Друг Туск усугубляет — вмешательство в выборы в Молдове продолжается

Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду подтвердила, что председатель Европейской народной партии Дональд Туск направил в Кишинев письмо, адресованное трем партиям — самой PAS, а также "Платформе DA" и Либерально-демократической партии.

Об этом Санду рассказала в эфире одного из национальных каналов, как о совершенно обыкновенной вещи — как будто это нормально, получать от иностранных политиков рекомендации во время кампании по выборам президента Республики Молдова.

"Письмо было о том, как общаются между собой три партии, и председатель ЕНП призвал нас не сражаться между собой. Не превращаться в политических оппонентов", — сообщила лидер PAS.

По любым меркам, признание о такой переписке звучит еще скандальнее, чем недавнее обращение Дональда Туска к избирателям Молдовы с призывом голосовать за Санду на выборах.

Мало того, что зарубежный политический деятель выступает с предвыборной агитацией на чужих для него выборах. Оказалось, что он еще и ведет оживленную секретную переписку с партиями, каждая из которых обладает кандидатом в президенты. И понятно, что в этих письмах он не просто шлет пожелания доброго здоровья и интересуется погодой в Кишиневе.

Ни одна из партий это письмо не опубликовала и не комментировала. Неизвестно, о чем доподлинно говорилось в послании, и его содержание не захотела разгласить даже сама Санду, отделавшись пересказом основного месседжа, в ее интерпретации.

Самое удивительное, что никому из молдавских политиков это не кажется чем-то неправильным. Дональд Туск возглавляет ЕНП, которая обладает самой крупной фракцией в Европарламенте — с точки зрения прозападных партий Молдовы это дает ему карт-бланш на любые действия. И что бы не предпринял Туск, или любой другой авторитетный деятель Евросоюза — все это будет исключительно европейским по духу и букве, насквозь демократическим и абсолютно корректным.

Простите, но это же ерунда какая-то.

Буквально в мае прошлого года, во время выборов в Европарламент, в ЕС были чрезвычайно озабочены вероятностью иностранного вмешательства в процесс волеизъявления избирателей. В Евросоюзе был даже разработан специальный план по "противодействию дезинформации", а политики в ЕС прямо заявляли, что считают весьма вероятной попытку России повлиять на исход выборов — "хайли лайкли" во всей красе.

Правда, в докладе, опубликованном после выборов, ЕС заявил, что не обнаружил признаков "отдельной трансграничной кампании дезинформации из внешних источников". Но в то же время заявил о попытках оказать влияние на выбор избирателей и явку со стороны России.

И вот, после всех этих туманных намеков, предположений и "хайли лайкли" начинается президентская кампания в Молдове. И мы обнаруживаем, что авторитетные представители Европарламента абсолютно открыто и без всякого стеснения пытаются повлиять на выбор избирателей, явку и ход предвыборной кампании.

Точно так же, абсолютно открыто и без всякого стеснения, эту интервенцию обсуждают молдавские политики. Те самые, что в любой момент готовы грудью встать против гипотетического вмешательства России в выборы в Республике Молдова — как только они сие вмешательство обнаружат.

Иначе как профанацией это поведение назвать трудно: складывается впечатление, что некоторые кандидаты на пост президента РМ ни в грош не ставят суверенитет государства, которое собираются возглавить.

Дональд Туск не просто пытается повлиять на исход выборов в Молдове, призывая голосовать за одного из кандидатов. Лидер ЕНП — повторим, крупнейшей фракции в Европарламенте, — взялся руководить всем ходом кампании, направляя и корректируя стратегию трех партий.

Стоит заметить, что все эти очень разные партии — и PAS, и "Платформа DA" и ЛДПМ, — объединяет только одно обстоятельство: все они регулярно заявляют об угрозе со стороны Москвы для европейского будущего Молдовы и не раз подтверждали, что готовы слепо следовать внешнеполитическому курсу на конфронтацию с Россией.

Даже потрепанная невзгодами ЛДПМ, которая на фоне лидеров PAS и "Платформы DA" выглядит вполне себе травоядным политическим формированием, не далее, как в 2019 году выступала с грозными предупреждениями об угрозе со стороны Российской Федерации.

После создания парламентской коалиции ПСРМ-ACUM партия выступила с заявлением, в котором потребовала "отказаться от пособничества в подрывных действиях ПСРМ, и доказать, что не являются соучастниками гибридной войны, которую ведет Россия, чтобы сохранить свое политическое и экономическое господство на постсоветском пространстве".

Это называется — от души. И заявление не прошло незамеченным в Брюсселе, судя по тому, что Туск включил ЛДПМ в число доверенных адресатов.

Происходящее заставляет предположить, что в Европарламенте суверенитет Молдовы окончательно отнесли к разряду несущественных факторов. А ведь совсем недавно наша страна отпраздновала День независимости. И если теперь, с новым знанием, перечитать эти речи, то можно смело садиться за сценарий трагикомедии, полной черного юмора — по мотивам произнесенных спичей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova