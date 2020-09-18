Россия – Молдова. Экономические отношения на современном этапе

В отношениях Москвы и Кишинева уже несколько лет наблюдается потепление. И есть основания полагать, что существуют определенные предпосылки для выхода российско-молдавских отношений на новый качественный уровень. Об этом - в обзоре Елены Кузьминой.

Елена Кузьмина

к.полит.н., зав. сектором Беларуси, Молдовы, Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Экспорт молдавских продуктов в Россию за 2014-2019 гг. увеличился в среднем, по данным ВТО, на 20% и составил в 2019 г. 12% от общего объема экспорта. Крупнейшими являются поставки фруктов и вина: их доля в молдавском экспорте в Россию составляет 58,1%. Ввоз фруктов в нашу страну составляет 65% от всего их объема и за указанный период он вырос на 39%. Вина соответственно – 15 % от общего объема и рост на 18%.

Поставки в Россию фруктов и вина

Одной из основных причин роста экспорта молдавской продукции стало разрешение Москвы об отмене пошлин на импорт ряда товаров из Молдовы с 1 января 2019 года. Это решение продлевалось каждые полгода и действует пока до конца 2020 года, скорее всего оно будет и далее продлено. По словам президента Молдовы Игоря Додона, это позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год.

Создание в Молдове совместного хабa

Для увеличения объемов экспорта молдавской продукции в Россию необходимы системные инфраструктурные изменения в организации всей цепи поставок.

Поэтому Москва предполагает создание торгово-логистического хаба в Молдове, который предназначен для закупок и обработки сельскохозяйственной продукции у фермеров. Хаб должен обеспечить связь между фермерами и торговыми сетями, а также предоставит селянам финансирование на выращивание продуктов, имеющих спрос у конечных потребителей в РФ. Стоимость проекта составляет 50 миллионов долларов. Сегодня прорабатывается вопрос финансирования этого проекта. Ведутся переговоры с Евразийским банком развития о его возможном инвестировании. Кстати, в республике обсуждается вопрос участия в ЕАБР, что даст дополнительные возможности в финансировании некоторых значимых для страны проектов.

Хаб может решить еще одну системную проблему в торговых отношениях двух стран – сертификацию качества продукции. По словам замглавы Минэкономразвития РФ Михаила Бабича он будет сочетать «функции оптово-распределительного центра и администрации специального правового режима в сферах анализа качества продукции, оценки ее соответствия требованиям технических регламентов и организации прохождения таможенных процедур". О чем уже есть договоренность. Этим Молдова решает вопрос сертификации качества не только с Россией, но и еще с четырьмя государствами-членами Евразийского союза.

Российский газ и газопровод из Румынии

Молдова зависит от внешних поставок газа. Крупнейшим поставщиком топлива всегда была Россия. Еще одним серьезным поставщиком (или транзитером) предполагала стать Румыния. Поставки газа из Румынии в Молдову по МГП Яссы - Унгены начались с марта 2015 г., но объемы поставок были незначительными, а в 2017 г. вообще сошли на нет.

Предполагалось, что данный газопровод будет продлен до Кишинева и введен в эксплуатацию в конце 2017 г. Но его строительство постоянно откладывается и последний раз срок его сдачи Transgaz перенесла на 2021 г. По данным специалистов в 2021 г. может быть готова лишь линейная часть газопровода.

А две компрессорные станции, необходимые для поддержания давления в газопроводе, потребует дополнительных инвестиций. Именно высокая стоимость проекта - 174,25 миллиона евро - является основным экономическим тормозом. Правда, ранее сообщалось, что этот проект частично профинансирует ЕС, для чего там одобрили выделение 92 миллионов евро, из которых 82 миллиона - льготные кредиты от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также грант на 10 миллионов евро от ЕС.

Есть и политические причины торможения проекта. Румыния предпочитает иметь стабильные отношения с Украиной, которая заинтересована в транзите российского газа в Молдову через свою территорию. Поскольку она может использовать этот транзит в украинско-российских спорах, в том числе и политических.

А Россия будет стремиться сохранить поставки газа в Молдову и Приднестровье не столько из экономических, сколько из гуманитарных соображений. Хотя, учитывая маленькую емкость молдавского газового рынка, России было бы даже выгодно завершение строительства МГП Унгены – Кишинев.

Энергетика является ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества. Российский газ в полной мере обеспечивает потребности страны в “голубом топливе”, а российские нефтепродукты занимают значительное место на местном рынке.

В конце 2019 г. Москва и Кишинев договорились о бесперебойных поставках природного газа в Молдавию и в Приднестровье с 2020 года. Эта договоренность стала необходимой в связи с тем, что 2019 году истек срок контракта "Молдовагаза" с "Газпромом", и с возможными сложностями, связанными с транзитом природного газа по территории Украины, которые могли возникнуть после 1 января 2020 года.

Кроме того, Москва и Кишинев рассматривают возможность доставки российского газа по реверсному маршруту: по маршруту Болгария — Румыния — Украина — Молдавия из "Турецкого потока" через систему трансбалканских газопроводов с их передачей в "Молдовагаз" на границе Румыния — Украина.

С началом эксплуатации "Турецкого потока" началось снижение транзита российского газа через территорию Молдовы: в 2019 г, когда снижение по сравнению с 2018 г. составило почти 2 раза, в начале января 2020 г. транзит упал почти в 17 раз по сравнению с 2018 г. Это привело к снижению валютных поступлений в бюджет (- 60 миллионов долларов). При этом поставки российского газа в Молдавию выросли почти с 9 миллионов кубометров в сутки до почти более 12 миллионов кубометров. Позже объемы транзита восстановились.

"Молдовагаз", при поддержке Правительства Молдовы, ЕС, Газпрома и партнеров из Болгарии, Румынии и Украины за кратчайший срок выполнил реконструкцию национальной газотранспортной системы и подписали договоры, позволяющие обеспечить с 1 января 2020 г. газоснабжение Молдавии в реверсивном режиме через Трансбалканский газопровод.

Сколько может потерять Молдова на газе из Европы>>>

Молдове удалось также договориться о снижении цены на российский газ с 235 до 173 долларов за тысячу кубометров, что позволило избежать роста социальной напряженности после популистских решений предыдущего правительства страны. В текущей ситуации с низкими ценами на энергоносители, республика рассчитывает получить дополнительные выгоды от рыночной конъюнктуры. К 1 июля цена уже несколько сократилась.

Вместе с тем есть экономические споры между двумя компаниями. "Газпром" требует взыскать с "Молдовагаза" 246,409 миллионов долларов долга за поставленный в 2017 году газ. В декабре 2019 года компания обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании. Дата рассмотрения иска пока не определена. Компания предполагает рассчитаться с долгами перед российским «Газпромом». По словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, для решения этого вопроса может быть реализована часть активов предприятия.

Российский кредит в 200 миллионов евро

Вспомним немного предысторию. Россия согласилась выделить Молдове заем по просьбе президента страны Игоря Додона. Договор о его предоставлении был одобрен кабинетом министров и ратифицирован парламентом республики. Финансирование было запланировано в бюджетах двух стран на 2020 год, средства предоставлялись на 10 лет под 2% годовых.

Их планировалось направить на покрытие дефицита бюджета, возникшего в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.

Однако проевропейская оппозиция Молдавии обвинила Игоря Додона и правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто. Испугали оппозицию еще два пункта договора. Во-первых, пункт о привлечении российских компаний к участию в совместных проектах и обеспечении для них равных условий на участие в тендерах. Следует отметить, что, это широко применяемая в мировой экономике практика.

Во-вторых, если просроченная задолженность и проценты по ней по государственным кредитам Молдовы или по согласованным с Молдовой кредитам молдавских компаний перед российскими банками, превышают срок 180 дней, то Россия может консолидировать (объединить) как госдолг, так и частные долги, и объявить их срочными к погашению. И этот пункт не является новым для мировой практики. Фактически обсуждение договора было перенесено из экономической в политическую плоскость.

В результате представители оппозиции оспорили договор в Конституционном суде (КС), который признал соглашение не соответствующим основному закону.

Позднее правительство Молдовы возобновило переговоры по кредиту с российской стороной. По словам молдавского президента, новый договор будет учитывать заключение КС. Однако, этот вопрос будет решаться уже после выборов.

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