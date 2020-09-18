Что с ними не так — почему в Кишиневе растаскивают тротуарную плитку

"Теорию разбитых окон" стоило бы применить не только в городском хозяйстве, но и в отечественной политике.

В Кишиневе идет масштабный ремонт — убраны с улиц киоски, выставленные поперек тротуаров, в подземных переходах облака цемента и известки, пешеходные магистрали города мостят плиткой, новый облик принимают целые улицы. Кажется, что такого размаха кишиневцы не видели никогда.

Столица Молдовы действительно становится похожа на нормальный город, а не на "базар-вокзал", где люди рождаются только для того, чтобы соорудить очередной ларек под сенью рекламных щитов. В муниципалитете испытывают по этому поводу законную гордость. Возможно, поэтому так эмоциально реагирует в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан, когда обнаруживает, что не все жители столицы ценят усилия городской администрации.

Началось практически сразу — в августе видеокамеры засняли, как четыре женщины деловито укладывают тротуарную плитку в багажник машины. Не в какой-нибудь жигуленок, в кроссовер Audi Q5. В начале сентября в объектив попал еще один любитель бесплатной плитки — его поймал сознательный горожанин в момент погрузки.

На улице Ион Пеливан утащили только что установленные новые скамейки. В отремонтированных пешеходных переходах выкручивают лампочки, с мясом вырывают электропровода. Чистые стены вновь атакуют граффити-бомберы.

"Вот потому и Советский Союз развалился — растащили!" — написал кто-то в социальных сетях, обсуждая это нашествие городской саранчи. "Да при чем тут Союз, как тогда воровали с заводов, что под руку попадет, так и сейчас тащат. Менталитет такой", — парирует другой комментатор.

Слово "менталитет" стоило бы запретить к употреблению, потому что оно ничего не означает, но в то же время служит как бы объяснением любых происходящих вокруг нас безобразий. Воруют тротуарную плитку и цветы с клумб? Менталитет такой. Отрывают статуэтку Маленького принца на Комсомольском озере? Беда с менталитетом. Голосуют за 200 леев и кило гречки? Менталитет.

Нет никакого "менталитета", никакой "наследственности", которая приказывала бы человеку вести себя предельно эгоистично, игнорировать общественные интересы. Воровство скамеек и лампочек в подъездах, уродливые граффити на свежей штукатурке и цоколях исторических зданий, разбитые стекла троллейбусных остановок — все это свидетельство не врожденной невоспитанности, а очень долгого, безнадежного неблагополучия в городе, регионе, во всей стране. Признаки социальной апатии, равнодушия, когда веры в перемены к лучшему не осталось уже совсем никакой.

Давно вошла в обиход модная фраза "Хотите узнать, как живет город — прочитайте, что пишут на стенах, о чем они кричат". Если "полистать" кишиневские стены — хоть под мостом на Телецентре (сейчас уже нет, там после ремонта уже красиво), или где-нибудь на Мунчештской, то волосы встанут дыбом. Столица Молдовы не просто кричала, она вопила благим матом.

"В стране воруют миллиардами, и остальные граждане хотят что-нибудь украсть" — заметил еще один комментатор в той интернет-дискуссии.

То есть, все в жизни взаимосвязано. Может быть, это прозвучит парадоксом, но есть прямая связь между политической коррупцией, перебежками депутатов целыми табунами из фракции во фракцию и отпечатками подошв на свежепокрашенных стенах подземного перехода.

Поймите правильно, это совсем не значит, что расхитителей городской собственности и вандалов не нужно ловить и наказывать. Никаких призывов к всепрощению и выслушиванию жалоб в духе "не мы такие, жизнь такая". "Жизнь такая" — это того же поля ягода, что и "менталитет", ничего не означающая фраза, которая как бы выдает говорящему индульгенцию на любую гадость.

Наказывать за хищения и вандализм надо строго и последовательно, вооружившись терпением и не ожидая мгновенного перевоспитания. Хороший сержант еще не мешал ни одному городу.

А еще с таким же гигантским терпением придется раз за разом перекрашивать стены, заменять лампы и приваривать обратно открученные у монументов головы. Та самая, знаменитая "теория разбитых окон" — если разбитое стекло никто не меняет, то ломать и портить начинают все подряд.

Однако успех тут придет, только когда эта "теория разбитых окон" начнет действовать не только на городских улицах, но и в парламенте, и в судах, и прежде всего — в политике. Выстроил роскошную виллу на смешную госзарплату? С конфискацией. Обманул доверие избирателей? Вон. Разжигаешь межнациональную рознь? Не в мою смену.

Легко и приятно будет бороться за чистые улицы, когда в стране порядок, депутаты за предложение взятки тут же звонят в прокуратуру, а налоговая по седьмому разу прочесывает "сиротские гнезда" в долине Валя Морилор. Выясняя, какую бы еще неправедно нажитую виллу передать под детский сад.

Разбитых надежд, поруганных принципов и запачканных политиков у нас в Молдове полным-полно. И вот когда вся эта теория со стеклами начнет применяться по всем фронтам и на всех уровнях — тогда городской сержант сможет отдохнуть. И отложив кнут, полностью перейти на выдачу пряников.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova