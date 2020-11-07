Рядовой Ушаков – от парада до парада

Главная площадь Москвы за свою многолетнюю историю видела сотни шествий, манифестаций, парадов. Но два из них занимают особое место в памяти нашего народа. Парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года, когда прямо с Красной площади войска уходили на фронт, и победный марш июня 1945 года. Между ними - годы ожесточенных сражений, атак, операций, тысячи километров отступления, а затем и освободительного марша повернутой вспять войны.

О параде Победы нам известно многое, вплоть до списков участников, количества пронесенных боевых знамен и проехавшей по Красной площади военной техники.

А вот парад 7 ноября 1941 года готовился в режиме чрезвычайной секретности. Его участники до последнего момента не знали, для каких целей их везут в самый центр столицы. Не знал об этом и рядовой Николай Ушаков, незадолго до этого прибывший вместе со своими боевыми товарищами с Дальнего Востока.

© Photo : А. Петрович Николай Ушаков

Осенью 1941 года, благодаря усилиям советской разведки, удалось установить, что в ближайшее время милитаристская Япония не собирается открывать второй фронт против СССР, что позволило перебросить с дальневосточных рубежей значительные силы для обороны столицы и последующего контрнаступления.

© Photo : А. Петрович Николай Ушаков

Из воспоминаний Николая Никитовича Ушакова:

"В начале ноября 1941 года нас в срочном порядке направили в Москву. Мы не могли понять, зачем, но позже все прояснилось – мы прибыли в столицу для участия в параде в честь годовщины Октябрьской революции! Нам прямо на вокзале выдали белые маскхалаты и лыжи, сформировали колонну и пешим порядком направили в сторону Красной площади. Я хорошо запомнил, что когда мы проходили перед трибуной Мавзолея, на ней стояли Сталин, Калинин и Ворошилов – три главных руководителя нашей страны. Мы шли по площади, не чуя под собой земли. Ощущение было такое, что если бы сейчас встретили немцев, то голыми руками оторвали бы головы всем без исключения!

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В ноябре 1941-го никто не составлял списков участников военного парада. Кто-то из них погиб в тот же день под Волоколамском или Можайском; кто-то сложил голову у стен Сталинграда и на полях Курской дуги; кто-то навечно остался на земле освобожденной от фашизма Европы. Сколько их дошло до Победы, мы никогда не узнаем... Мог ли кто-то из них тогда, в ноябре 1941-го, мечтать о том, что вернется с войны и снова пройдет по Красной площади?

© Photo : А. Петрович Николай Ушаков

24 июня 1945 года гвардии старший сержант Ушаков снова прошел парадным шагом по главной площади страны. На широкой груди десантника сверкали ордена Красной Звезды и Славы, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги", за взятые и освобожденные европейские столицы. Ему посчастливилось пройти страшными дорогами войны, выжить и вернуться в столицу с Победой.

После окончания военной службы майор Ушаков вышел в отставку и навсегда связал свою жизнь с Молдавией. Участник двух легендарных парадов, он до последнего дня оставался солдатом, рассказывая молодежи о годах военного лихолетья.

© Photo : А. Петрович Участник двух парадов Николай Никитович Ушаков

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