Операция "Фальсификация" — какие ваши доказательства

Прозападные партии обвиняют ЦИК в фальсификациях при предварительной регистрации на выборах президента Молдовы, но даже не стараются аргументировать свои заявления.

Мы заметили, что слова "фальсификация" и "Россия" из стана Майи Санду звучат в последние недели, как по графику. По разным поводам, из уст разных спикеров — но обязательно несколько раз в неделю.

"К сожалению, ЦИК проигнорировала массовую фальсификацию предварительных регистраций для открытия избирательных участков в Российской Федерации, что привело к открытию 17 избирательных участков в этой стране", — заявила в субботу партия экс-премьера "Действие и солидарность" (PAS).

"Какие ваши доказательства?" — восклицал в похожей ситуации "босс оф рашн мафия" в голливудском боевике со Шварценеггером "Красная жара".

Доказательства — никакие

В заявлении PAS ни о каких доказательствах ничего не говорится. И вообще о них нигде не говорится. Фальсификации, и все. Ну, всем же это известно, потому что партийные лидеры повторяют это каждую неделю по пять раз. И даже написали об этом в Европу.

Доказательств ждать не стоит. Потому что в пропаганде не работает поговорка "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Там все наоборот, и слова, повторенные тысячу раз, с успехом подменяют реальность.

Цель пропаганды — добиться, чтобы нечто, повторенное тысячу раз, уже не требовало доказательств. Ну правда, если всем известно, что Земля — плоская, никто же не станет этого проверять.

Месседж номер два в заявлении PAS — в США и ряде других западных стран надо добавить избирательных участков (с прозрачным намеком, что для этого в России придется число пунктов голосования сократить). "В США и Канаде нужно открыть больше участков, потому что там живет много граждан Молдовы, а расстояния большие".

Пардон, а в России — небольшие расстояния? Или там мало живет граждан Молдовы — или они "не того сорта"?

Додон: заявления о "фальсификациях" — бессмысленны

Заявления о фальсификациях при утверждении числа избирательных участков за рубежом "лишены смысла", заявил Игорь Додон на брифинге в понедельник.

Додон подчеркнул, что члены ЦИК практически единогласно, восемь из девяти, проголосовали за утверждение числа избирательных участков за рубежом, в том числе и представители оппозиции. В России будет открыто 17 участков, в то время как в Италии — 30, а в целом в ЕС — более 86 участков.

В этой ситуации нельзя сказать, что на западе или на востоке кто-то получает более выгодные условия, считает президент.

Ждать ли очередей в США на выборах президента Молдовы

Никаких цифр, подкрепляющих тезис "слишком мало участков" однопартийцы Майи Санду не приводят. Но ведь эти цифры есть, во всеобщем доступе.

На выборах президента Молдовы в 2016 году в США было открыто 7 участков (в 2020 году будет 12). Больше всего избирателей в США проголосовали во втором туре на участках в Чикаго — 2495, в Нью-Йорке — 1189 и в Сиэтле — 1115.

На других участках явка — не больше, чем в ином молдавском селе. В Вашингтоне голосовал 541 избиратель. В Атланте — 539. В Роли — 194. Очередей там, мягко говоря, не наблюдалось. Это еще без коронавируса, а ведь США — на первом месте в мире по выявленным случаям COVID-19.

Если это проблема, то логистическая — тема эффективного размещения пунктов для голосования на территории той или иной страны. Но точно не их нехватки.

Кстати, напомним, что происходило в ноябре 2016 года в Москве — к вопросу о том, где не хватает участков. Может быть, в PAS не помнят.

Это бывает, когда вот тут — помню, тут — не помню.

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