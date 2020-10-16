Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

В новый черный список вошли шесть высокопоставленных представителей российских спецслужб, Министерства обороны и администрации президента, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Источники утверждают, что эти лица "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование".
В остальном же такие действия, якобы предпринимаемые Россией, не являются для Европы поводом как-то еще трансформировать сотрудничество с нашей страной. Более того, Берлин, как инициатор и движущая сила происходящих событий, заинтересован в "хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях" с Москвой, поскольку, по словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, произошедшее "не меняет географии", а его страна живет "торговлей и научным обменом".
Именно в совокупности этих фактов стоит искать объяснение беспрецедентно жесткой российской риторики последнего времени.
Это может показаться странным на первый взгляд, но ЕС своим сегодняшним решением действительно придал противостоянию с Россией качественно новый характер. Чтобы понять, в чем он заключается, необходимо вспомнить недавнее прошлое.
Организатором и драйвером перечисленных процессов всегда были разные державы. В середине 2010-х направляющей силой стали США, которые управляли грандиозной кампанией давления на Россию в тот период. В свою очередь, скандал со Скрипалями был целиком и полностью инспирирован Великобританией.
В обоих случаях континентальная Европа выступала в качестве ведомой силы, от которой к тому же ожидалось принесение главных жертв в борьбе с Москвой. Более того, у американцев в первый раз вполне получилось: именно Евросоюз понес самый серьезный ущерб в результате обмена секторальными санкциями и российскими контрсанкциями. Впрочем, это было вполне прогнозируемо, поскольку Россия для ЕС куда более значимый экономический партнер, нежели для Штатов или Соединенного Королевства.
Европа извлекла урок из болезненного опыта и довольно быстро выхолостила продолжающуюся по сей день санкционную войну до экономически безболезненных для всех сторон мер в виде пополнения бесконечных списков и периодической высылки дипломатов.
И это удалось.
Теперь же Европа — и конкретно Германия — решила самостоятельно разыграть ту же карту, что до того сделали ее товарки по коллективному Западу: раздуть грандиозный на весь мир русофобский скандал для достижения каких-то своих целей.
Отличие в том, что, если США и Великобритания действительно рассчитывали на чувствительный антироссийский эффект, то тут цель явно в чем-то ином — просто потому, что анонсированное "наказание" России вновь имеет абсолютно символический характер. Зато самый ценный и хрупкий на данный момент объект двухсторонних отношений — "Северный поток — 2" — немцами тщательно оберегается и выводится из-под удара.
Скорее всего, этой комбинацией Берлин, а заодно Париж и Брюссель решают свои внутренние задачи, используя "русскую" тему как привычный удобный инструмент, а Навального как "болвана" в преферансе.
Да и грозящий пальчик, показанный европейцами в качестве наказания государству, обвиненному ими в применении химоружия и покушении на политическое убийство, впечатляет отдельно.
Так что если Европа решила самостоятельно вступить в игру со столь высокими ставками, она должна быть готова, что и платить придется по-взрослому.
Ведь в большой политике и при должном воображении Москвы (а в нем можно быть уверенным) ассортимент по-настоящему чувствительных для европейских партнеров мер простирается далеко за пределы чисто экономических рестрикций, которых те так старательно избегают.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>