Создатель кишиневской "Президентуры" погиб в США 11 сентября 2001 года

У человеческой психики есть защитное свойство – успокаивать себя тем, что все самое плохое где-то далеко и нас никогда не коснется. Иногда это совпадает с реальностью, а иногда, увы, нет.

© Photo : Мой город Кишинёв Аркадий Зальцман. Фото из личного дела

Аркадий Александрович Зальцман (1 декабря 1955 - 11 сентября 2001) закончил Кишиневский политехнический институт, принимал участие в проектировке десятков столичных зданий, самое известное из которых - нынешняя администрация президента в Кишиневе, которое у нас принято называть на всех языках "Президентурой". В 1989 году Зальцман уехал в США и там с успехом продолжил свою карьеру. Он работал в отделе интерьеров архитектурной фирмы SOM (Skidmore, Owings and Merrill) и был членом Союза Американских Архитекторов.

История успеха талантливого кишиневца, который стал американцем. Тот, кому удалось воплотить "американскую мечту" исключительно собственным талантом и трудолюбием. 11 сентября 2001 года он был на рабочей встрече на 105 этаже в Южной Башне здания Всемирного торгового центра. Он даже успел позвонить жене, после того, как первый "Боинг", угнанный террористами, врезался в Северную Башню. Потом связь прервалась.

Несколько лет назад журналистка Ксения Муштук, которая также уехала в США из Кишинева, записала для телеканала RTVI интервью с вдовой Аркадия, Жанной Гальпериной. О том страшном дне.

Архитектор Тамара Боксан, однокурсница Аркадия Зальцмана, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова каким он был. "Мы познакомились на вступительных экзаменах в институт. Он отличался – красивый, высокий, положительный человек. У него были большие глаза с длинными ресницами. Немного печальные. Когда мы закончили учебу и пошли в "большую жизнь", он первый из нас получил должность главный архитектор проекта. После той трагедии приезжали его родители через несколько лет. Они собрали всех его друзей мы вспоминали его, очень много говорили". Мать Аркадия Зальцмана, Фаина, пережила страшную смерть единственного сына. Она ушла из жизни летом 2020 года. Ее и ее семью коснулись сталинские репрессии, Холокост, Вторая мировая война и 11 сентября 2001 года. Почти все страшные трагедии последних времен. К счастью, в сети сохранилось интервью с Фаиной Зальцман.

Есть какой-то жуткий символизм в том, что архитектор на взлете карьеры, находясь в одном из самых высоких зданий на планете, погиб от террористической атаки. Я думаю это не просто символизм, а напоминание всем нам – в 21 веке не бывает какого-то далекого горя в отдельно взятых странах.

© Photo : Мой город Кишинёв Открытка с кишиневским Домом Национальностей. Архитекторы Ю.Туманян и А.Зальцман

Мир стал глобальным и беды, как и радости, стали общими, как бы нам этого порой не хотелось. И еще. Сейчас многие озабочены понятием гордости и тем куда ее приложить – чем гордиться стоит, а чем не очень. На мой взгляд Аркадий Зальцман и есть тот самый человек, которым можно гордиться каждому жителю нашей страны, как бы она ни называлась в разные времена и под чем владычеством или влиянием ни находилась.

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