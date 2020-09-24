Как Потемкин молдавско-балканское казачье войско создавал

24 сентября 1739 родился человек, многое сделавший для сотрудничества Молдавии и России в разных сферах, а в период 1788 – 1791 годов фактически возглавивший Молдавское княжество и Бессарабию. Речь идет о Григории Александровиче Потемкине.

Соправитель Екатерины Великой, некоронованный император, полуденный властелин – порой так характеризуют Потемкина в исторической публицистике. Ширина интересов его огромна: от вопросов градостроительства и создания флота – до стараний по преодолению раскола Русской Православной церкви. Геополитические проекты светлейшего князя (этот титул, кстати, был пожалован ему австрийским императором) охватывали многие регионы Евразии: Персия, Закавказье, Крым, Балканы, Польша…

Не смотря на то, что в зрелые годы Потемкин хорошо видел лишь одним глазом (на правый глаз он ослеп, когда в юности занимался самолечением), от его внимания не могли ускользнуть и события в Молдавии.

© Sputnik / Павел Балабанов Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического работы Лампи Д.Б.

Первое знакомство тогда еще будущего князя с представителем молдавского народа состоялось в Первопрестольной, во время учебы Потемкина в гимназии при Московском университете. Тогда он познакомился с архиепископом Можайским и Крутицким Амвросием (позже ставшим митрополитом Московским). Этот церковный сановник происходил из молдавского дворянского рода Зертисов.

Несмотря на отличные успехи в учебе, сидение за партой быстро наскучило амбициозному юноше и перед ним стал выбор: стезя церковного деятеля или военно-государственная карьера. Именно Амвросий повлиял на выбор Потемкиным второго пути. Архиепископ благословил Григория на переезд в Петербург и снабдил крупной суммой денег.

В столице Потемкин поступил на службу в конно-гвардейский полк, принял участие в государственном перевороте 1762 года, в ходе которого, по преданию, познакомился с Екатериной II.

Впервые побывать на молдавской земле молодому генерал-майору Потемкину довелось во время "Румянцевской" русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В начале 1770 года именно бригада Потемкина первой применила тактику батальонных каре на поле боя, которая привела к разгрому турецкого армейского корпуса. В дальнейшем эта тактика обеспечила триумфальные победы русского оружия при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, привела к освобождению Молдовы и Бессарабии от османов до конца той войны.

© Sputnik / Олег Минеев Открытие памятника Григорию Потемкину в Смоленске

Во время военных действий на Дунае проявился еще один военно-административный талант Потемкина – умение выстраивать отношения с местным населением, организовывать и применять арнаутские (добровольческие) отряды при частях русской армии.

Война еще не закончилось, когда Потемкин получил первое крупное назначение – стал главой Новроссийской губернии. В состав этой административной единицы были включены вновь завоеванные территории: Буго-Днепровское междуречье, Приазовье и ряд крепостей в Крыму.

На молодого губернатора (35 лет) легли заботы об устройстве на новой границе молдавских и балканских переселенцев – бывших арнаутов, покинувших Дунайские княжества вместе с русской армией.

© Sputnik / Лев Носов Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический

На Левобережье Южного Буга тогда разместились войны бывшего полка османской кавалерии, набранного преимущественно из казаков – некрасовцев (старообрядцев) и молдаван. В ходе боев за Хотин (1769 год) этот полк повернул оружие против султана и перешел на сторону русских.

Рядом с ним расселили еще один полк - так называемый "Навербованный", сформированный из числа украинских казаков и арнаутских команд, воевавших на стороне России, на минувшей войне.

Поселяне получили земельные наделы на границе и освобождение на 30 лет от податей и повинностей. Однако через несколько лет их стали привлекать к несению пограничной службы, а 23 февраля 1785 года им был предоставлен официальный статус казачьей конницы. К ним приписали также болгар (около 400 семей), переселенных в местечко Ольшанка из предместий Силистры.

Основная масса казаков проживала на территории Херсонского и Бобринского уездов. Их стараниями был основан город Вознесенск (ныне районный центр Николаевской области), который стал административным центром войска.

На новой родине молдаване и балканцы развивали огородничество, садоводство и виноградарство. Их стараниями в Побужье появилось виноделие, началось выращивание грецких орехов. В честь переселенцев был назван новый сорт засухостойкой пшеницы – арнаутовки, из которой выпекали лучшие в России французские булки (позже названные батонами). Важным элементом хозяйства бугцев, как и на исторической родине было разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец. Казакам приписывают выведение ценной серой украинской породы коров.

Тем не менее, нельзя сказать, что отношения бугских казаков с российскими властями были безмятежными. В 1787 году распространился слух о переводе бугцев в статус крепостных. Часть поселян бежали тогда в турецкие владения, где в Приднестровье ими были основаны села Тея, Спея и Такмозея.

В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина © Sputnik / Николай Костыркин

В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина © Sputnik / Николай Костыркин

В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина © Sputnik / Николай Костыркин 1 / 3 © Sputnik / Николай Костыркин В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина

Если бы казаки были более информированными о геополитических реалиях, то скорее всего ни куда не бежали. Ведь приближалась новая русско-турецкая война, а значит, статусу казачьих войск ничего не угрожало.

В 1788 году Потемкин добился издания указа о выкупе у землевладельцев селений, находящихся между Бугом и Ингульцом. Таким образом помещичьи крестьяне переводились в ранг подданных Бугского войска. Войсковые подданные несли повинности в пользу войска и имели статус, схожий с государственными крестьянами.

Во время "Потемкинской" русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов два полка бугских казаков вошли в состав Бугского корпуса Михаила Кутузова. Казаки участвовали в отражении янычарского десанта на Кинбурнской косе, брали Очаков, Бендеры, штурмовали Измаил. Во время боевых действий в Бессарабии и за Прутом полки вновь испытали приток арнаутов.

Окончание войны застало бугских казаков на реке Серет, а в сентябре 1792 года они были переброшены в Польшу. В это время в строю было 1275 казаков. Годом спустя, вернувшись в Причерноморье, бугцы приступили к охранению нового пограничного рубежа России по реке Днестр.

В октябре 1791 года князя Потемкина не стало, это означало, что Бугское войско лишилось своего главного покровителя. Однако, на престоле еще оставалась Екатерина II, которая стремилась продолжить своего бывшего фаворита. В мирные годы казаки обустраивали свои селения на Южном Буге и организовывали пограничные заставы на Днестре. Войско было переименовано в Вознесенское и "навсегда оставлено на службе".

Молдавские тайны князя Потемкина - что предрек Светлейший нашей стране>>>

Резкие перемены произошли при воцарении Павла I. В 1797 году полки были расформированы (за исключением 2-х сотен). Казаков перевели в разряд государственных крестьян (6383 души мужского пола). Бугцы пытались апеллировать, в 1801 году в столицу была даже отправлена специальная делегация из именитых казаков.

Войско восстановили в 1803 году под влиянием нового обострения отношений с османами. Император Александр I постановил, что войско должно находиться на самостоятельном содержании, но с освобождением от всех податей. Бугские казаки заселяли 27 станиц и хуторов, а их численность превышала 12 тысяч человек (вместе с членами семей).

После воссоздания войско состояло из трех полков, во главе с наказным атаманом и войсковой канцелярией. Особо оговаривалось, что отныне бугским казакам разрешалось принимать в свои ряды только переселенцев из-за границы, прежде всего: молдаван, валахов, болгар.

В начале русско-турецкой войны 1806-1812 годов бугских казаков возглавил полковник Николай Кантакузен – происходивший из знаменитого господарского рода. Под его командованием войско действовало на территории Молдавии и Валахии, вступило в Бухарест.

В боевых действиях Отечественной войны 1812 года участвовал первый полк Бугского войска (остальные силы остались для прикрытия границы). По свидетельствам современников, бугцы выделялись среди других казаков выбритыми подбородками, смуглой кожей и исключительно хорошей выправкой.

Как Кишинев стал столицей и куда исчезли бессарабские мечети>>>

Полк вошел в состав партизанского отряда подполковника Дениса Давыдова. Легендарный командир особо отмечал бугских казаков за умение действовать небольшими группами, хорошо ориентироваться на местности.

Во время заграничных походов русской армии бугские казаки прошли через всю Европу и вступили в Париж. В 1816 году первый полк удостоился высшей кавалерийской награды того времени - георгиевского штандарта с надписью "За храбрость".

Через год же Бугское войско было уже окончательно упразднено. Такой шаг стал следствием перенесения государственной границы на Дунай и Прут, активной раздачей земель помещикам. Казаки переводились в разряд военных поселенцев, образовав при этом Бугские уланские полки (Ольвиопольский, Бугский, Вознесенский и Одесский).

Потомки вольнолюбивых арнаутов подняли в ответ настоящее восстание. Для его подавления власти привлекли более 10 тысяч солдат. Бугцы были вынуждены подчиниться, но сделали это явно по принуждению.

Упразднением Бугского – Вознесенского войска завершился проект казачьей колонизации Северо-Западного Причерноморья, начатый Потемкиным. В 1793 году из Приднестровья на Кубань были переселены черноморские казаки (бывшие запорожцы), в 1796 году расформировано Екатеринославское войско (преимущественно русское). Затем пришел черед бугцев.

Молдавские сказки во плоти - куда отправиться туристам>>>

Данные преобразования преемников Потемкина на посту военного министра России не лучшим образом сказались на боеспособности русских войск на Бессарабско-Балканском направлении.

В начале и конце русско-турецкой войны 1806-1812 годов Петербург смог выставить здесь против турок лишь до 45 тысяч человек. Чувствуя уязвимость России накануне наполеоновского вторжения, на Бухарестском конгрессе турки кардинально пересмотрели уже предварительно согласованный вариант разграничения двух империй. Вместо Серета граница прошла по Пруту, оставив под османским владычеством исторический центр Молдавского княжества.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova