Составят ли безработные россияне конкуренцию мигрантам?

Летом уровень безработицы в России составил 6,3%, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Рост продолжился и в сентябре.

Таковы данные исследования РИА Новости, опубликованного 26 октября. Рост безработицы зафиксирован в 82 субъектах из 85.

При этом Москва остается привлекательным местом для трудоустройства. Sputnik выяснил, в каких сферах в столице РФ жители российских регионов стали получать работу и могут ли они потеснить трудовых мигрантов из других стран?

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к росту безработицы среди россиян. Кроме того, результатом закрытия границ стало сокращение трудовых ресурсов из соседних стран. Так, по данным МВД РФ, за период с января по май 2020 года в России было выдано 585 018 трудовых патентов иностранным гражданам. В 2019 году за тот же период число выданных разрешений на работу было гораздо большим — 841 929.

Стройки

"Этой весной мигрантов, которые традиционно приезжали в Подмосковье, заместили россияне из других регионов РФ, где они не могли найти себе работу, - утверждает главный редактор российского информационного агентства "Строительство" Александр Гусев. - Но при этом заплатили им больше, чем иностранным рабочим. Повышению расценок способствовал возникший дефицит рабочей силы".

В среднем, по словам эксперта, за свой труд на стройках россияне получают на 30%, чем мигранты.

Информацию о нехватке иностранных работников подтвердили и крупные застройщики московского региона.

"Что касается закрытия границ, то естественно этот фактор влияет на нехватку людей, качественной рабочей силы. И, как следствие, может повлиять на темпы строительства объектов. Подрядчики пытаются собирать рабочих по регионам России, но, к сожалению, этого недостаточно и проблема на сегодняшний день остается нерешенной. Российских строителей не хватает", - рассказал Sputnik вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский.

Наличие дефицита кадров в отрасли подтвердили и в пресс-службе другой крупной строительной компании - ГК "ФСК".

"У нас и до закрытия границ на стройках работала значительная часть граждан РФ. В связи с закрытием границ, конечно, их число увеличилось. Сейчас мы набираем строительные бригады преимущественно из регионов России. Дефицит кадров в строительной отрасли ощущаем", - сообщили представители застройщика.

Такси

Таксистов в столичном регионе действительно не хватает, но вряд ли в отрасли произойдет серьезный сдвиг с заменой мигрантов российскими водителями. Такого мнения придерживается председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов.

"Во время первой волны коронавируса в части регионов и в мегаполисах РФ падение спроса на услуги такси достигало 70-80%. Летом наметился небольшой подъем. И еще месяц назад заработки у таксистов были неплохие. Агрегаторы начали говорить о том, что не хватает водителей. Но в данный момент, уже со второй волной наметился спад заказов. Сейчас 30% сотрудников столичных офисов отправлены на удаленку. Соответственно, они ездить уже не будут", - пояснил Амосов.

Информацию о сокращении числа таксистов из других стран подтвердили в московском таксопарке Best.

"На данный момент уменьшилось количество иностранных водителей – из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси. Число поездок из-за коронавируса сокращается, невыгодно платить аренду за автомобиль, не имея достаточного количества заказов, - сообщили в компании. – На москвичей-водителей рассчитывать сложно. То они приходят, то уходят".

Другие сферы

Не ожидается и наплыва российских кадров и в общепите. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации рестораторов, отельеров России Игорь Бухаров.

"Часть предприятий общественного питания сейчас с трудом работает, поэтому работников нужно меньше. Россияне не хотят идти на такие работы, как повар, кондитер. Просто это - тяжелая работа. Деньги, может, и устраивают. Но за такое вознаграждение можно найти другую работу, полегче", - отмечает Бухаров.

По его словам, часть поваров в московских ресторанах – приезжие из российских регионов, но о масштабной тенденции говорить не приходится. Об отсутствии изменений в наборе персонала по сравнению с прошлым годом Sputnik рассказали и в сети ресторанов "Чайхона №1".

Растет число жителей российских регионов, желающих заработать на разовых заказах. Об этом рассказал сооснователь сервиса поиска исполнителей (различных услуг, от уборки до ремонта – ред.) YouDo Денис Кутергин.

"Тенденция к росту наблюдается в четвертом квартале. После первой волны очень много работников уехало, и летом в Москве был большой дефицит исполнителей, причем во всех секторах. Сейчас каждую неделю прирастает на 5-10% за счет приезжих из других российских областей", - пояснил собеседник Sputnik.

Сфера курьерской доставки в период коронавируса переживает подъем. Как сообщили Sputnik в пресс-службе сервиса Delivery Club, еженедельно фиксируется примерно 17%-й рост числа заявок от желающих работать курьерами. Однако в данном агрегаторе затруднились рассказать об их гражданстве.

А вот представители курьерской службы доставки по Москве и Московской области Dostavista сообщили, что во время пандемии количество желающих быть курьерами увеличилось. Притом, за счет россиян тоже.

"Среди курьеров, сотрудничающих с нашей компанией, всегда были жители Москвы и Подмосковья. Во время весеннего периода самоизоляции количество курьеров, сотрудничающих с нашей службой, значительно увеличилось, так как некоторые люди лишились постоянного источника дохода, а мы предоставляли курьерам не только постоянный доход, но и разрешения на передвижение по Москве", - сообщили Sputnik в компании.

О полном замещении трудовых мигрантов российскими кадрами речи не идет, уверен доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Щербаков.

"Как правило, мигранты обходятся без соцпакета, без выплат со стороны предпринимателей в социальные фонды. Кроме того, стоимость их труда, как правило, ниже, чем у резидентов. На все это жители России не могут пойти, поскольку более низкий уровень зарплаты не сможет обеспечить их потребностей. Происходит не совсем равная конкуренция, которую выигрывают мигранты", - уточняет специалист. – "Вряд ли закрытие границ и меры эпидемиологической безопасности приведут к принципиальным изменениям в обозримом будущем, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, имеют все-таки конечный характер. Все вернется на круги своя".

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