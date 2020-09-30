В этот день родился самый знаменитый бессарабец в мире

Не так давно энтузиасты из популярной научной группы в фейсбуке Geopolitics and Political Geography провели исследование – о самых популярных выходцах из европейских стран. Речь идет исключительно о количестве упоминаний в интернете, печати и литературе. У наших соседей украинцев, самым известным стал Лев Троцкий, а у соседей румын – Влад Цепеш, он же граф Дракула. Нам повезло больше. Самым популярным выходцем из Молдовы в ее нынешних границах стал Льюис Майлстоун.

© Photo : Белновости карта самых известных выходцев Старого Света

Для начала цитата – она не маленькая, но прочесть ее стоит. Из воспоминаний еще одного бессарабца, Нисона Исааковича.

Я тогда учился в Бухаресте. Заканчивал медицинский факультет Бухарестского университета.

И целый год жил на квартире у родителей моего близкого друга, Муси Вайнберга. Девичья фамилия его мамы была Мильштейн. Её мама с папой (Мусины бабушка и дедушка) – жили с остальными детьми (дядями и тётями Муси) в Кишинёве. Неподалёку от дома моих родителей.

Очень приличная семья была. Кроме одного мальчика. Его звали – Лёва. Лёва Мильштейн. Бедные Мусины бабушка с дедушкой с этим Лёвой столько натерпелись. Все дети как дети росли. Бывает, поозорничают, конечно. Но всё в рамках. Учились хорошо. Послушные были. Уважительные. И в итоге: все в люди вышли. А этот мальчик, Лёва, сущее наказание! Учиться не хотел, на улице безобразничал, никого не слушал. Хулиганил. Единственное, чем увлекался, – фотографией. Но разве это специальность? И никакого сладу с ним не было...

Конечно, ничем хорошим это просто не могло кончиться. Лет в семнадцать Лёва сбежал из дома. В Америку. Через какое-то время пришло от него письмо, что устроился где-то в Нью-Йорке. Потом вдруг сообщил, что записался добровольцем в армию.

...Ой, бедная была Мусина бабушка. Ты представляешь, как она переживала? Сын на войну ушёл. Тогда как раз первая мировая война шла. В общем, натерпелись они с этим Лёвой, – врагу не пожелаешь.

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А потом Лёва написал, что подружился на войне с хорошим мальчиком. Лёва спас ему жизнь в бою. Как же можно не подружиться после такого знакомства. Так и вернулись они с фронта вместе, когда война закончилась. Этот мальчик, которого Лёва спас, пристроил его к своему отцу на работу. Фамилия папы была Уорнер. Он держал небольшую студию по выпуску немых фильмов.

Льюис Майлстоун

А Лёва же всегда любил фотографировать. Вот и стал потихоньку на этой студии оператором работать. И даже хорошо зарабатывать. Потом, когда студия разрослась. Она стала называться "Уорнер Бразерс". Это в Голливуде. И знаешь, он оказался хорошим сыном. Когда случился кризис, Лёва присылал деньги родителям и всем своим братьям, сёстрам. Примерно 100 тысяч лей ежемесячно. Это были очень большие деньги.

– Никогда не слышала об операторе Лёве Мильштейне в "Уорнер Бразерс". А что он снимал?

– Он много снимал. Сначала как оператор. Потом – режиссёром стал. Льюис Мальстон – слышала? Это он так в Америке зваться стал. "На западном фронте без перемен" – очень известный его фильм. А женился на правнучке генерала Ли. Я её тоже видел. Лёва с женой приезжал в 1938 году в Бухарест и Кишинёв. Повидаться с родными. Муся Вайнберг пригласил всех своих друзей (меня, и Люсю, и Геню) в гости. Познакомил с дядей. Очень интересный был этот дядя Лёва. Много рассказывал о своей жизни. Ещё говорил, что Вторая Мировая война неизбежна, советовал уезжать в Советский Союз. И очень хвалил советских режиссёров. Особенно, Эйзенштейна. За фильм "Броненосец Потёмкин".

Льюис Майлстоун

Рожденный в Кишиневе Лёва Мильштейн эмигрировал в США в 1913 году, через 6 лет получил американское гражданство и стал Майлстоуном. Как режиссер он снял первую ленту "Семь грешников" в 1925 году, а уже через 4 года получил "Оскара", причем на первой же церемонии вручения этой премии – победителем стал фильм "Два Аравийских рыцаря". Там сыграл великий актер Борис Карлофф. А еще через год Майлстоун был награжден вторым "Оскаром" за режиссуру экранизации знаменитого романа Ремарка "На западном фронте без перемен".

© Photo : Universal Pictures постер фильма "На Западном фронте без перемен"

Майлстоун стал первым в мировой истории двукратным обладателем награды Американской киноакадемии "Оскар". Позже он снял еще один замечательный фильм -"Одиннадцать друзей Оушена" с Фрэнком Синатрой в главной роли.

Вот его трейлер.

Всего Майлстоун снял примерно 40 полнометражных фильмов в качестве режиссера – это без учета короткометражек и телесериалов.

Умер режиссер 25 сентября 1980 года, в возрасте 84 лет.

А сейчас несколько весьма интересных фактов о нашем земляке.

В 1938 году Льюис Майлстоун приезжал в Кишинев. Визит уже знаменитого режиссера стал сенсацией. Известно, что в молдавской столице Майлстоун подарил сто долларов (полторы средней месячной зарплаты в США на тот момент) Николаю Поповскому, своему учителю.

© Public Domain / Молдавская почтовая марка в память о Льюисе Майлстоуне

Сестра Майлстоуна погибла во время Холокоста, а вот племяннику удалось спастись – позже он стал врачом и открыл в США клинику, которую посещали голливудские знаменитости.

Майлстоун заказал сценарий Ильфу и Петрову, за 650 долларов. Писатели купили автомобиль Ford и привезли его в СССР.

В 1946 году Льюис Майлстоун попал в поле зрения спецслужб США из-за симпатий к СССР. Он дал показания перед сенатской Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, и до 1954 года работал исключительно во Франции и в Италии.

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Помнят ли в Молдове великого режиссера? Слегка, скажем так. Вот, например почтовая марка, выпущенная у нас несколько лет назад.

Лично мне кажется, что великий, не побоюсь этого слова режиссер, заслуживает большего. А что думаете вы?

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