Лондон подтверждает: против России ведется грязная война

Но признание лорда Марка Седвилла стало первым публичным подтверждением диверсий официального Лондона против нашего государства из уст британского высокопоставленного деятеля. До этого они как-то стеснялись говорить такое вслух.
Причем Седвилл наверняка в курсе соответствующих операций, поскольку сам он до недавнего времени был советником премьер-министра по национальной безопасности и одновременно руководил всем бюрократическим аппаратом Уайтхолла. А газета The Times, в интервью которой он и сделал свои громкие заявления, небезосновательно предположила, что, помимо официальной дипломатической карьеры, Седвилл служил и офицером в МI-6, отмечает обозреватель РИА Новости.
Итак, что же публично признал экс-чиновник, готовящийся до конца этого года занять место в палате лордов? Он сказал, что Британия наносит удары по России в киберпространстве.
"Тот факт, что вы не видите, как мы используем это, не означает, что мы этого не делаем", — откровенно заявил Седвилл. Кроме того, он сообщил, что "Британия провела серию секретных атак против российских лидеров и их интересов". И добавил, что Лондон охотится на собственность и счета российских олигархов.
Ну по поводу последнего Россия еще и спасибо скажет. Владимир Путин неоднократно предупреждал наших бизнесменов о таком развитии событий и призывал "держать свои капиталы там, где они заработаны".
Так что подобные заявления и действия западных спецслужб только побудят российский бизнес следовать призыву своего президента. Британцы подтверждают: в России капиталы сохраняются надежнее.
А вот что касается кибератак и подрывных кампаний против России — лорд Седвилл явно слукавил, заявляя о том, что Лондон якобы начал их лишь после громкого инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери, "нанося ответный удар". Ну конечно, все так и поверили, что до этого МI-6 и не смотрела в нашу сторону.
Напомним, Скрипали почувствовали себя нехорошо 4 марта 2018 года. А грязные дела британской спецслужбы в России неоднократно фиксировались задолго до этих событий. Достаточно вспомнить деятельность британской фирмы Strategic Communications Laboratory (SCL Group), специализирующейся на психологической и информационной войне. Она никогда не скрывала, что в своих кампаниях дезинформации выступает в роли подрядчика военных и разведывательных структур Британии, США, а также в целом НАТО. Причем занимается этим с начала 1990-х годов.
Тогда представители данной структуры, думая, что разговаривают с потенциальными заказчиками (на самом деле это были журналисты под прикрытием), поделились, что специализируются на создании фейковых аккаунтов в соцсетях, разгоне дезинформации по Интернету, таргетировании аудитории, на которую распространяют ложь, и так далее. То есть, собственно говоря, признались в том, что давно и на широкую ногу занимаются той самой информационной войной.
Еще в 2015 году НАТО наняла SCL для работы на "российском направлении". В своем портфолио компания не скрывала, что нанималась для обеспечения "оранжевой революции" в Киеве еще в 2004 году. Тогда победа "оранжевых" была достигнута с помощью загадочного "отравления" Виктора Ющенко. Как уже признают и в Киеве, отравления-то и не было. Поневоле начнешь задавать вопрос по поводу причастности этих же специалистов к не менее загадочному покушению на Скрипалей и к другим "отравлениям" некоторых российских деятелей.
SCL признавалась и в том, что была нанята Министерством обороны Британии и киевскими властями "для разрушения и ослабления Донецкой народной республики".
Подчеркнем, все это было задолго до инцидента в Солсбери. И лорд Седвилл, работавший в должности советника по безопасности еще с апреля 2017 года, безусловно, об этом знает. Просто наивно полагает, что джентльменам все еще верят на слово.
Некоторые западные спецслужбы даже бравируют тем, как они "слушают русских". Так, голландские СМИ радостно рассказывают о том, что хакеры тамошней спецслужбы AIVD летом 2014 года в рамках рутинной операции по взлому российских госучреждений проникли в сеть некоего московского вуза и на постоянной основе затем следили за ним, якобы вскрыв благодаря этому хакерскую сеть Cozy Bear. Заметьте, никаких скандалов вокруг "русских хакеров" еще не было, а голландские официальные кибершпионы уже взламывали наши сети. Причем очень гордятся этим.
А теперь британские лорды пытаются нас убедить в том, что их попытка вскрыть внутреннюю сеть Кремля (а именно об этом пишет The Times, комментируя интервью Седвилла) — это всего лишь ответ на невесть кем совершенное отравление возле Портон-Дауна, в сверхсекретной химической лаборатории британского Минобороны.
Новоиспеченный лорд хвастается, что в ответ на дело Скрипалей Лондон уничтожил "всю российскую разведывательную сеть в Соединенном Королевстве". Интересно, откуда тогда берутся свежие первополосные "сенсации" в британской прессе о том, что "шпионы Путина пытаются следить за королевой"?
Конечно, все прекрасно знали о том, что западные спецслужбы давно уже ведут секретную и очень грязную войну против России, используя дезинформацию, кибератаки, шпионаж и откровенные диверсии, и понимали, что британцы играют в этой войне далеко не последнюю роль.
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Но до сих пор прямые участники этой кампании постоянно отрицали данный факт, утверждая, что российские обвинения против них вызваны "паранойей", которая, дескать, является "религией в России Путина". Спасибо лорду Седвиллу за излишнюю откровенность. Теперь у Москвы есть на кого ссылаться, когда речь зайдет об очередной антироссийской провокации, и мы сможем предположить, кто стоит за очередным фейком о России или за очередным загадочным "отравлением".
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