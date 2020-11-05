Кто выгоднее Молдове – Байден или Трамп?

"Америка вернулась, вы можете рассчитывать на нас". Эту фразу обещал сказать главам других государств Джо Байден, в случае своей победы на выборах. На что следует рассчитывать Молдове – независимо от того, кто на ближайшие четыре года станет хозяином Белого дома.

Моя давняя приятельница Таня, ещё в нулевых уехавшая из Кишинёва в США и ставшая там миссис Бишоп, никогда не интересовалась никакими формами гражданственности, а тем более, упаси боже, политикой. И вот вчера, "мадам Бишоп" неожиданно объявилась в Фейсбуке, прислав сообщение: "Я проголосовала за Трампа!".

C трудом оправившись от удивления, я вспомнил, что Таня к тому же живет сейчас в традиционно "демократическом" Коннектикуте...

"Понимаешь, нам здесь пришлось выбирать между глупцом и вором. Я подумала, что дурака все-таки смогу вытерпеть", - уточнила она.

Забавно, но моя американская подруга, по сути, сказала примерно то же, что и некоторые молдавские эксперты, комментирующие сегодня политические и экономические перспективы Молдовы в свете предполагаемой победы одного или другого кандидата на президентских выборах в США.

Но есть нюансы

"Любые американские выборы касаются Молдовы опосредованно. Вспомните, многое ли поменялось для нас, когда Трамп сменил в Белом доме Обаму? Однако, можно говорить о присутствии некоторых нюансов, - утверждает политический аналитик Корнелиу Чуря. – Все-таки Трамп и республиканское правление в США в целом больше зациклены на глобальной экономической конкуренции. Региональный уровень (на котором в мире воспринимаются проблемы таких стран, как Молдова) их интересует меньше. Именно поэтому, с точки зрения стабильности в Молдове, для нас более предпочтителен Дональд Трамп".

Чуря убежден, что в случае победы Байдена "во многих регионах продолжатся цветные революции". Эксперт напоминает, что разрушительные события в Молдове в апреле 2009-го произошли при демократической администрации в Соединенных штатах.

"Приход Байдена в Белый дом будет означать более "креативную" политику по продвижению прав человека и демократии по всему миру. Следует ожидать, что различные неправительственные организации в Молдове станут получать еще больше помощи из Вашингтона. Также несомненно, что молдавские проевропейские силы будут весьма рады победе Байдена", - говорит политолог.

"Либеральные ценности канули в Лету"

Кроме того, каким бы результатом ни увенчались нынешние президентские выборы в США, не стоит ожидать в Молдове резких изменений в национальной экономике, в частности, курса доллара к лею. В этом убежден, например, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"В чем особенность политики Трампа? Он последовательный сторонник поддержки национального производителя, возвращения промышленного производства на территорию США. Байден же – ставленник международных финансовых организаций. Для него, в первую очередь, стоит вопрос не о благосостоянии американцев, а о получении выгоды транснациональными корпорациями", - утверждает эксперт.

Он напоминает, что после Бреттон-Вудского соглашения Америка начала в геометрической прогрессии наращивать печатание доллара, на фоне непрерывно возрастающего дефицита госдолга, который на сегодняшний день уже превысил ВВП страны. В этом, по мнению Пойсика, корень многих проблем современных США.

"Этот снежный ком уже не зависит ни от Байдена, ни от Трампа. Проблема обоих в том, что ни один не предлагает конкретного решения, как сделать американскую экономику более устойчивой. Более того, мы сегодня видим, что разрекламированные американские либеральные ценности уже почти канули в Лету. В "самой демократической стране мира" сегодня за инакомыслие можно с легкостью лишиться работы, подвергнуться травле, быть избитым. Конечно же, всего этого не могут не замечать простые американцы. Но еще хуже то, что бацилла "диктатуры либералов" стремительно распространяется по всему миру. Можно не сомневаться, что рано или поздно она доберется и до Молдовы. И если нынче победит Байден – скорее рано, чем поздно", - прогнозирует экономист.

Не надо прятать голову в песок

Вообще, уверенность в том, что внутренняя ситуация в Молдове всегда неким линейным образом зависит от воли крупных геополитических игроков (и их текущих взаимоотношений), иногда просто вызывает раздражение. Но есть и те, кто советует молдаванам умерить гордыню и взглянуть на положение вещей трезво.

"Можно, конечно, спрятать голову в песок и, прибегнув к популистской риторике, заявить "Moldova first! Мы сами по себе...", - говорит политолог Виктор Чобану. – Но посмотрим правде в глаза: республика настолько мала и малозначима политически и экономически, что не может не зависеть от внешних игроков..."

Что, впрочем, совершенно не означает, что Молдове следует немедленно "присягнуть на верность" той или иной геополитической силе.

"Наша задача в том, чтобы, учитывая мировые тенденции, использовать их в интересах Молдовы. Да, иногда нас попросту не замечают, а иногда мы оказываемся в зоне мощной турбулентности, вызванной политическими и экономическими процессами в мире",- считает Чобану.

По его словам, если говорить конкретно о нынешних президентских выборах в США, то в случае победы Байдена эта турбулентность будет, наверное, несколько выше: "Но в любом случае у Молдовы есть как минимум полугодичный "лаг", до того, как смена хозяина Белого дома начнет сказываться на внутренних делах республики".

... А еще моя подруга Таня сообщила, что накануне разругалась с мужем и его американской родней. "Представляешь, они все до единого, как будто идя за дудочкой Нильса, проголосовали за Байдена. Хоть бы у одного, хоть подобие тени сомнения возникло... Нет, чуть ли не строем пошли и проголосовали "как надо". Как же я иногда скучаю по Молдове...", - сокрушается "миссис Бишоп".

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