число новых предприятий в Молдове неуклонно снижается. Главная причина – неблагоприятная система налогообложения: об этом очень много говорится, но эффектов мало", – сказал Киркэ.

Специалист считает, что именно за счет частных компаний можно привлекать инвестиции и стимулировать экономику.

"Правительство должно создать благополучную среду, стимулирующую предпринимателей и инвесторов. Это позволит создать много новых направлений в самых разных областях производства – именно так осуществляется качественный экономический рост в развитых странах", – пояснил эксперт.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Торговля в Кишиневе

Бывший вице-премьер Александр Муравский заявил, что республике необходимы не просто инвестиции, а инвестиции в кадры. Залогом долгосрочного успеха может стать интеллектуальный потенциал нации, который образуется симбиозом образования, науки, культуры и производства.

"Первое – это квалифицированные люди, без них ничего не построишь. Необходимо срочно заняться сферой образования: с 2008 года количество учащихся 10-12 классов, училищ, колледжей и вузов сократилось в два раза, в этом году в университетах недобор на бюджетные места. В стране остается в основном низкоквалифицированная рабочая сила, а перспективная молодежь уезжает за границу. Да, для качественных изменений необходимо время, но если мы не начнем сегодня, то грамотных специалистов не будет ни завтра, ни через 20 лет", – отметил Муравский.

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Второй важный фактор, по его мнению, – это эффективно работающий государственный аппарат. "Во власти должны быть люди, четко понимающие свои задачи, владеющие инструментами регулирования экономики на новых принципах, без коррупции. И тогда будут и инвестиции, и люди, и эффективное госуправление", – уточнил эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Абитуриентка в Кишиневе

Инновационная экономика

Член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев считает, что залог долгосрочного развития и процветания республики – открытость к новым трендам и готовность внедрять новаторские сферы бизнеса.

"Мы живем в мире, который очень быстро меняется, каждый день появляются новые возможности. Молдова – небольшая страна, и в этом есть свое преимущество: мы можем быстрее других реагировать на мировые тенденции, у нас инерционность меньше. Например, коронавирус – это тоже определенная возможность: развиваются новые виды образования, профессиональной активности. Но для этого у власти должны быть люди, открытые и готовые к изменениям, отслеживающие глобальные тренды и готовые интегрировать в них нашу страну", – отметил собеседник.

По его словам, при таком подходе республика может найти свою нишу в глобальной экономике, которая обеспечит ей устойчивое развитие.

"Пока мы рассуждаем категориями успеха вчерашнего дня, шансов стать процветающей страной у Молдовы нет. Помимо решения оперативных вопросов необходимо смотреть вперед и пытаться понять, где можно заработать не сегодня, а завтра. Что Молдова может дать миру, какую нишу занять? Это может быть сервис, не обязательно производство – например, логистический хаб или производство семян. Как только мы начнем мыслить подобными категориями, в течение пяти лет страну можно будет изменить до неузнаваемости", – заключил эксперт.

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Кризис как диагноз

В настоящий момент экономика Молдовы находится в состоянии высокой турбулентности, вызванной эффектами пандемии COVID-19 и погодными аномалиями в виде сильнейшей засухи. Впереди – президентские выборы и новые вопросы о том, будут ли в стране созданы условия для внедрения долгосрочных реформ.

© Photo : The World Bank Group Динамика ВВП в Молдове и его падение в 2020 году в условиях кризиса, вызванного COVID-19

В этом контексте уместно вспомнить недавние инициативы премьер-министра Иона Кику, среди которых фигурирует реформа юстиции и образования, административно-территориальная реформа, а также привлечение крупных публичных инвестиций в инфраструктуру с целью удержания граждан в стране и привлечения инвесторов.

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Вызывают оптимизм и меры правительства по созданию многофункциональных промышленных платформ в 16 районах Молдовы, а также выделение дополнительных средств на субсидирование сельского хозяйства.

Подобные среднесрочные цели, предложенные в период серьезного кризиса, свидетельствуют об определенном намерении властей заняться переформатированием общества и желании следовать некой стратегии развития. Это дает определенную надежду на то, что после выхода из кризиса мы сможем заняться более глубоким оздоровлением общества.

Пока же дело за "малым": пережить кризис и выборы, после которых экономические и прочие перспективы Молдовы прояснятся. А заодно с ними, возможно, – и наше будущее.

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