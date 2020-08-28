14:12 28 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск

Имя героя, погибшего за свободу Молдовы, увековечили в России

Фотохост-агентство
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Тема:
Помним август 1944 (17)
13010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1c/31471888.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20200828/31471478/imya-geroya-pogibshego-za-svobodu-moldovy-uvekovechili-v-russia.html

В Воронежской области России открыта мемориальная доска в честь участника Ясско-Кишиневской наступательной операции, Героя Советского Союза Ивана Шабанова.

В 76-ю годовщину последнего подвига на Родине героя, в поселке Красный Бобровского района Воронежской области была открыта памятная плита в честь старшего лейтенанта 595 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии Ивана Шабанова.

В Молдове есть особое место в Хынчештском районе - "высота Шабанова". В далеком августе 1944-го с этой возвышенности смотрел на встающую на дыбы молдавскую землю старший лейтенант, готовясь принять свой последний бой.

Именно там, на высоте 236.0 погиб доблестный советский офицер, а память о нем на долгие десятилетия оставалась лишь в сердцах его родственников, живших в Воронежской области России.

Идя в решительную схватку в августе 1944-го, Шабанов, наверняка, помнил о них, о тех, кто остался дома, пытаясь приблизить Великую Победу, чтобы вернуться домой и начать мирную жизнь. Но ему, к сожалению, не суждено было рассчитывать на такое будущее.

Старший лейтенант Шабанов насмерть стоял на отметке 236.0, на рубеже, через который пыталась прорваться обреченная многотысячная фашистская орда, окруженная в ходе Ясско-Кишиневской операции. Храбрый офицер косил из пулемета наседавшего врага до последней возможности, истребив несколько сотен фашистов.

Немцы смогли одолеть храброго лейтенанта только после тяжелого ранения и истощения запаса патронов. Посмертно Иван Шабанов был представлен к званию Героя Советского Союза. В боях за Каракуй тогда пало более 250 красноармейцев, однако останки их командира долгое время найти не удавалось.

К истории подвига и гибели старшего лейтенанта Шабанова у молдавских поисковиков - особое отношение. Много лет назад они нашли на опушке леса братскую могилу. При одном из павших был обнаружен компас, а на нем заветная выцарапанная надпись - "Шабанов И.П.".

После длительной работы с документами Центрального архива Минобороны России молдавским поисковикам удалось идентифицировать останки советского воина и узнать, какую героическую смерть он принял для того, чтобы территория республики стала свободной от фашистского зла.
Музей истории ВОВ работает в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты

Страшно представить, сколько слез выплакала мать офицера, павшего не молдавской земле в далеком 1944-м и долгое время считавшегося пропавшим без вести. На него она получила лишь извещение с соответствующей формулировкой, а позже узнала, что посмертно ему присвоили самое высокое звание - Героя Советского Союза. 

От сына осталась лишь Золотая звезда и память - ноющая, ни на миг не покидающая старую мать. Но, все равно, до ее последнего вздоха не угасала надежда, что вот-вот из-за поворота, который виднелся из окна родного дома, все же выйдет ее Ваня, которого она провожала на фронт, а после победного 1945-го все равно надеялась, что он вернется, что, может быть сын - где-то в госпитале на лечении.

Сегодня из тех, кто провожал его на фронт, в живых не осталось никого. На деревенском кладбище в российской глубинке остались отец, мать и братья. В прошлом году в поселок Красный Воронежской области была передана земля с места захоронения Ивана Шабанова. Пусть так горстью молдавской земли "вернулся" на родину герой, "встретившись" со своими родными, но лишь на кладбище...

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Помним август 1944 (17)

По теме

Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты
Имена героев ВОВ помнят жители Кишинева - видео
Правда о ВОВ: приднестровский вуз присоединился к проекту "Образы войны"
Гречаная: поддержка ветеранов ВОВ - приоритет для руководства страны
Теги:
память, событие, герой, ВОВ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
Праздничные мероприятия в Молдове по случаю Дня независимости - фото
Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было
Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться