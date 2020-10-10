В Молдове циркулирует вирус, страшнее коронавируса

Равнодушие по отношению не только к своей жизни, но и к жизни окружающих, может привести нашу страну к катастрофе.

Пандемия коронавируса нового типа стала испытанием не только для каждого человека, но и для социума. Наш молдавский социум показал самый скверный результат. По числу зараженных на миллион мы выбились в лидеры.

Объяснить это сложно даже самым матерым медицинским экспертам и аналитикам. У нас нет перегруженного метро. Нет мегаполиса. Нет обилия переполненных ресторанов и кафе. Нет толп на улицах, как в Риме, Москве, Киеве или Барселоне. Но мы сейчас на первом месте в СНГ. Страшное лидерство.

И если задуматься, то ответ на вопрос "почему", начинает уверенно проступать. Коронавирус не пришел в Молдову один. Коронавирус присовокупился к уже гуляющему в обществе вирусу, и их двойная работа стала разрушительной. Имя старому, но не доброму вирусу – "наплевать". Это если мягко выразиться.

Конечно, люди устали – провести весну, лето и половину осени в маске и в состоянии постоянного стресса, страха за себя и близких, нелегко. Можно сорваться. Но у нас, похоже, сорвалась вся страна – всерьез и надолго. Ведь началось все еще ранней весной – поток конспирологического безумия будто бы ждал прихода коронавируса, чтобы прорвать плотину рационального мышления и выплеснуться в социальные сети и живое общение. Вышки 5G, распространяющие коронавирус и уничтожающие наш былинный и могучий иммунитет, сформированный вином, брынзой и мамалыгой. Маски, которые, разумеется, лишают нас свежего воздуха, повышают в крови концентрацию углекислого газа и умножают печаль. Бесконтактные градусники, стирающие нам мысли, гендерные различия и размывающие национальный код.

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Закрытие границ – это не медицинская мера, а давно задуманный план по отсечению нищих стран от богатых навсегда. Огромное количество петиций и открытых писем "ведущих врачей" Швейцарии, Италии, Греции (страну можно менять), отрицающих существование опасности и призывающих понять, что коронавирус не страшнее насморка. И наконец – будущая вакцинация, как итог всего, ради чего городили огород – чипирование граждан, тотальный контроль, и тщательное наблюдение. Ведь Билл Гейтс, Сорос и их подельники не смогут заснуть, если не проследят за маршрутом пенсионерки из Шолданешт или за музыкальными вкусами яловенского школьника.

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Все это, возможно, показалось бы смешным, если бы не статистика заражений и смертей. Не хочется плохо думать о всех, но трезвых рассуждений наших соотечественников меньше, чем перечисленных выше. Что наводит на определенные мысли. И когда из всех щелей льется информация, что коронавирус – это афера темных сил, люди начинают думать о том, что не бывает дыма без огня, что нам не говорят всей правды. И тогда активизируется вирус "наплевать". Защитная маска сползает, вечеринка по числу участников должна быть такой, как и до "аферы", а свадьба – богатой и многолюдной. Иначе, что люди скажут?

Вирус "наплевать" не лечится даже тем, что заболевают и умирают знакомые. В конспирологический бред вписать можно любое событие – на то он и бред. Вот только закончиться все может очень плачевно. Если не понять и не остановиться.

И в заключении вспомним постсоветские страны. Нордическая Эстония с малым числом зараженных – это еще объяснимо. А как понять, что близкая нам по образу жизни и темпераменту Грузия не столкнулась с тем, с чем Молдова? Почему у них инфицированных и умерших на порядок меньше, чем у нас? Ведь они любят вино не меньше, чем мы. И танцуют они не менее зажигательно. Возможно, нам нужно перестать танцевать под песню "По…, пляшем" и включить другую мелодию?

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