Россия ничем не может помочь Германии

Когда не можешь сам принимать решение, перекладываешь ответственность на других.
"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока — 2". — ред.) не было принято", — заявил министр иностранных дел Хайко Маас.
То есть будущее российско-германских отношений зависит от Кремля?
Но на самом деле, это немецкое руководство стоит перед историческим выбором — его действия в ближайшее время будут иметь определяющие, действительно исторические последствия для будущего. Не российско-германских отношений — а будущего самой Германии, а значит, и всей Европы, пишет автор РИА Новости.
Потому что вся история с Навальным — это сейчас уже проверка не для России, а для Германии и ее европейского проекта. История со странным отравлением (если оно было) Навального пока еще очень мутная — но попытки использовать его для совершенно конкретных геополитических целей совершенно ясные. Германию хотят заставить остановить "Северный поток — 2" при полном понимании того, что отказ от почти завершенного проекта будет иметь самые серьезные последствия. Не для немецкой экономики — десять миллиардов евро, потраченных на строительство, это копейки для ФРГ, а русский газ все равно будет поступать через территорию Украины. Нет, главный урон будет нанесен репутации Германии.
Русские окончательно разочаруются в немецком стремлении к самостоятельности, а англосаксы убедятся в том, что, как и неоднократно в прошлом веке, немцами можно манипулировать, подталкивая их к безумным и не отвечающим их интересам решениям. Большая часть европейцев (в том числе итальянцы и австрийцы, прямо задействованные в газовых проектах с Россией) убедятся в том, что Берлин не готов считаться с общеевропейскими интересами. И самое главное — сами немцы увидят, что они так и не вернули себе суверенитет. Так что цена немецкого ответа на отравление Навального очень велика — в первую очередь для самой Германии.
Все последние годы Берлин сопротивлялся попыткам англосаксов и их восточноевропейских саттелитов остановить "Северный поток — 2" — под тем предлогом, что его ввод лишит Украину денег от транзита (и как же тогда мы будем продолжать операцию по ее отрыву от России?). Когда же с Москвой договорились о сохранении части транзита через Украину, стали говорить о том, что аморально покупать газ у тирана, который мучает своих собственных людей и применяет химическое оружие в Европе (это "дело Скрипалей"). Потом речь вообще зашла о том, что Германия недоплачивает за свою безопасность американцам, которые защищают ее от русских, зато покупает российский газ.
В Берлине все это слушали — и продолжали строить газопровод. Великобритания покинула ЕС, в отношениях с Америкой становилось все больше проблем — в этой ситуации германское руководство было просто обязано защищать свои национальные интересы и свое право руководить единой Европой. К тому же все немецкие политики прекрасно знают, что большинство немцев считает главной проблемой для Германии США, а не Россию, — так что можно было не поддаваться ни на какое давление.
Попытка связать историю с Навальным с судьбой "Северного потока — 2" изначально казалась просто очередной провокацией, которую Берлин отобьет. Но за прошедшие три недели шум в немецкой прессе и политических кругах стоит чрезвычайный — такое ощущение, что атлантисты провели мобилизацию всех сил.
Так, бывший министр иностранных дел Йошка Фишер рассуждает о том, "какую моральную цену можно платить за бизнес с диктатурами", и выступает, по сути, за остановку "СП-2":
"Федеральное правительство допустило большую стратегическую ошибку, решив в одиночку помогать России в строительстве этого германо-российского газопровода, несмотря на активное сопротивление внутри ЕС. Теперь же мы видим, куда мы из-за этого угодили: политический и экономический урон просто огромен".
Фишер задается вопросом:
"Насколько разумно постоянно расширять сотрудничество с таким ненадежным партнером, как Россия, с точки зрения долгосрочной перспективы? Я считаю это крайне неразумным. Мы же уже знаем, с кем имеем дело!"
С кем же? Начинается перечисление "покушений, аналогичных отравлению Навального" — отравление Скрипаля, "убийство среди бела дня получившего в Германии убежище чеченца в берлинском районе Тиргартен". Ну и, конечно, "добавьте еще и убийства оппозиционеров в Москве":
"С учетом всех этих преступлений нам необходимо задуматься о том, насколько мы можем доверять партнеру, для которого политические убийства, очевидно, являются не досадными исключительными случаями, а закономерностью. Я считаю, что нельзя вновь выносить "Северный поток — 2" за скобки".
А от бывшего начальника Фишера Герхарда Шредера буквально требуют определиться, с кем он, — заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль призвал бывшего канцлера "немедленно отказаться от своих должностей и постов в России (в компании "Норд-Стрим" и "Роснефти"):
"Если господин Шредер еще обладает политической порядочностью и ценностными мерилами, то для него должно быть непозволительно дальнейшее сотрудничество с компаниями и институтами, которые зависят от такого правительства".
Досталось Шредеру и от лидера фракции "Союз-90/Зеленые" Геринг-Эккардт: экс-канцлер должен сейчас принять решение, поддерживает ли он демократию и права человека.
То есть Шредера осуждают за аморалку: как ты можешь работать с этими убийцами? То, что убийцы, уже даже не обсуждается — хотя и среди немецких политиков есть немало тех, кто возражает против огульных обвинений в адрес Кремля. А заодно и обличает лицемерие тех, кто рассуждает о высоких моральных принципах. Бывший лидер "Левых" Сара Вагенкнехт заявила, что те, кто требуют в связи с делом Навального отказаться от газопровода "Северный поток — 2", должны оценивать других поставщиков сырья для Германии по таким же критериям и требовать последствий и для них:
"Даже если бы ответственным за это был Кремль (чему до сих пор нет никаких подтверждений), это не отвратительнее, чем обезглавливать оппозиционеров или сечь их до смерти, как это часто практикуется в Саудовской Аравии, от которой мы получаем нефть. Это также не отвратительнее, чем разрывать на части невинных мирных жителей при помощи беспилотников, как делали в куда более чем тысяче случаев Соединенные Штаты, которые поставляют нам свой сланцевый газ".
Тональность же заявлений российского МИД еще более жесткая. Так, послу Гезе фон Гайру не только был заявлен решительный протест по поводу действий правительства Германии — "Недопустимо выдвигать ультиматумы и ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны", — но и высказано предупреждение: если Берлин не предоставит материалы медицинских заключений "врачей бундесвера", то Москва расценит это как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования.
"В этом случае действия ФРГ будут рассматриваться как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений <...> и серьезным осложнением международной ситуации".
Подобные жесткие предупреждения — это все, чем Россия может помочь немецкому руководству. При этом, принимая решение о мерах по "наказанию России" за Навального, в Берлине должны думать не только о российско-германских отношениях, но и о будущем самой Германии, ее пути к самостоятельности и ответственности за всю Европу (это ведь является главной целью всей немецкой политики). Цена ошибки (производной от несамостоятельности и нежелания брать на себя ответственность) будет огромна — не для России, а для нашего великого западного соседа.
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