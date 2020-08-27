Подняться с колен. Есть ли будущее у экономики Молдовы

Молдова считается самой бедной страной в Европе: согласно официальной статистике, уровень доходов более половины граждан республики ниже прожиточного минимума. В стране не развиты промышленность и сельское хозяйство, при этом она остается сильно зависимой от внешних ресурсов, а население массово уезжает за границу в поисках лучшей жизни.
Данные факторы накладываются на хроническую политическую нестабильность, проблемы коррупции и разобщенность общества по национальному и языковому признакам. Каковы итоги экономического развития страны за 29 лет независимости: откуда мы пришли и куда идем – рассказали эксперты.
Вспомнить прошлое
"В 1989 году республика производила 49% всего табака в Советском Союзе и 27,6% вина. За последние 29 лет эти показатели существенно упали. Лишь к концу 2018-го Молдова смогла восстановить те объемы производства фруктов, ягод и орехов, которые существовали на момент развала СССР", – рассказал экономист Роман Киркэ.
"Все наше сельское хозяйство было привязано к одному рынку, советскому, и полностью зависело от поставляемых оттуда ресурсов. Вся промышленность, которой мы гордились, приборостроительные и прочие заводы, была в основном ориентирована на военно-промышленный комплекс СССР. Например, из всего объема производства предприятия 10% могли составлять телевизоры, а 90% – то, чего мы даже не знаем: приборы для подводных лодок, истребителей и другие подобные изделия", – пояснил экономист, бывший вице-премьер Александр Муравский.
Если в 1985 году доля промышленного сектора в республике составляла 25% от ВВП, то с момента провозглашения независимости этот показатель упал до антирекордных 3%.
"После распада СССР наша промышленность в одночасье рухнула. Заводы потеряли заказы как по экономическим, так и по политическим причинам. Почему Россия должна производить перископы для подводных лодок в какой-то отколовшейся Молдове? И все это на фоне грубейшей националистической политики, которая начала проводиться в первые годы независимости. В результате произошло оголение кадров: многие специалисты – учителя, врачи, ученые – просто уехали", – добавил собеседник.
Политика вместо экономики
Состояние глубокого экономического шока, который испытала республика после 1991 года, обострило и непродуманные, ошибочные реформы: в частности, массовую приватизацию.
"Все хотели сразу стать богатыми, в результате власти действовали по принципу "Все взять и поделить". Как следствие, мы резко рухнули вниз, потеряв около 60% своего потенциала. В 1997 году был впервые зарегистрирован небольшой рост ВВП – около 1,7%, но случился российский кризис, и мы опять откатились назад", – отметил Муравский.
"Один из примеров в этом отношении – административно-территориальная реформа 2003 года, когда вместо десяти уездов в стране появились 32 района, что привело к значительному росту расходов на бюрократический аппарат. С 2009-го в экономике Молдовы не наблюдается никакой модели и прогресса, только популизм, сплошные амбиции и политика вместо экономики", – подчеркнул экономист.
Промышленность, которую мы потеряли
Место фабрик и заводов заняли рестораны, магазины и прочие предприятия из сектора обслуживания. В настоящий момент наиболее развитыми отраслями молдавской экономики являются сфера услуг, рынок IT и телекоммуникаций, также фиксируется значительный рост в области строительства.
"Подобная динамика связана с тем, что определенный избыток ликвидности вкладывается в постройку жилых домов, меньше – производственных помещений. Также есть мигранты, которые заинтересованы в инвестировании заработанных за границей средств, плюс процесс урбанизации, что ведет к росту спроса на жилую площадь", – отметил экономист Роман Киркэ.
Не производим, а потребляем
По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, в условиях упадка промышленного сектора и сокращения сельскохозяйственного производства основной экономической отраслью молдавской экономики остается торговля. По мнению эксперта, этот факт подтверждает несостоятельность отечественной бизнес-модели.
В результате молдавская экономика остается основанной на потреблении. "Лучший образ для описания нашей экономической модели – это этикетки и упаковки всех импортируемых Молдовой товаров. Мы не столько производим, сколько потребляем – в основном то, что импортировали из-за границы", – пояснил Гырбу.
Такого же мнения придерживается член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.
"Нынешняя модель хозяйствования не долгосрочна и ни к чему хорошему привести не может, мы просто эксплуатируем свое советское наследие и не создаем каких-то принципиально новых качественных систем: инновационное сельское хозяйство, логистический бизнес, промышленность просто потеряли. Даже IT-отрасль у нас в основном оффшорного программирования, то есть продаем за рубеж свои услуги, но не в виде продуктов, а в виде работы программистов", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что основными доходами молдавского бюджета остаются налоги с оборота денежных средств: НДС, акцизы и таможенные пошлины.
"При этом налог на прибыль – что с компаний, что подоходный налог с физических лиц, крайне незначительный. Это означает, что по сути высокодоходного бизнеса в Молдове нет. Без развитой сферы производства мы просто обслуживаем чужие экономики, а основным экспортным потенциалом страны являются наши люди", – отметил Кунев.
Молдавская нефть
Так, по данным Всемирного банка, Молдова входит в первую пятерку стран мира по объему поступающих в страну средств от трудовых мигрантов по отношению к ВВП (около 25%). В 2019 году объем переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил более 1,22 миллиарда долларов США.
"Переводы гастарбайтеров – это наша молдавская нефть и основной источник валютных доходов из мировой экономики. На втором месте – экспорт определенных товаров, который за последние 7-8 лет несколько повысился и примерно сравнялся с переводами", – рассказал экономист Роман Киркэ.
"Ежегодно Молдову навсегда покидают около 40 тысяч человек. Если такие темпы сохранятся, то через 15 лет численность населения в стране может снизиться до 2 миллионов граждан", – поделилась демограф Ольга Гагауз.
Кто виноват и что делать
По мнению экономиста Романа Киркэ, залогом развития молдавского производства и экономики в целом может стать предпринимательский сектор.
Специалист считает, что именно за счет частных компаний можно привлекать инвестиции и стимулировать экономику.
"Правительство должно создать благополучную среду, стимулирующую предпринимателей и инвесторов. Это позволит создать много новых направлений в самых разных областях производства – именно так осуществляется качественный экономический рост в развитых странах", – пояснил эксперт.
Бывший вице-премьер Александр Муравский заявил, что республике необходимы не просто инвестиции, а инвестиции в кадры. Залогом долгосрочного успеха может стать интеллектуальный потенциал нации, который образуется симбиозом образования, науки, культуры и производства.
"Первое – это квалифицированные люди, без них ничего не построишь. Необходимо срочно заняться сферой образования: с 2008 года количество учащихся 10-12 классов, училищ, колледжей и вузов сократилось в два раза, в этом году в университетах недобор на бюджетные места. В стране остается в основном низкоквалифицированная рабочая сила, а перспективная молодежь уезжает за границу. Да, для качественных изменений необходимо время, но если мы не начнем сегодня, то грамотных специалистов не будет ни завтра, ни через 20 лет", – отметил Муравский.
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Второй важный фактор, по его мнению, – это эффективно работающий государственный аппарат. "Во власти должны быть люди, четко понимающие свои задачи, владеющие инструментами регулирования экономики на новых принципах, без коррупции. И тогда будут и инвестиции, и люди, и эффективное госуправление", – уточнил эксперт.
Инновационная экономика
Член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев считает, что залог долгосрочного развития и процветания республики – открытость к новым трендам и готовность внедрять новаторские сферы бизнеса.
По его словам, при таком подходе республика может найти свою нишу в глобальной экономике, которая обеспечит ей устойчивое развитие.
"Пока мы рассуждаем категориями успеха вчерашнего дня, шансов стать процветающей страной у Молдовы нет. Помимо решения оперативных вопросов необходимо смотреть вперед и пытаться понять, где можно заработать не сегодня, а завтра. Что Молдова может дать миру, какую нишу занять? Это может быть сервис, не обязательно производство – например, логистический хаб или производство семян. Как только мы начнем мыслить подобными категориями, в течение пяти лет страну можно будет изменить до неузнаваемости", – заключил эксперт.
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Кризис как диагноз
В настоящий момент экономика Молдовы находится в состоянии высокой турбулентности, вызванной эффектами пандемии COVID-19 и погодными аномалиями в виде сильнейшей засухи. Впереди – президентские выборы и новые вопросы о том, будут ли в стране созданы условия для внедрения долгосрочных реформ.
В этом контексте уместно вспомнить недавние инициативы премьер-министра Иона Кику, среди которых фигурирует реформа юстиции и образования, административно-территориальная реформа, а также привлечение крупных публичных инвестиций в инфраструктуру с целью удержания граждан в стране и привлечения инвесторов.
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Подобные среднесрочные цели, предложенные в период серьезного кризиса, свидетельствуют об определенном намерении властей заняться переформатированием общества и желании следовать некой стратегии развития. Это дает определенную надежду на то, что после выхода из кризиса мы сможем заняться более глубоким оздоровлением общества.
Пока же дело за "малым": пережить кризис и выборы, после которых экономические и прочие перспективы Молдовы прояснятся. А заодно с ними, возможно, – и наше будущее.
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