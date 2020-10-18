Зулусская мораль, или Операция "Фальсификация" в Молдове

Этот бродячий сюжет в точности описывает происходящее вокруг президентских выборов в стране. "Что такое хорошо" с точки зрения этой морали? Это когда наше племя напало на соседнюю деревню, сожгло дома, забрало урожай, а женщин "реквизировало" себе в жены. А "плохо", соответственно, – это когда соседнее племя напало на нашу деревню, сожгло дома, забрало урожай, а женщин "реквизировало" себе в жены. Перефразируя эту максиму, "хорошо" - это если на президентских выборах победила Майя Санду, а "плохо" - это когда избиратели отказали ей в доверии. И если таковое случилось, выборы сфальсифицированы, недемократичны и не подлежат признанию.

Держи вора!

Отличительной чертой избирательной кампании со стороны оппозиции является откровенный крен в сторону европейских структур. Еще до начала избирательного процесса Майя Санду поставила под сомнение честность и прозрачность выборов. Причем, утверждения свои она, как и ее соперники, адресует не молдавским гражданам, а Европе и США.

Примером может служить открытое письмо Майи Санду, Ренато Усатого, Дорина Киртоакэ, Октавиана Цыку и Тудора Делиу, адресованное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру. В документе, в частности, отмечается, что "сегодня Центральная избирательная комиссия должна принять решение о числе и местонахождении избирательных участков за пределами страны. Мы призываем, чтобы это решение было основано на законе и интересах граждан. Это борьба против мошенничества и против того, кто стоит во главе этих процессов — Додона. Мы обязаны остановить это и обеспечить уважение и представительность голосования граждан". Казалось бы, какое отношение имеют указанные европейские чиновники к решениям ЦИК, состав которой, к слову, подконтролен именно "проевропейской" фракции, но именно их кандидаты в президенты просят не допустить фальсификаций.

По мнению Санду, избирательные участки в России и Приднестровье вообще не имеют права на существование, поскольку, как утверждает наиболее рейтинговый кандидат от оппозиции, "ЦИК проигнорировала массовую фальсификацию предварительных регистраций для открытия избирательных участков в Российской Федерации, что привело к открытию 17 избирательных участков в этой стране". Негодование вызывает и предоставление права голоса обладателям молдавских паспортов, проживающих на территории непризнанной республики, поскольку Кишинев (читай – оппозиция) не сможет их контролировать.

Между тем, по данным молдавской стороны, на территории Приднестровья проживает 300 тысяч граждан Молдовы. В России же, как сообщает Центр поддержки молдавских мигрантов в Российской Федерации, находится 600 тысяч молдаван. Лишение этих людей конституционного права избирать руководство своей страны продиктовано желанием оппозиции лишить действующего президента потенциальных голосов, поскольку проживающих на левом берегу Днестра и работающих в России молдаван сложно причислить к поклонникам правых. В то же время, Санду и ее соперники-соратники настойчиво добиваются увеличения количества участков на территории ЕС и США, чтобы "наловить" дополнительные голоса по зарубежному избирательному округу.

Откуда возникла подобная «демократическая» идея, тоже совершенно ясно. Ранее именно так поступила Украина, закрывшая все участки в России, лишив тем самым 3 миллиона проживающих в РФ своих граждан участвовать в выборах президента и парламента.

Если подобное искусственное перекраивание политического поля не является фальсификацией, то что же тогда фальсификация?

Вся эта бурная пропагандистская деятельность ярко демонстрирует истинное отношение правых к соотечественникам, которых в лучших европейских традициях начала 40-х годов ХХ века разделили на юбер- и унтерменшей в зависимости от политических взглядов и места жительства. Граждане страны для правых второстепенны относительно "европейского месткома", который уже заблаговременно завален жалобами убежденных в проигрыше оппозиционеров. Иначе зачем столько усилий по отлучению "неправильных" граждан от избирательной урны и бездоказательных обвинений власти в "фальсификациях", призванных отвлечь внимание от фальсификаций, которые готовит сама оппозиция при полной поддержке США и ЕС? Тактика вора, громко кричащего на базаре "держи вора" стара как мир, но по-прежнему эффективна.

О "правильных" гражданах и признании выборов

Тактика оппонентов действующей власти по подрыву легитимности выборов не является их собственной инициативой. Если опубликованные ЦИК результаты народного волеизъявления не удовлетворят западных партнеров Кишинева, их результаты Брюсселем и Вашингтоном признаны не будут. Все правовые предпосылки уже созданы, а заявления представителей западных стран не оставляют сомнений, какой именно кандидат должен стать следующим президентом.

Буквально на днях посол США в Молдавии Дерек Дж. Хоган опубликовал статью, больше похожую на приказ лидерам Молдовы "обеспечить свободный и справедливый избирательный процесс… Также должны проводиться активные, тем не менее цивилизованные дебаты, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор". Это явно камень в огород Игоря Додона, в отличие от Санду, обивающей пороги европейских кабинетов, отдавшего предпочтение встречам со своим народом.

Общение с молдаванами в глазах западных партнеров вообще грех, как и социальная защита граждан. Как пишет на сайте Европейского совета по международным делам профессор украиноведения в UCL School of Slavonic and East European Studies Эндрю Уилсон, "правящая партия нацелена на пожилых людей и экономически уязвимых. Она будет делать специальные выплаты по коронавирусу в размере 35 евро на человека в сентябре и октябре – а не весной, когда вирус был на пике своего развития. И она уже произвела такие выплаты медицинским работникам". Правда, кошмар? То ли дело разрешение Конституционного суда прозападным НПО оказывать платные услуги политическим партиям. Деньги должны идти только "правильным" гражданам.

О "честности" выборов высказались и страны ЕС, опубликовавшие специальное заявление, в котором призывают "власти Республики Молдова в полной мере и без дальнейших промедлений выполнить рекомендации Венецианской комиссии и заключительных докладов ОБСЕ/БДИПЧ". Рекомендации Венецианской комиссии, которая якобы призвана защищать права человека, напомню, состоят в недопустимости проведения голосования в Приднестровье. ОБСЕ же заранее говорит о возможности подкупа голосов, злоупотреблении государственными ресурсами, опасностях политически контролируемых СМИ, отсутствии прозрачности в финансировании избирательных кампаний и риске манипулирования или подавления избирателей из Приднестровья и диаспоры.

Политики "второго эшелона" гораздо менее сдержанны. Как подчеркнули Председатель делегации Европейского парламента Зигфрид Мурешан, председатель делегации ЕП в Парламентской ассамблее "Евронест" Андрюс Кубилюс и вице-председатель "Евронеста" Анджей Халицкий, недавние действия молдавского правительства подрывают честность избирательного процесса: "У партии президента Додона нет совести и стыда, когда она толкует и меняет избирательные уставы лишь для того, чтобы помочь своему кандидату еще раз одержать победу. Еще больше беспокоит то, как Центральная избирательная комиссия, учреждение, единственная задача которого — обеспечить свободные, справедливые и прозрачные выборы, также играет по сценарию ПСРМ. Любая манипуляция или нарушение демократических стандартов приведут к строгому осуждению и пересмотру отношений ЕС с Молдавией".

Европа не гнушается даже шантажом. Посол Европейского союза в Молдавии Петер Михалко отметил, что у властей Молдовы нет политической воли изменить Кодекс о выборах, принятие которого "остается неотъемлемым условием оказания Молдавии макрофинансовой помощи".

Как показала практика на Украине и совсем недавно в Белоруссии, "свободный и справедливый избирательный процесс" в переводе с западного на общечеловеческий означает лишь победу угодных Европе и США кандидатов. Любое другое волеизъявление граждан считается сфальсифицированным независимо от количества голосов, отданных действующей власти. Примером может служить Светлана Тихановская, признанная президентом Белоруссии несмотря на то, что даже по подсчетам противников Александра Лукашенко, набрала всего 10% голосов.

Следите за руками

Пока не утихают обвинения в адрес Игоря Додона в получении финансовой и политической поддержки со стороны России, а также вмешательстве Москвы в выборы, Евросоюз совершенно открыто агитирует за Майю Санду. К Дональду Туску присоединилась председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившая: "Дорогие друзья из Молдовы, перед вами стоит решающий выбор. Эти выборы могут надолго решить будущее вашей страны. Это будет способствовать принятию решения о том, займет ли Молдова свое место в семье европейских демократий. Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она приобрела среди населения Молдовы, а также среди партнеров вашей страны в ЕС, в том числе в нашей стране. Майя Санду - правильный выбор для этой сложной миссии. Она олицетворяет честь, настойчивость и политику, которая служит стране и народу. ХДС Германии поддерживает кандидатуру Майи Санду. Как президент вашей страны она сможет рассчитывать на нашу поддержку".

Но вернемся к статье Эндрю Уилсона, поскольку документ заслуживает внимания благодаря своей незамутненной хуцпе в надежде, что никто не потрудится перевести его на русский язык. Как пишет автор, "ЕС должен использовать свои значительные рычаги влияния в Грузии и Молдове, чтобы противостоять обширному арсеналу избирательных грязных трюков своих правящих партий". О чем же идет речь? Мистер Уилсон сообщает, что для борьбы с «российскими фейками» в Фейсбук блокируются сотни аккаунтов пользователей, критикующих Майю Санду. В 2020 г. под цензуру попадают утверждения о поддержке экс-премьером продажи земли иностранцам и финансировании ее партии Джорджем Соросом. В вину действующей власти ставится и большое количество правых кандидатов, якобы направленных социалистами на выборы для составления конкуренции Санду. По его словам, "правоцентристские кандидаты, кроме Санду, получают много эфирного времени в средствах массовой информации, контролируемых Социалистической партией".

В качестве мер, которые должен предпринять Евросоюз для препятствования "фальсификациям", предлагается запрет голосования в Приднестровье, увеличение поддержки НПО, "которые противодействуют пропаганде и фальшивым новостям", заблаговременное направление в Молдову наблюдательной миссии для контроля за «неофициальными практиками» власти, подготовку заявления о непризнании "сфальсифицированных"» выборов, а также помощь в организации альтернативного экзит-полла. Напомню, что именно результаты "независимых" экзит-поллов послужили основанием для "третьего тура" выборов на Украине в 2004 г., а в Белоруссии параллельный подсчет голосов дал Лукашенко 40,5%, а Тихановской - 47,9%, что не подтвердила впоследствии даже она сама. Наглости не хватило.

О том, что ЕС на самом деле борется не за честность результатов выборов, а за "победу в войне с Россией", свидетельствует утверждение Уилсона, что "антиреформаторские силы в Украине становятся все сильнее, чувствуя возможность и безнаказанность. ЕС должен обеспечить поддержку чистых выборов в двух странах Восточного партнерства (Молдове и Грузии – О.С.), где демократические силы все еще борются за голоса избирателей, а также в серых зонах между ухудшающейся демократией и потенциальной автократией".

В свете этого особенно умилительно звучит призыв Госдепа США об устранении "незаконной иностранной поддержки политических кампаний". Хочется надеяться, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл имел в виду многочисленные западные вливания в НПО и правые партии. Например, новую программу USAID "Борьба со злонамеренным влиянием Кремля", которая работает в Молдове. Впрочем, о чем это я? "Демократическим силам" очень нужно помочь обеспечить "честные выборы". Это совсем другое, как гласит известный интернет-мем.

Так будет ли майдан?

Проявляя дипломатический такт, президент Молдовы Игорь Додон отметил, что "у нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. Я не верю в дестабилизацию и в "майданы" без геополитической поддержки внешнего игрока".

Но все дело в том, что эта геополитическая поддержка есть, тяжелая артиллерия в виде международных наблюдателей уже на прицеле, НПОкратия мобилизована, юристы Венецианской комиссии и ОБСЕ надели мантии. Все эти приготовления свидетельствуют о том, что в случае победы Игоря Додона выборы будут признаны ЕС и США сфальсифицированными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Либо «демократическим силам» все же удастся сфальсифицировать их самим.

Многотысячные митинги совершенно не обязательны, хотя, как показывает практика, несмотря на все противоречия во время избирательной кампании, для противостояния действующей власти они всегда объединяют усилия после оглашения итогов выборов, а к ним уже присоединяются НПО, получающие иностранные гранты СМИ, нетрадиционные церкви и секты, а также, в случае Молдовы, также комбатанты и экс-президент Владимир Воронин. Воспрепятствовать реализации "уличного сценария" может лишь сдержанность молдавского народа, а вот "периоду турбулентности", похоже, уже ничто.

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