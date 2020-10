Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами

Буквально так и сказал, - отмечает в своей статье колумнист РИА Новости. "В последние двадцать лет у нас всегда было чувство собственного достоинства. Но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии) заявляет, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства. Так тому и быть, если они этого хотят".

Недавнее высказывание фон дер Ляйен о том, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера Евросоюза, Сергей Лавров назвал "очень серьезным заявлением из уст высшего официального лица Еврокомиссии". И это не преувеличение: Европа дает понять, что ее не устраивает руководство России — причем не устраивает и потому, что оно проводит неправильную с европейской точки зрения внутреннюю политику ("травит Навального"), и потому, что вмешивается во внутренние дела Европы ("взломали сервер бундестага"), и вообще настроено крайне деструктивно.

То есть Европа сама переходит на личности, подменяя государственные интересы и межгосударственные отношения претензиями к российской власти, причем претензиями такого характера, которые однозначно свидетельствуют о глубоком чувстве превосходства (морального — но не только) Европы по отношению к России. Мы поняли, что вы неисправимы, и не хотим больше считать вас партнерами. Вас — это не Путина с Лавровым, а Россию. До тех пор, пока ею управляют Путин и Лавров? Ну да — ну а там посмотрим, вдруг их сменит не Навальный.

Причем самой Европе подобная линия в отношении России крайне невыгодна, но что делать, если не хватает ни разума, ни геополитической самостоятельности? Россия точно не может вложить свои мозги и представление о выгодном (в том числе и для Евросоюза) миропорядке в головы руководителей ЕС. Но она может заявить о том, что в таком тоне мы разговаривать не будем: не хотите общаться уважительно и на равных, тогда не будем общаться вообще.

Лавров уточнил, что у нас "возникает вопрос не просто о том, возможен ли "бизнес как обычно", а о том, возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом", который "не просто свысока, а достаточно высокомерно посматривает на Россию, требуя от нас отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили": "Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем".

При этом речь не идет об экономических отношениях — в их разрушение Лавров не верит. Речь о политическом диалоге, который, кстати, касается ведь не только сугубо российско-европейских отношений, но и международных дел в целом, включая и важнейшие кризисные точки. Такой диалог Россия, естественно, сохранит с отдельными европейскими странами, но может отказаться от него с Евросоюзом, который заявляет нам:

Мысль о том, что мы не должны ориентироваться на то, как нас оценивают на Западе, не нова — ни для политического руководства страны, ни для общественного мнения. Давно прошли те безумные времена, когда Россия чистила себя под пристальным взглядом "цивилизованного мира" в надежде на то, что нас "примут в семью". Сейчас речь идет уже не об этом — Россия полностью восстановила свой суверенитет — причем не только на мировой арене, но, что еще важнее, и у себя дома. Речь не просто о наведении порядка в стране и работающей вертикали власти, а о возвращении к самостоятельному мировоззрению, в том числе и геополитическому.