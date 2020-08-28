Имя героя, погибшего за свободу Молдовы, увековечили в России

В 76-ю годовщину последнего подвига на Родине героя, в поселке Красный Бобровского района Воронежской области была открыта памятная плита в честь старшего лейтенанта 595 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии Ивана Шабанова.

В Молдове есть особое место в Хынчештском районе - "высота Шабанова". В далеком августе 1944-го с этой возвышенности смотрел на встающую на дыбы молдавскую землю старший лейтенант, готовясь принять свой последний бой.

Именно там, на высоте 236.0 погиб доблестный советский офицер, а память о нем на долгие десятилетия оставалась лишь в сердцах его родственников, живших в Воронежской области России.

Идя в решительную схватку в августе 1944-го, Шабанов, наверняка, помнил о них, о тех, кто остался дома, пытаясь приблизить Великую Победу, чтобы вернуться домой и начать мирную жизнь. Но ему, к сожалению, не суждено было рассчитывать на такое будущее.

Старший лейтенант Шабанов насмерть стоял на отметке 236.0, на рубеже, через который пыталась прорваться обреченная многотысячная фашистская орда, окруженная в ходе Ясско-Кишиневской операции. Храбрый офицер косил из пулемета наседавшего врага до последней возможности, истребив несколько сотен фашистов.

Немцы смогли одолеть храброго лейтенанта только после тяжелого ранения и истощения запаса патронов. Посмертно Иван Шабанов был представлен к званию Героя Советского Союза. В боях за Каракуй тогда пало более 250 красноармейцев, однако останки их командира долгое время найти не удавалось.

К истории подвига и гибели старшего лейтенанта Шабанова у молдавских поисковиков - особое отношение. Много лет назад они нашли на опушке леса братскую могилу. При одном из павших был обнаружен компас, а на нем заветная выцарапанная надпись - "Шабанов И.П.".

После длительной работы с документами Центрального архива Минобороны России молдавским поисковикам удалось идентифицировать останки советского воина и узнать, какую героическую смерть он принял для того, чтобы территория республики стала свободной от фашистского зла. © Sputnik / Evghenii Panasenco Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты

Страшно представить, сколько слез выплакала мать офицера, павшего не молдавской земле в далеком 1944-м и долгое время считавшегося пропавшим без вести. На него она получила лишь извещение с соответствующей формулировкой, а позже узнала, что посмертно ему присвоили самое высокое звание - Героя Советского Союза.

От сына осталась лишь Золотая звезда и память - ноющая, ни на миг не покидающая старую мать. Но, все равно, до ее последнего вздоха не угасала надежда, что вот-вот из-за поворота, который виднелся из окна родного дома, все же выйдет ее Ваня, которого она провожала на фронт, а после победного 1945-го все равно надеялась, что он вернется, что, может быть сын - где-то в госпитале на лечении.

Сегодня из тех, кто провожал его на фронт, в живых не осталось никого. На деревенском кладбище в российской глубинке остались отец, мать и братья. В прошлом году в поселок Красный Воронежской области была передана земля с места захоронения Ивана Шабанова. Пусть так горстью молдавской земли "вернулся" на родину герой, "встретившись" со своими родными, но лишь на кладбище...

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova