Трамп и Путин приготовили "октябрьский сюрприз"

"Сюрприз" может быть как заранее заготовленный, так и стихийный — яркий поступок кандидата, новый компромат, реакция на природный катаклизм, внешнеполитический шаг. Сейчас такой "сюрприз" нужен обоим кандидатам — но компромата вылито уже столько, что никакой новый не добавит ничего принципиального к "опасному сумасшедшему Трампу" или "сонному Байдену с его коррумпированной семьей". А вот внешняя политика, хотя американцы и не слишком ориентируются на нее при выборе президента, может добавить рейтинга — и тут у действующего президента есть естественная фора (если он, конечно, не находится в "заложниках" — как Картер в 1980-м из-за американских заложников в Тегеране). Президент может о чем-нибудь договариваться с руководителями других стран — стать миротворцем, например. Трамп за последний месяц уже дважды сыграл на этом: сначала с арабо-израильским примирением (ну и что, что всего два государства Персидского залива), потом с соглашением Сербии и Косово. Но все это никак напрямую не затрагивает американского избирателя — что ему Балканы и Ближний Восток?
И судя по всему, Трамп решил, что нашел: он хочет сделку с Путиным. Да, с тем самым Путиным, в связях с которым его обвиняют уже четыре года — причем в последние недели появляется все больше подтверждений того, что вся история с "русским следом" была спецоперацией демократов из Белого дома и штаба Клинтон. Так что теперь Трамп бьет демократов и "вашингтонское болото" их же "русской темой" — вы и есть настоящие заговорщики, а не выдуманная связка Трамп — Путин! А с реальным Путиным Трамп заключает сделку, потому что он крутой и Путин его уважает — примерно так собирается Трамп продавать американцам свой договор с русскими.
Были и другие американские требования, уже двухстороннего характера, большая часть которых была для России категорически неприемлема. Договор СНВ-3 медленно приближался к своей смерти, и только несколько месяцев назад американцы как бы спохватились и начали консультации с Россией. При этом все это время они делали вид, что договор нужен России больше, чем им, и вообще, если Москва не поторопится принять американские требования до 3 ноября, потом условия продления (то есть заключения нового соглашения) станут еще жестче.
После этого в нескольких американских изданиях появились утечки из Белого дома и конгресса: "Президент США Дональд Трамп рассчитывает до выборов получить согласие российской стороны на заключение договора по СНВ".
"В администрации Трампа считают, что получили принципиальное согласие на заключение новой ядерной сделки между Соединенными Штатами и Россией от президента Владимира Путина и руководителя Совета безопасности России Николая Патрушева. Работа над соглашением может быть завершена в течение недели.
Один из чиновников администрации президента сообщил, что решения принимались на самом высоком уровне в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте. По его словам, некоторые члены сенатского комитета по международным отношениям и рабочей группы по национальной безопасности на Капитолийском холме получили итоговые материалы этих обсуждений". Издание отмечает, что новый график работы над предвыборным ядерным соглашением стал "сюрпризом для высокопоставленных республиканцев и некоторых представителей Белого дома".
Неужели Вашингтон действительно готов к такому шагу? Ведь когда Биллингсли заявил, что на переговорах с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым 5 октября в Хельсинки был достигнут "важный прогресс" и стороны приблизились к соглашению, Рябков удивился американскому оптимизму.
"Переговоры показали сохранение огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договоренности. Мы в принципе допускаем выход на некую рамочную договоренность, которая позволяла бы говорить об определении основных направлений и параметров дальнейшей работы. Но только допускаем такой вариант. Мы не приблизились, я это подчеркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договоренности с США. Попытки американцев представить дело так, будто мы стоим на пороге такой договоренности и что осталось совсем немного и она будет достигнута, не понятно, на чем основаны".
В ближайшие дни мы узнаем мнение Трампа — и что-то подсказывает, что он не упустит случай подписать совместный документ с Путиным, помогающий ему переизбраться — и, значит, не последний в его карьере.
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