Котовский – "бандит романтик" и основатель Второй Молдавской республики

О яркой и противоречивой фигуре "бессарабского Робина Гуда" и его судьбе - в материале колумниста Игоря Иваненко.

"Я – бессарабец". Именно так определял свою этническую принадлежность Григорий Котовский. И это вполне логично. Ведь его отцом был перешедший в православие поляк (коих в Бессарабии конца XIX века жило много), а мать – русская. Детство Григория прошло в молдавском местечке Ганчешты (ныне – Хынчешты), где он усвоил язык самого многочисленного этноса региона. А кроме того он хорошо говорил на русском, немецком, еврейском.

Социальное происхождение бессарабского Робина Гуда неоднозначно. Сам Котовский утверждал, что по отцовской линии он приходился потомком шляхетского рода. Его взросление происходило преимущественно в мещанской среде. Однако определенная аристократичность Котовскому была не чужда. Некоторые историки даже применяют к нему эпитет "дворянин – анархист".

© Sputnik Григорий Иванович Котовский.

В дореволюционные юные годы Котовский "прославился" грабежами помещиков и промышленников. После возвращения с каторги он перешел к налетам на банки и конторы. Его "фирменным почерком" была склонность к широким жестам. В порядке вещей для него было оставить часть средств своей жертве, если она об этом просила, или не обирать прислугу богачей. Газета "Одесская почта" в 1916 году его характеризовала как "бандита-романтика".

Григорий Котовский © Sputnik / Mihai Caraus

Бывшее здание суда © Sputnik / Mihai Caraus

Григорий Котовский © Sputnik / Mihai Caraus

Григорий Котовский © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 4 © Sputnik / Mihai Caraus Григорий Котовский

На каторгу Котовский угодил в 1911 году. В Забайкалье он был вполне дисциплинированным заключенным, стал даже десятником на строительстве железной дороги. Спустя два года, когда его надежды на амнистию не оправдались, бежал на родину, где вновь вернулся к преступному ремеслу.

В 1916 году Котовский был арестован и осужден Одесским военно-окружным судом к смертной казни. Но весной следующего года на волне революционных событий он был помилован. В прошении о снисхождении будущий красный командир выражал желание кровью искупить свою вину на фронтах Мировой войны.

Воевать ему пришлось в составе 6-й армии, которая вела боевые действия на территории Румынии. До распада этого воинского соединения Котовский успел получить чин унтер-офицера и стать членом армейского солдатского комитета.

В начале 1918 года началась румынская оккупация Бессарабии, из-за которой Котовский навсегда покинул малую родину. В составе пробольшевистских сил он участвовал в обороне Кишинева, затем в боях за Бендеры. После отступления советских войск за Днестр Котовский формировал в Тирасполе конно-разведывательный отряд.

В феврале 1918-го подразделение Котовского совершило смелый рейд по железнодорожному мосту в Бендеры. Под прикрытием бронепоезда и бронеавтомобиля котовцы прорвались на правый берег Днестра и обратили в бегство вражеские заслоны.

Через год на плечи руководителя Овидиопольского военного комиссариата (Овидиополь – поселок на левом берегу Днестровского лимана) - Котовского легла ключевая роль в подготовке операции по освобождению Пруто-Днестровья. Из бессарабских беженцев и приднестровцев военком формировал подразделения для бедующих боев с румынами.

Однако, в 1919 году Бессарабская кампания советских войск не состоялась. Чтобы не быть окруженными войсками Деникина и петлюровцами, красным пришлось с боями пробиваться из Приднестровья через Подолию под Житомир. Эта кампания для бригады Котовского (в составе трех стрелковых полков) стала знаменательна не только победами над сторонниками Петлюры. В бригаду влился полк бессарабцев из числа участников разгромленного румынами Хотинского восстания (в начале 1919 года) Ему было присвоено наименование Первый Бессарабский кавалерийский полк.

Его командиром стал Михаил Нягу (прообраз Пети Бессарабца из "Свадьбы в Малиновке" в блистательном исполнении Николая Сличенко). В ходе смелого рейда за Днестр Нягу добыл в родном Сорокском уезде 60 лошадей, которых увел с конезавода, на котором сам трудился до оккупации.

Незадолго до начала советско-польской войны 1920 года подразделение Котовского было переформировано в Отдельную кавалерийскую бригаду.

Вторжение поляков на Украину и в Белоруссию затрагивало и Бессарабию. Ведь Варшава и Бухарест находились тогда в фактической коалиции. Румыния помогала своему партнеру военными поставками. Если бы польский проект восстановления Речи Посполитой реализовался, Советская Россия оказалась бы отрезанной от Пруто-Днестровья. Это означало бы окончательное закрепление румынского суверенитета над Бессарабией.

Таким образом, воюя с поляками "бессарабская" кавбригада Котовского боролась за сохранение перспектив освобождения родного региона. В той войне котовцы проявили себя отменно. Сказывалась строжайшая дисциплина, которую железной рукой поддерживал комбриг. Приносили плоды жесткий отбор в состав бригады новобранцев, привлечение кадров из числа бывших царских военных, большое внимание к боевой подготовке, круговая порука в подразделениях. К тому же и сам Котовский не отсиживался в штабе, а показывал пример личной смелости.

К примеру, во время боя под Белой Церковью близ Киева комбриг лично повел в атаку на элитную польскую пехоту генерала Гелера один из своих конных полков. Врезавшись в самую гущу вражеских построений, Котовский зарубил польского полковника. Поляки стойко оборонялись, но удержать наступление красных не смогли.

В конце весны 1920 года началось стремительное отступление поляков из-под Киева. Конница Котовского преследовала противника, препятствуя ему в организации обороны. Когда же оборонительный рубеж все же возникал, и советская пехота не справлялась, в бой вводились конники Котовского. Сверкая шашками, со свистом и гиком, улюлюканьем они неслись в атаку и обеспечивали прорыв.

При этом комбриг не жалел ни себя, ни других. Ему ничего не стоило послать в рискованную атаку эскадрон или целый полк.

Бывали случаи, когда котовцам приходилось спешиваться в бою и выполнять функции пехотинцев. Во время одного из таких боев в июле 1920 года, поднимая своих солдат в атаку, Котовский получил тяжелую контузию.

Наступление советских войск на Варшаву захлебнулось. Во время начавшегося отхода красных на плечи "бессарабской" бригады легла основная тяжесть арьергардных боев. Завершение военных действий с Польшей застало котовцев недалеко от родной Бессарабии, на территории Подольской губернии. Советский Союз сохранил общую границу с Бессарабией и в этом была немалая заслуга бойцов Котовского.

© Sputnik / Miroslav Rotari Памятник Котовскому в Кишиневе

Как только стихли фронты Гражданской войны, Котовский ринулся на фронт политический. Он стал формальным лидером инициативной группы по созданию Молдавской Советской Республики на Левобережье Днестра. Покровительствовал этой группе известный советский военачальник Михаил Фрунзе.

Совсем не случайно в 1923 году на базе кавбригады Котовского была создана Третья Бессарабская кавалерийская дивизия. До самого заката кавалерии она считалась элитным воинским соединением Красной Армии. Находившийся в ее составе 13-й Бессарабский кавалерийский полк (бывшие конники Нягу) был подшефным для правительства Молдавской АССР. Сам же Котовский возглавил кавалерийский корпус.

Предложение по созданию Молдавской Республики на части территории Украинской ССР не вызвало энтузиазма среди украинской бюрократии. Высказывались предложения понизить ее статус до уровня Автономной области, но инициаторам этого процесса удалось отстоять республиканский статус автономии.

Молдавская Автономная Республика расположилась в основном на землях бывшей Одесской губернии площадью свыше 8 тысяч километров, вдоль реки Днестр. Население МАССР изначально насчитывало около 400 тысяч человек, большинство составляли славяне (около 60%), доля молдаван едва достигала 30%.

Первым административным центром республики стал город Балта, затем функции столицы МАССР выполняли Бирзула (Котовск, ныне – город Подольск) и Тирасполь. Автономия обладала своими органами государственной власти, бюджетом, законодательством. То была вторая республика после Молдавской Демократической республики (1917 – 1918 годов), использовавшая в своем названии этноним "Молдавская" - Вторая Молдавская республика. Главным ее предназначением было создание советской модели развития для Бессарабии.

Благодаря щедрым инвестициям в "советскую витрину" на Днестре, период существования этой республики благотворно сказался на социально-экономическом развитии Приднестровья. Кроме того, создание МАССР вынудило украинские власти свернуть здесь политику украинизации. Поэтому сохранение приднестровского русскоязычия является косвенной заслугой инициаторов молдавской автономии.

Кавалерийский корпус Котовского очень помог становлению МАССР. Военно-потребительское общество корпуса контролировало сахарные заводы, мельницы, собственные совхозы, кожевенное, швейное, обувное и другие производства. Все эти активы, находившиеся в Приднестровье, по предложению Котовского перешли на баланс МАССР. Лучшие политработники и хозяйственники корпуса стали первыми управленцами автономии. Кстати, экономическая смекалка, предприимчивость выгодно отличали Котовского от многих других советских чиновников. В условиях НЭПа он себя чувствовал "как рыба в воде".

В последний год жизни Котовского ему исполнилось 44 года. Казалось бы, наставало время собирать плоды бурной военной карьеры, капитализировать в высокий государственный пост успешную политическую деятельность. Однако авантюрная душа бывшего "бандита – романтика" и боевого лидера красных бессарабцев толкала его на новые рисковые предприятия.

Незадолго до смерти Котовский изложил наркому обороны СССР Фрунзе план по освобождению Бессарабии. Согласно ему, в регион должен был прорваться отряд красноармейцев во главе с самим Котовским для поднятия антирумынского восстания. В случае провала этой экспедиции советским властям предлагалось объявить комкора мятежником и отмежеваться от его действий. В случае успеха новая региональная власть Бессарабии должна была заявить о присоединении региона к СССР.

По ряду причин этот план не стал реализовываться, но его логика говорит о многом, прежде всего в отношении психологии инициатора.

Жизнь Котовского оборвалась в 1925 году. Однако, пусть и символически, ему удалось вернуться на землю родной Бессарабии.

После смерти Котовского его имя было присвоено упоминавшейся Бессарабской кавалерийской дивизии. В 1940 году она в составе советских войск вступила в Пруто-Днестровье и, в частности, в северную часть региона. Ту самую область, где в свое время разгорелось Хотинское восстание, откуда происходил Первый Бессарабский полк.

В 1941 году дивизия Котовского отличилась на ряде фронтов Отечественной войны, за что удостоилась гвардейского статуса. Затем было участие в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Белорусской наступательной операции, бои в Восточной Пруссии.

Май 1945 года застал Бессарабско-Таннебергскую гвардейскую кавалерийскую дивизию на Эльбе, а в 1946 году она была расформирована.

В следующем году исполнится 140 лет со дня рождения знаменитого красного командира. Отношение к нему в современном обществе противоречиво, как и сама личность Котовского. Но бесспорно, что Котовский был очень привязан к родной Бессарабии, стал ее знаменитым уроженцем и верно служил интересам (как он их понимал) своей Родины, в том числе и путем самопожертвования.

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