НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям

Что происходит с общественными неправительственными организациями Молдовы, в отношении которых в июне этого года был принят новый закон? Как местные НПО воспринимаются молдавским обществом и что их ждёт по окончании грядущих президентских выборов.

В Кишинёве официально презентуется книга депутата-социалиста Богдана Цырди, посвящённая работе неправительственных организаций в Молдове. Как обещает автор, в этом 800-страничном труде будут подробно раскрыты источники финансирования отечественных НПО, а также механизмы их негативного влияния на общественно-политическую жизнь страны. Книга даже заслужила упоминания из уст молдавского президента, который уверен, что "Гражданское общество Республики Молдова: спонсоры НПО-кратии, культурные войны" Цырди станет настоящей "медиабомбой".

В итоге на парламентском заседании 11 июня, под залпы словесных баталий, во втором и окончательном чтении был принят закон, который с некоторой натяжкой можно назвать компромиссным.

Пока же напомню, что два предшествовавших года до утверждения нового закона "о некоммерческих организациях" над документом активно ломались копья. Ряд статей законопроекта, принятого в первом чтении в 2018-ом ещё при правительстве Филипа, были жёстко раскритикованы руководством республики. Так, президент Додон увидел в них "внешнее вмешательство в политическую жизнь Молдовы", премьер Кику – и вовсе попытку "уничтожить эту страну". Правая же оппозиция и представители молдавских НПО требовали оставить "всё как есть", особо напирая на то, что принятие этого документа напрямую увязано с предоставлением Молдове макрофинансовой помощи из ЕС в размере 30 миллионов евро.

Если не вдаваться в различные процедурные нововведения, в последней редакции документа неправительственные организации Молдовы так и не получили права оказывать прямую или косвенную материальную поддержку политическим партиям, а также услуги в период выборов. Кроме того, НПО не позволено заниматься предвыборной агитацией.

При этом общественные организации смогут наблюдать за выборами и проводить дебаты кандидатов. А ещё – заниматься экономической деятельностью и социальным предпринимательством. В целом, надо полагать, полностью удовлетворённой не осталась ни одна из сторон.

Для решения конкретных проблем закон не помеха

Внутри молдавского общества отношение к неправительственным организациям на протяжении многих лет остаётся отчётливо неоднозначным. Глупо было бы утверждать, что в ряду нескольких тысяч (сегодня в стране, кажется, никто не знает точного их количества) НПО, ныне функционирующих в Молдове, не найдётся ни одного, приносящего стране реальную пользу.

"За все хорошее против всего плохого"

Интересно, что на практике наиболее эффективными оказываются не самые крупные, мало кому известные организации, зачастую базирующиеся в молдавский глубинке. Это НПО, которые занимаются решением предельно конкретных и понятных проблем – внедрением передовых технологий в почвоведение, альтернативной энергетикой, адресной помощью беспризорным детям и жертвам полицейского произвола или, скажем, экологией отдельных водоёмов Молдовы. Продвигают их, как правило, искренние энтузиасты, которые просто любят своё дело и не рвутся ни к большим прибылям, ни к славе. Едва ли новый закон что-то кардинально изменит в их работе.

Несколько иная картина вырисовывается при взгляде на те молдавские неправительственные организации, что декларируют, условно, борьбу за всё хорошее против всего плохого. В уставах и программах таких НПО густо мелькают понятия "принципы демократии", "европейские ценности", "права человека". То есть та терминология, под которую большую часть минувшего десятилетия в Молдове последовательно сворачивалось всё вышеперечисленное. А учитывая, что их донорами выступают исключительно западные правительства и фонды (среди которых, например, "Национальный фонд за демократию", сыгравший немалую роль в разрушительной "арабской весне"), эти НПО трудно не заподозрить в некой геополитической ангажированности.

"Кто и зачем выделяет нашим НПО гранты? Уж точно не в интересах Республики Молдова", —говорит экс-глава молдавского министерства безопасности Анатолий Плугару.

"Никто в этом мире просто так деньги не даёт. Дающий всегда ждёт, что вы будете продвигать его интересы. И сила эта - "мягкая" только по форме. Поверьте бывшему милиционеру и гэбисту, НПО – чрезвычайно благодатная почва для рекрутинга, вербовки людей в своих целях. Особенно среди молодёжи и особенно в такой бедной стране, как Молдова".

НПО и политика: есть, о чем задуматься

Один показательный момент. В последнее время в Молдове часто говорят о планах создания нового государственного органа – Координационного совета по обеспечению информационной безопасности. Функции его пока туманны. Но предполагается, что ключевую роль в составе органа будут играть представители неправительственных организаций. Поговаривают даже, что место в совете уже застолбила "Ассоциация независимой прессы" - НПО, с чьей, фактически, подачи плахотнюковская ДПМ несколько лет назад сумела запретить в Молдове российские информационные и аналитические телепрограммы. В ту же копилку – закон "О противодействии российской пропаганде". А значит, можно даже не гадать, кого новый орган назначит главной угрозой информационной безопасности. Также несомненно, что в уставе "Ассоциации независимой прессы" есть пара красивых фраз о священности свободы слова. И самое печальное, что к этой вывернутой логике, когда за свободу слова борются посредством затыкания ртов, мы в Молдове давно привыкли.

Известно, что главными апологетами безграничной свободы "творчества" для неправительственных организаций сегодня выступают молдавские правые. Вспоминается, как в разгар дискуссии о поправках в свежий закон об НПО, лидер ПДС Майя Санду произнесла удивительную фразу: "Очевидно, что Европейский союз никогда бы не настаивал на формулировках или законе, которые противоречили бы интересам Молдовы или демократическим процессам". Согласитесь, трудно представить, чтобы взрослый человек, политик искренне держался бы столь инфантильного, чёрно-белого взгляда на мир. Слукавила госпожа Санду.

Прочно сидящим на западной финансовой игле местным НПО не добавляют доверия и те процессы, которые мы сегодня всё с большим изумлением наблюдаем на самом Западе, и в первую очередь в США.

Как, несомненно, лукавил и депутат Оазу Нантой, когда, заочно оппонируя президенту Додону, заявил: "Режим Путина страдает паранойей в отношении предполагаемой причастности западных спецслужб к свержению авторитарных режимов и поэтому в России был принят закон, который может объявить неправительственные организации иностранными агентами". Не может многоопытный господин Нантой не знать о функционирующем с 1938 года американском Foreign Agents Registration Act (FARA), который ввёл в употребление понятие "иностранный агент". Не может не знать, что схожими законами сегодня защищают себя все вменяемые государства, от Израиля до Австралии. И эти неуклюжие попытки манипуляций только добавляют скепсиса в отношении ориентированных на "политикум" молдавских неправительственных организаций, столь упорно продвигаемых нашими правыми.

И уж, конечно, непредвзятому наблюдателю совсем не кажется благотворной та роль, которую НПО сыграли в расколе общества на соседней Украине, где всё чаще проступают признаки внешнего управления государством. Роль, добавившая к забавному термину "грантоеды" уничижительное "соросята".

Кстати, о фондах Сороса. "В своё время я был директором НПО "Мир – зеркало для Молдовы". Мы занимались вопросами усыновления детей. В какой-то момент нашли поддержу в Фонде Сороса, меня даже стали приглашать на симпозиумы. Однажды я сказал нечто, слегка идущее в разрез с генеральной политикой Фонда. И меня мгновенно перестали замечать. Больше не давали слова, затем и вовсе перестали приглашать. Так вот, если кто-то наивно думает, что, получая гранты, можно быть хоть на йоту самостоятельным – ошибается очень жестко", - поделился воспоминаниями известный молдавский экономист Михаил Пойсик.

Будущее неправительственных организаций

Позволю себе два простых вывода. Во-первых, пока Молдова будет оставаться территорией геополитического противостояния, нормального функционирования НПО (по крайней мере тех, кто хочет играть свою партию в общественно-политической жизни) ждать бессмысленно.

Они всегда будут зависеть от прихоти донора, периодически сдавая интересы своей страны.

Во-вторых, самочувствие молдавских НПО, наверное, как никогда ранее, будет зависеть от результатов грядущих президентских выборов. Неконтролируемая вольница - в случае победы Санду. Если же на второй срок останется Додон, в известной степени, можно надеяться на попытки взаимного контроля между государством и неправительственными организациями. В конце концов, система сдержек и противовесов – один из базовых принципов демократии.

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