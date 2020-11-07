День 7 ноября 1989-го в Кишиневе: бойня и предательство

Ровно тридцать один год назад в Кишиневе произошли события, ставшие важным звеном в цепи факторов, которые привели к развалу СССР. А чуть позднее – и к войне на Днестре.

Молдавское общество было расколото уже в позднепрестроечные годы. В то время сторонников идеи интернационализма и сохранения республики в составе Советского союза представляло движение "Унитате - Единство". Идеологию "панрумынизма" и национализма выражал Народный фронт Молдавии, поставивший своей целью отделение от СССР с последующей унирей с Румынией. Именно НФМ стал зачинщиком беспорядков в Кишиневе, организованных в две символичные даты – 7 и 10 ноября 1989 года.

Памятник Ленину в кольце румынских триколоров

Очередную годовщину Октябрьской революции в молдавской столице планировали отмечать стандартно – демонстрацией трудящихся и военным парадом. Но когда в колонне демонстрантов вдруг взвились государственные флаги Румынии, в воздухе отчетливо запахло хорошо подготовленной провокацией. Очевидцы утверждают, что члены партийно-государственного руководства Молдавии, стоявшие на обитой бархатом трибуне во главе с секретарем ЦК Семеном Гроссу, были крайне обескуражены.

"В нескольких сотнях метров, вслед за работниками какого-то завода, двигалась колонна, пестревшая триколорами, - вспоминает бывший член президиума "Унитате – Единства", ныне политолог, депутат ВС ПМР Андрей Сафонов. - Когда колонна НФМ заняла центральную часть Площади Победы, она остановилась. Вслед за тем она сделала "поворот направо", и над головами фронтистов взмыли транспаранты: "Жос Гроссу, Пшеничников!", "Жос Демиденко, Кутыркин!", "Жос мафия!". Руководство республики было явно деморализовано. А фронтисты начали двигаться вперед, к трибуне, напирая всей массой нескольких тысяч человек на милицейские цепи. Милиция, не выдержавшая напора "трехцветных", отступила к уже пустой трибуне. Фронтисты, точно поток, прорвавший плотину, захлестнули трибуну. Затрещала срываемая с перил красная ткань. Памятник Ленину оказался в кольце румынских триколоров, в кольце фронтистского ликования…".

Видимо, столь быстрой и легкой победы в тот день не ожидали и сами члены Народного фронта. Бегство республиканского руководства, безынициативность милиции вдохновили их на новую акцию.

Был приказ огонь не открывать

Три дня спустя, в День советской милиции, с самого утра в центре Кишинева появились группы людей, которые постепенно начали стягиваться к зданию МВД. На его защиту вышли солдаты внутренних войск, немедленно оказавшиеся в плотном кольце окружения из нескольких сотен фронтистов и их сторонников. На тротуаре появились горки колотых булыжников. Несколько минут спустя они полетели в солдат и милиционеров.

Тогда было страшно всем. Когда на ступеньках крыльца МВД стояли солдаты срочной службы со щитами. Пробивали щиты арматурой, вытаскивали их в толпу и избивали. Но был приказ огонь не открывать ни на поражение, ни на предупреждение. Когда этих ребяток стали вытаскивать и избивать, кто-то из этих молодых ребят закричал: "Офицеры! Куда вы смотрите? Нас же убивают…", - цитирует lenta.ru тогдашнего руководителя пресс-центра МВД СССР Юрия Задорожного.

Беснующаяся толпа, в которой было много пьяных, начала входить в такой раж, что вот-вот должна была пролиться кровь.

"Побоище продолжалось. Здание МВД в нескольких местах уже охватили языки пламени. Неподалеку от Главпочтамта появился то ли кем-то пригнанный, то ли остановленный автобус. Водителя заставили "поделиться бензином" молодые ребята - боевики. Они пропитывали горючим шарфы, самодельные пакли и, поджигая, раскручивали и кидали в сторону министерства как пращу. Несколько таких снарядов высадили оставшиеся еще на первом и втором этажах стекла, и изнутри повалил дым. Из черных проемов окон выпрыгнуло пламя…", - рассказывает Андрей Сафонов.

От совсем уж трагических последствий ситуацию, видимо, спасла автоматная очередь, раздавшаяся, несмотря на запрет открывать огонь, над головами погромщиков. Кто в тот момент нажал на спусковой крючок "Калашникова" - неизвестно до сих пор. Но толпа побежала…

К счастью, большая кровь в Кишиневе не пролилась. Однако в тот день в Молдове "официально" закрепился общественный раскол, преодолеть который республика не может и сегодня, 30 лет спустя.

Государственная измена

Ныне, оценивая события ноября 1989 года в Кишиневе в свете минувших лет, многие не сомневаются, что беспорядки были одобрены и вдохновлены самыми высокими фигурами в руководстве бывшего СССР.

"Фронтистам дали "зеленый свет" на самом высоком уровне. Скажу больше. Я считаю, что беспорядки в Кишиневе тогда стали лишь репетицией и эхом отразились на события, чуть позже последовавших в Бухаресте и Тимишоаре. Кто-то целенаправленно разваливал не только Советский Союз, но весь социалистический лагерь", - утверждает ветеран МВД, экс-министр госбезопасности Молдовы Анатолий Плугару.

Есть мнение, что, если бы не позиция тогдашнего советского руководства, то на местах, в частности в советской Молдавии, националистическое движение никогда бы не смогло набрать такую силу, которая могла бы угрожать распадом СССР.

"Это было предательство. Речь шла о том, чтобы расчленить территорию Советского союза на так называемые независимые государства, которые впоследствии перешли под контроль Запада. В те годы в Молдавии не было почвы для сепаратизма, для отделения от СССР. И тот факт, что тогда не было предпринято никаких мер, чтобы это националистическое движение подавить, как раз и свидетельствует о государственной измене", - утверждает Андрей Сафонов.

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