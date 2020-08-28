В Румынии - скандал из-за денег на дестабилизацию другого государства

В Румынии разгорается скандал. Глава МИД Богдан Ауреску намерен выделить деньги на поддержку гражданского общества и СМИ в другом государстве. Это при том, что сама Румыния сталкивается с экономическими проблемами и кризисом в сфере здравоохранения.

Известный журналист Radio China International Даниэл Томозей-Дамиан опубликовал статью, озаглавив ее следующим образом: "Министерство иностранных дел Румынии объявило, что Румыния официально становится экспортером нестабильности!"

Слова шокируют, но основанием для них стал не менее поразительный пост министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Twitter.

Самостоятельно и без консультации с парламентом, Ауреску объявляет, что на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в четверг (в формате "Гимних") он "возобновит призыв к введению санкций" против Беларуси.

Кроме того, Ауреску объявил, что румынский МИД "находится в процессе выделения 100 000 евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси".

​Объявление потрясло общественность, учитывая то, что у Румынии и Беларуси установлены дипломатические отношения, работают посольства, страны являются членами ООН - в этих случаях любые решения о введении санкций со стороны Румынии должен принимать парламент.

On #Belarus #EU mustn't tolerate abuses such as recent detainment of representatives of Coord Council of opposition. Tomorrow @ #Gymnich in Berlin I'll renew t/call 4 sanctions. RO MFA is in t/process of allotting 100 000 Euros in support 4 civil society & independent media of 🇧🇾 — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) August 26, 2020

​Кроме того, что это за деньги для "оппозиции" и так называемой "независимой прессы"? Прежде всего, это вмешательство в дела другого государства и заложено ли что-то подобное в бюджете МИД? Наконец, кто определяет, что такое оппозиция и независимая пресса?

По сути, Румыния, с ее огромными экономическими трудностями и проблемами в здравоохранении, дает деньги организациям на дестабилизацию официальных структур в другом европейском государстве, члене ООН.

Даниэл Томозей высказывается жестче: "Богдан Ауреску объявил, что возглавляемое им министерство профинансирует на 100 000 евро организации, стремящиеся свергнуть режим в Беларуси".

"Иными словами, Румыния, без никакой реальной причины, ввязывается в открытый конфликт с независимым государством, следуя модели, навязанной США И ЕС", - пишет Томозей.

Его опасения имеют основание: "Если мы однажды допустим вмешательство в политику другой страны, чего нам тогда ждать? Вызова всем правительствам, которые не нравятся США и ЕС?"

Итак, с каких пор работа министра иностранных дел заключается в том, чтобы вовлекать Румынию в конфликты, в ситуации, которые нарушают международные принципы и законы - и тем более, что он делает это самостоятельно, попирая Парламент?

По мнению журналиста, позиция Ауреску намного ярче, чем позиция ЕС: если Евросоюз более умеренный в вышеназванных ситуациях, а также в отношениях с Китаем или Ираном, то Румыния нет - она следует радикальной линии США и НАТО.

"Играть на руку, невзирая на риск, евроатлантическим партнерам никак не может быть ставкой, интересом или выгодой - однако это может быть демонстрацией политической слабости и недальновидности в XXI веке!" - заключает журналист Даниэл Томозей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova