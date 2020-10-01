Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?

Война в Карабахе может привести к потере нашего влияния в Закавказье — именно об этом все чаще говорят в России, одни с тревогой, другие (вечные борцы с русским империализмом) с надеждой, замечает обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

И если Россия потеряет, то приобретет, конечно же, Турция — поэтому, дескать, нужно решительно поддержать одну из сторон конфликта, предупредив турок о недопустимости вмешательства. Иначе все потеряем — Армения проиграет и разочаруется в России (и переориентируется на Запад), а Азербайджан убедится в эффективности турецкой поддержки и тоже охладеет к Москве. Турция же станет самой влиятельной силой на Южном Кавказе и начнет активнее ставить палки в колеса России на других направлениях, в первую очередь сирийском и ливийском. В общем, вернутся времена русско-турецких войн, пишет автор.

Эта концепция в целом ущербна и неправильна — Россия не будет никого поддерживать в этой бессмысленной войне и добьется ее скорого прекращения, не потеряв при этом влияния в регионе. Однако все эти страхи части нашей публики активно подпитывают громкие заявления турецких руководителей. Которые, в отличие от российских, не только не призывают к прекращению огня, но и всячески поддерживают Баку, попутно упрекая Россию. То Эрдоган скажет, что сейчас нагорнокарабахский конфликт должен быть решен раз и навсегда, а великие державы не должны давать ему советов по этому вопросу:

"США, Россия и Франция не могут решить этот вопрос около 30 лет. <...> Группа, называемая "минской тройкой", не решила эту проблему. Более того, она сделала все возможное, чтобы не решить эту проблему. Теперь они лишь умничают и временами угрожают. Пришло время расплаты. Азербайджан сам должен отрезать свою пуповину".

То министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявит, что "мы вместе с Азербайджаном и за столом переговоров, и на поле боя. Это не пустые слова. Какая бы помощь ни понадобилась Азербайджану, мы готовы ее оказать". А заодно и обратится "ко всей мировой общественности, в частности к ОБСЕ", с протестом против двойных стандартов:

"Сегодня мы сообща поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Это обоснованная и верная позиция. Однако когда дело касается Азербайджана, то Азербайджан, чьи земли были оккупированы, ставят на одну чашу весов со страной-оккупантом Арменией. Эта позиция в корне неверна и несправедлива".

То есть Турция напоминает России о своем непризнании Крыма, о том, что не поддерживает Россию в вопросе Южной Осетии и Абхазии, а теперь еще и игнорирует призывы Москвы прекратить подливать масло в огонь. Неужели Эрдоган решил перейти черту в отношениях с Путиным, поставить под удар русско-турецкое взаимодействие? Причем если после того, как турки в ноябре 2015-го сбили наш Су-25 , замороженные на девять месяцев отношения удалось восстановить, то новой ссоры они могут и не выдержать.

Нет, несмотря на всю воинственную риторику, Турция не хочет рисковать отношениями с Россией — и не будет вмешиваться в армяно-азербайджанскую войну. Сообщения о переброшенных из Сирии боевиках, как и об уничтожении армянского Су-25 турецким F-16, относятся к дезинформации. Однако политическое вмешательство Турции, конечно, есть — и оно уже приобрело внушительные масштабы. Зачем это Анкаре, чего она добивается?

Хочет вытеснить Россию с Южного Кавказа? Но это нереально — Кавказ несколько веков был зоной соперничества и столкновений России и Турции, по итогам которого он оказался в составе нашей страны. Распад СССР не означал ухода Закавказья из российской зоны влияния — даже сложные отношения, а потом и война с Грузией (не сумевшей принять того факта, что ее распад стал следствием развала СССР, которого она же активно добивалась) не лишили Москву контрольного пакета влияния в регионе. Да, Турция давно уже скупила половину Грузии, да, с Азербайджаном у нее "два государства одного народа" — но исторически, экономически и человечески все три республики очень плотно завязаны на Россию. Даже не имеющая дипломатических отношений с Российской Федерацией Грузия нуждается в России: живущие в России грузины, в том числе и владеющие крупным бизнесом, приезжающие русские туристы, внушительная российская собственность в самой республике. Да, Грузия пытается играть с НАТО — но географию не обманешь, а Россия категорически против вступления несостоявшегося государства в Североатлантический альянс. При этом Москве нет особого дела до ползучего отуречивания грузинской экономики.

Турция может и дальше усиливать свое влияние в Закавказье, но только не пытаясь делать ставку на вытеснение России из региона, не за счет игры на ослабление российских позиций. А именно последнее сейчас и пытается сделать Эрдоган. Поддержка войны в Карабахе нужна ему для того, чтобы Россия согласилась на совместную с Турцией работу по урегулированию карабахского вопроса. По сути, именно об этом и сказал Чавушоглу:

"Были предложения от нашего президента Путину, также проводились обсуждения с Лавровым, однако этот конфликт так и не нашел своего решения. Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен? <...> Уже тридцать лет длятся эти переговоры, которые не приносят результатов. И ничего конкретного для решения вопроса они не предлагают. Мы спокойным языком пытаемся донести нашим партнерам эту информацию. Но говорить это лишь за столом переговоров недостаточно. Это как обращение к глухому. Поэтому важно вести подобные процессы и за столом переговоров, и на поле боя. Что мы и делаем. И мы уже много раз наблюдали пользу от такого подхода".

Глава турецкого МИД не видит противоречий — мол, если в Сирии сумели с Россией договориться, то почему здесь нельзя сделать так же? Нельзя — потому что в Сирии к моменту появления там России уже четыре года шла война, а в Карабахе она закончилась в 1994-м. Нельзя — потому что хотя Сирия относится к зоне жизненных интересов Турции точно так же, как и Армения с Азербайджаном относятся к российской зоне интересов, в Сирии Турция не имела решающего влияния. И не могла в одиночку ничего сделать — шла гражданская война, множились боевики ИГИЛ*, действовало немало других внешних игроков, включая Соединенные Штаты. Взаимодействие с Россией, укрепившей Башара Асада, было в конечном счете выгодно Турции, потому что помогало ей защитить свои интересы на севере Сирии. Но зачем Москве кооперироваться с Анкарой в Карабахе? Чтобы развязать войну, в которой Россия категорически не заинтересована?

Чтобы помочь урегулировать карабахский вопрос за столом переговоров? Однако появление Турции в качестве посредника или представителя Азербайджана лишь напугает армян. И самое главное: зачем России помогать укреплению позиций Турции в зоне наших жизненных интересов? Потому что турки и азербайджанцы — это практически один народ?

Но русские и украинцы тоже едины, однако Турция поддерживает ставку Запада на атлантизацию Украины. При всей положительной динамике роста самостоятельности Турции при Эрдогане, приведшей и к ослаблению ориентации на Запад, и к укреплению отношений с Россией (самым знаковым событием тут стала покупка С-400), Турция все еще остается членом НАТО. Альянса, явно направленного не просто на сдерживание России, но и на вытеснение нашей страны со всего постсоветского пространства. Турция хочет быть влиятельной силой на Кавказе в качестве национального государства, а не члена НАТО? Ну так это сейчас так, а что будет через десять лет? Или — если Эрдогана сменят верные атлантисты?

Вот когда Турция выйдет из НАТО и вступит, скажем, в Евразийский союз, тогда она окажется в едином пространстве с тюркскими народами бывшего СССР — тем же Казахстаном, а там и Азербайджан непременно подтянется.

Сейчас же Турция может поучаствовать в закавказской политике только одним способом — перестать призывать Азербайджан разрубить карабахский узел силой. Армяно-азербайджанский конфликт все равно не имеет военного решения, не говоря уже о том, что российское присутствие и влияние делает войну бессмысленной. Россия и Турция вместе уже добились очень многого — и еще больше могут сделать, если продолжат координировать свои усилия на мировой арене.

Было бы абсолютным безумием ставить под удар весь комплекс российско-турецких отношений из-за тяжелейшего, не требующего немедленного решения (да и не имеющего его) карабахского узла, и можно быть уверенным в том, что Реджеп Эрдоган на такое точно не способен. Громкие слова, но стратегическое видение (в первую очередь национальных интересов Турции), рациональные поступки и умение договариваться с Владимиром Путиным — вот что отличало 17 лет их взаимоотношений, ставших временем небывалого подъема российско-турецкой кооперации. Направленной в будущее — а не к попыткам переиграть итоги русско-турецких войн за Кавказ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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