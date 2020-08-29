Кишинев: "ехали по улицам трамваи, ехали куда-то умирать" - фото

Кишиневский трамвай и материальные свидетельства его существования - еще недавно молдавская столица выглядела по-другому, непривычно для ныне живущих горожан.

В 1961 году по Кишиневу последний раз проехал трамвай. Об этом виде транспорта у нас помнят люди уже весьма почтенного возраста, и представить сейчас, что на забитых автомобилями узких улочках перемещался еще и трамвай, нереально.

Однако именно трамвай был самым старым видом общественного транспорта в Кишиневе. Немного истории. Весной 1888 года Городская Дума Кишинева приняла решение о создании конно-железной дороги, конки. Иными словами, трамвай на конной тяге.

Уже в 1913 году лошадей оставили в покое и трамвай перевели на электрическую тягу. Пик развития кишиневского трамвая пришелся на послевоенные годы – общая длинна линий превысила 17 километров, с ежегодной перевозкой почти 10 миллионов пассажиров.

CC0 / Domeniu public Трамвай на центральной улице Кишинёва

Но история трамвая закончилась вместе с развитием троллейбусного парка, троллейбус вытеснил трамвай с улиц Кишинева навсегда.

CC0 / Domeniu public Трамвай на центральной улице Кишинёва

Трамвай – это не просто аналог автобуса, "маршрутки" или троллейбуса. Трамвай – это часть городской культуры. Трамвай стучал по рельсам и в нем можно было вздремнуть, в трамвай можно было запрыгивать на ходу – полз он очень медленно. В конце концов на нем можно было ехать "прицепом", стоя на подножке. Трамвай – любимый образ поэтов.

А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам,

Посидим на трубах y начала кольцевой дороги.

Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода,

Путеводною звездою будет желтая тарелка светофора.

Яна Дягилева.

Остались ли в Кишиневе доказательства существования трамвая? Вдруг трамвай — это городской миф? Давайте разбираться. Во-первых, на территории музея транспорта стоит вагончик той самой конки, вот он.

© Sputnik / Сергей Цуркану Музей истории транспорта, Кишинев

Ну, это музейный экспонат, скажете вы. А в самом городе, что осталось от трамвая? Немного, но кое-что. Основные улицы, по которым передвигался трамвай – современные Штефан чел Маре, Армянская, Колумна, П.Рареш, Т.Чорбэ. Там и нужно искать свидетельства его существования. Ну а "отдыхали" трамваи в депо, на улице Митрополита Дософтей. Вот тут.

© Sputnik / Сергей Цуркану Бывшее трамвайное депо, Кишинев

Трамвайные столбы – одна из основных улик в пользу "трамвайного следа". Эти столбы были металлическими и своеобразными. Когда в столице обустраивали парк в районе тогда еще Комсомольского озера, большинство этих столбов перенесли туда. Они и сейчас там. Ну и на "трамвайных" улицах их все еще немало. Например, на Тома Чорбэ.

Старый трамвайный столб в Кишиневе © Sputnik / Сергей Цуркану

Старый трамвайный столб в Кишиневе © Sputnik / Сергей Цуркану 1 / 2 © Sputnik / Сергей Цуркану Старый трамвайный столб в Кишиневе

Кроме столбов осталось еще множество пеньков, от столбов спиленных. Желающие могут пройтись по вышеуказанным улицам и обнаружить их в укромных и не очень местах.

Трамвайные рельсы – их не осталось. Несколько лет назад на Армянской, на проезжей части, обнажилось нечто металлическое. Любители истории Кишинева не на шутку возбудились, решив, что это часть укатанных в асфальт рельсов. Увы, это был остаток старой трубы. Говорят, что рельсы могли остаться опять-таки на Тома Чорбэ, якобы там их не вырвали из мостовой, а положили асфальт поверх. Значит, нужно дождаться ремонта улицы и проверить. А вот и фото для ориентировки.

© Sputnik / Сергей Цуркану Улица Тома Чорбэ, Кишинев

Кишиневский трамвай навсегда уехал в прошлое. Чтобы ощутить сейчас прелести поездки в этом виде транспорта нужно переместиться в другой город – Яссы или Одессу, из ближайших. Но трамвай – это часть прошлого, причем не самая скверная. И поэтому без него немного грустно.

Как-то раз весной в начале мая,

Грохот, скрежет, пыль и благодать,

Ехали по улицам трамваи,

Ехали куда-то умирать.

Федор Чистяков.

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