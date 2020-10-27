НПОккупация под видом выборов в Молдове

Западные "грантоеды" обвинили действующего президента страны Игоря Додона в работе на Россию. Может, это, конечно, и плохо, если это правда, но чья бы корова мычала?

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

Огромное влияние западных НПО на внешне- и внутриполитическую повестку Молдовы, конечно, было секретом Полишинеля, но недавно вышедшая книга депутата ПСРМ Богдана Цырди "Гражданское общество Республики Молдова: cпонсоры. НПО-кратия. Культурные войны", где на 800 страницах собраны данные об объемах и реципиентах иностранной "помощи", все равно впечатляет. После "евромайдана" на Украине тогдашний Госсекретарь США Виктория Нуланд сообщила, что затраты на "построение демократии" в 45-миллионной стране составили 5 миллиардов долларов. А вот в крошечной Молдове суммарные вливания достигли 1,05 миллиарда евро.

Подобное финансовое изобилие при этом приходится не на все зарегистрированные в стране 13670 НПО, среди которых есть и безусловно полезные и добросовестные структуры, защищающие интересы своих членов и решающие многие вопросы повседневной жизни, а на сотню "баронов", как назвал их Цырдя. Не будем утомлять читателя цифрами, которые достаточно подробно представлены автором в презентации своего литературного труда, отметим лишь, что, попади эти миллиарды в реальную экономику страны, теперь не часть населения Молдовы мечтала бы слиться в объятиях с Румынией, а прямо наоборот. Достаточно сказать, что иностранные вливания превышают бюджеты органов власти, включая Минюст и Минобороны, и являются большими, чем выделяет государство на медицину, образование, социальную помощь, экологию и т.д.

Так и вспоминается риторический вопрос из песни Владимира Высоцкого: "Где деньги, Зин?" Ответ очень прост: в НПО. Они во всем мире являются "вещью в себе" с замкнутым контуром финансирования и пулом "грантоедов", которые осваивают поступающие миллионы в твердой валюте, практически ничего не отдавая вовне.

Примером может служить приснопамятный "миллион Сороса", поступивший якобы на развитие образования.

Из этой суммы 115 тысяч долларов поступили в институт публичных политик (IPP), который впоследствии стал "центром идей и кадров" для ПДС и ППДП, в Ассоциацию "Catalactica" - 100 тысяч долларов, в "Pro Didactica" - 34 тысячи долларов, а 140 экспертам, которые работали над "реформированием учебных программ" - 270 тысяч долларов. Молдавские же граждане в результате этих "реформ" получили в бытность Майи Санду премьер-министром лишь закрытие 113 школ.

Зато на политическую борьбу, "продвижение демократии", "развитие свободной журналистики", "гендерное равенство" и прочие "европейские ценности" сотни миллионов долларов находятся легко. Мы все люди взрослые, потому не можем не отдавать себе отчета, что столь щедрый финансовый ливень не может не быть обставлен массой условий и обязательств, которые потребители иностранной помощи обязаны выполнять. Да их, собственно, никто и не скрывает.

Импортные "ценности"

Задачи, которые ставят перед собой НПО, разнообразием не отличаются. Для всех стран мира это стандартный набор ультралиберальных, чтобы не сказать, либертарианских экономических подходов, глобализм, секуляризация и защита "меньшинств", а именно - сексуальных.

Что собой представляет НПО-кратия у власти, граждане Молдовы с легкостью могут увидеть на соседней Украине, где восторжествовали идеи, которые проповедуют НПО. Со сменой власти в 2019 году национал-патриотов хорошо известного в Молдове Петра Порошенко сменили "птенцы гнезда Сороса", завершающие начатые в соответствии с рекомендациями МВФ и положениями Соглашения об ассоциации с ЕС реформы.

Напомним, что они привели к повышению пенсионного возраста, росту тарифов на коммунальные услуги, сокращению количества школ и вузов. Медицинская система преобразована в трехуровневую, лишь первичный уровень которой является бесплатным.

Владимир Зеленский выполнил и обещание отменить мораторий на продажу сельхозземель, на что так и не решился его предшественник. А во время местных выборов, которые состоялись 25 октября, на избирательных участках партия украинского президента "Слуга народа" проводила опрос с предложением легализовать легкие наркотики.

Собственно, для молдаван все это вряд ли является открытием, поскольку в бытность "проевропейских" сил у власти в стране также сокращались социальные расходы, фермеры лишились поддержки (как и на Украине еще несколько лет назад), выросли тарифы на "коммуналку", прекратилось дорожное строительство, была приостановлена программа "Un medic pentru tine" и т.д. Что же касается продажи земли, Молдова в 2019 году получила от "иностранных инвесторов" "Белую книгу реформ", с требованием предоставить право купли-продажи сельхозугодий юридическим лицам с полным или частичным иностранным уставным капиталом.

Достаточно большие средства НПО получают на продвижение ЛГБТ. Так, молдавская НПО Genderdoc получила от иностранных фондов 427,3 миллиона долларов, а Женский правовой центр - 544,1 миллиона долларов. Правые активно лоббируют ратификацию Стамбульской конвенции ПАСЕ, которая под видом борьбы с насилием в семье продвигает гендер как социальную конструкцию (т.е., право выбора человеком своей половой принадлежности) и вводит ответственность за критическое отношение к ЛГБТ.

Если вы думаете, что Молдову обошла пропаганда легализации наркотиков, вы глубоко ошибаетесь. Необходимость наркотизации населения крайне выгодна международным ФПГ.

По данным Barclays Bank, в прошлом году размер легального рынка каннабиса составил 28 миллиардов долларов, а согласно прогнозам Grand View Research, международный рынок продуктов из растений конопли и сопутствующих его производству и распространению технологий – к 2025 году достигнет объема в 66 миллиардов долларов.

Выполнение всех этих хотелок спонсоров НПО далеко не добровольно. От реализации этой программы зависит финансовая помощь Молдове со стороны США и ЕС, а также кредиты МВФ. Как буквально на днях заявил депутат Европарламента от Румынии Драгош Тудораке, "те, кто определяет судьбу Республики Молдова на уровне президента и правительства, несут полную ответственность за то, что они делают в Молдове как государстве, за кредиты, которые они берут, за то, как они соблюдают или не выполняют условия, за то, как они относятся к внешним партнерам, поскольку Республика Молдова представлена этими политическими акторами".

Не хочешь – заставим

Далеко не секрет, что основными реципиентами иностранной помощи являются правые партии, получающие от НПО информационную, финансовую и кадровую поддержку. Не будем показывать пальцем, но ряд функционеров политических партий, депутатов парламента, министров, прокуроров и т.д. начинали свою карьеру в НПО и наоборот: оказавшись не у дел, они переходят в структуры международных фондов и "свободных" СМИ. Отделить представителей либеральных и правых партий от персонала НПО не представляется возможным, потому их спонсоры воспринимают поражение своих партнеров на внутриполитическом уровне как собственное поражение. Отсюда и совершенно неприкрытая агитация за определенные кандидатуры на предстоящих выборах.

На победу правых брошены все силы "постмодернисткой армии", как назвал этот альянс Богдан Цырдя. Речь не только о скоординированной работе многочисленной армии журналистов из "империи Сороса". Европа готова, в случае необходимости, прибегать и к силе. В декабре 2017 года Госдепартамент США объявил тендер на организацию и проведение в Молдове программы по "поддержке независимых СМИ". В марте 2018 года стартовала профинансированная Госдепартаментом США программа грантов для неправительственных организаций, в задачу которых входит "восстановление уверенности в европейском пути Молдовы". Центр документирования НАТО инициировал программу "Журналистика в области защиты и безопасности".

Как писал Sputnik, в Кишиневе с 24 по 27 октября 2019 г. прошла конференция CampСamp2019, которую организовал Пражский гражданский центр (Prague Civil Society Centre, PCSC). Центр получает финансирование из бюджета США, выделенное в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). На мероприятие, проходившее в обстановке секретности, куда удалось проникнуть журналистам Sputnik Молдова, профессионалы из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Грузии, Армении и еще десятка государств Восточной Европы делились опытом принудительной смены власти в своих странах и противодействия "российскому влиянию". На подобный "обмен опытом" в 2018-2019 годах было выделено 250 тысяч долларов

Впрочем, уличными активистами все не ограничивается. Как сообщил глава Внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдовы, которая в ноябре будет избирать президента… Имеется информация о подготовке к выезду в страну группы американских специалистов по "цветным революциям" с "понятными задачами".

Вполне достоверно, если вспомнить, насколько открыто вмешались в предвыборную борьбу Дональд Туск и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. К хору агитаторов присоединилась и Румыния. Как сказано в заявлении МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства с госсекретарем США Майком Помпео, "министр Ауреску представил оценку ситуации в Молдове и подтвердил последовательную позицию Румынии как сторонника европейского пути Молдовы, поскольку это единственный вариант, способный обеспечить ее экономическое и социальное развитие с непосредственной выгодой для всех ее граждан. Оба официальных лица согласились, что США и Румыния должны тесно координировать по этому вопросу".

Права выбора молдавскому народу не оставили.

Что позволено Юпитеру…

Выход в свет объемного труда Богдана Цырди был воспринят представителями ЕС как угроза своей "армии". Как заявил посол Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко, "для любого государства, которое считает себя демократическим и современным, сильное и динамичное гражданское общество, а также независимые СМИ являются необходимыми элементами, которые обеспечивают прогресс, развитие и прозрачность, и расширяют возможности граждан".

Дипломат поставил под сомнение готовность Молдовы выполнять соглашение об ассоциации. Правда, госсекретарь департамента по связям Румынии с Молдовой Анна Гуцу была гораздо более откровенной, заявив, что единственной задачей НПО является "противостоять российской угрозе". Но НПО отвлекаются от выполнения своей прямой задачи, и начинают заниматься, например, борьбой с коррупцией, что важно, но "нельзя заниматься ею во вред геополитике в то время, когда молдавское общество разделено по геополитическому признаку: одни видят своё будущее с Россией, другие – с Европой". Позвольте, а как же прогресс, демократия и возможности граждан??? Неужели сама Европа лукавит?

Напомним, что именно под давлением ЕС в Молдове был принят закон об НПО, никак не ограничивающий их иностранное финансирование. Более того, НПО-кратия получила право оказывать услуги политическим партиям, а политические партии – создавать свои НПО. На днях конституционный суд позволил НПО оказывать партиям платные услуги, что, по сути, станет перекладываем грантов из одного кармана в другой.

То есть, страна полностью открылась для иностранного влияния и манипулирования, вмешательства извне во внутренние дела и зарубежного финансирования политического процесса. За любые же попытки защитить свой суверенитет Молдове угрожают "революцией".

А вот свои государства спонсоры НПО активно ограждают от вмешательства. В США еще в 1939 году принят закон об иностранных агентах (FARA), который требует регистрации и раскрытия информации "агентом иностранного принципала", который либо непосредственно, либо через другое лицо занимается политической деятельностью, выступает в качестве консультанта по связям с общественностью, рекламного агента, сотрудника информационной службы или политического консультанта, запрашивает, собирает, выплачивает или распределяет взносы, займы, деньги или другие ценные вещи для иностранного принципала или в его интересах, представляет интересы иностранного принципала перед любым агентством или должностным лицом правительства США.

Информация, которая распространяется от иностранного источника, должна маркироваться, а иностранные агенты подлежат регистрации. За нарушение закона вводится ответственность в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, штраф до $250 тысяч долларов. Как разъясняется на сайте Министерства юстиции США, "FARA принимается для прозрачности в отношении иностранного влияния в Соединенных Штатах путем обеспечения того, чтобы правительство Соединенных Штатов и общественность знали источник определенной информации от иностранных агентов, предназначенных влиять на американское общественное мнение, политику и законы". Именно то, чем заняты НПО в Молдове.

Закон об иностранных агентах принят в Израиле. Все НПО обязаны ежеквартально отчитываться о суммах, полученных из-за рубежа. О всей информационной продукции, подготовленной в рамках проектов с иностранным финансированием, организации обязаны информировать аудиторию. Игнорирование этого требования облагается крупными штрафами.

В Австралии иностранные агенты — лица, работающие под контролем иностранных правительств, должны подробно описывать свою деятельность в публичном реестре. Нарушение влечет за собой штраф или лишение свободы до 5 лет.

В Венгрии парламент страны принял закон, усиливающий контроль над НПО с иностранным финансированием на сумму не менее 24 тысяч евро в год. НПО должны быть зарегистрированы как "организации, получающие иностранное финансирование", указывать этот факт на всех мероприятиях и в публикациях, предоставлять ежегодную подробную отчетность о своей деятельности. В случае невыполнения этих требований организации могут быть закрыты.

В Германии организации, получающие иностранное финансирование и имеющие иностранцев в органах управления, должны сдавать дополнительную отчетность.

Защитить себя от иностранного вмешательства собирается и Британия, что не помешало ей создать сеть влияния на другие государства "Инициатива честности", которая курируется британскими спецслужбами и работает в Молдове.

Если это не двойные стандарты, то что это? Огромные финансовые ресурсы НПО, их влиятельность, защита "тяжелой артиллерии" в лице западных правительств и международных организаций, проникновение в органы власти и политические партии позволяет говорить об оккупации Молдовы НПО. А нужны ли эти оккупанты самим гражданам страны? Вопрос, мне кажется, риторический.

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