Мир для Нагорного Карабаха: кто за что боролся

Если коротко, то в течение одних суток война сменилась миром, а линия фронта превратилась в дислокацию российского воинского контингента (заметим, после двух месяцев довольно алармистских заявлений, что Россию якобы выдавливают из региона).

Сначала поздним вечером пришла новость о том, что на армяно-азербайджанской границе сбит российский военный вертолет, погибло двое членов экипажа. Вероятно, это послужило триггером для моментального изменения ситуации.

Баку молниеносно взял на себя ответственность за произошедшее, признав, что произошла трагическая случайность, а Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину с извинениями.

Затем со специальным обращением выступил российский президент, сообщивший о подписании на высшем уровне трехстороннего заявления о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и развертывании в регионе российского миротворческого контингента.

Ранним утром с аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели Ил-76 с российскими миротворцами на борту.

Детали заключенного соглашения оказались таковы, что в Ереване мгновенно вспыхнули беспорядки. Протестующие разгромили здания правительства и парламента, ими был жестоко избит спикер Национального собрания. Премьер-министр страны Никол Пашинян, подписавший документ, обвиняется оппозицией в национальном предательстве.

Гнев ереванских оппозиционеров и их требования выйти из подписанного соглашения понять можно, поскольку, по существу, документ фиксирует поражение армянской стороны и утрату значительной части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Вот только иного выхода у Армении просто не было — вернее, был еще худший: военная катастрофа. Как заявил президент НКР Араик Арутюнян:

Правда, возникает закономерный вопрос: почему в Баку пошли на подписание соглашения, остановив войну буквально в шаге от окончательного решения самого болезненного для республики вопроса?

Президент Азербайджана стал национальным героем для своей страны, но там тоже хватает недовольных голосов (правда, звучащих не так громко, как в Ереване), которые говорят о предательстве национальных интересов.

Без сомнения, Ильхам Алиев как опытный государственный деятель в своем решении руководствовался совокупностью причин и мотивов.

Например, несколько недель назад он гарантировал безопасность и соблюдение прав армян, проживающих в Карабахе. Однако при всем желании ему вряд ли удалось бы сдержать данное слово — мрачные и кровавые страницы истории отношений двух народов служат тому подтверждением. И вряд ли азербайджанскому лидеру хочется нести ответственность за еще одну резню армян.

В свою очередь, Москва также наверняка нашла доводы, которые были услышаны в Баку.

Однако есть и еще один важнейший фактор — турецкий, который явно повлиял на принятое азербайджанским президентом решение.

Поддержка Турции сыграла огромную роль в нынешних военных успехах Азербайджана. Вот только за все надо платить, а амбиции Эрдогана традиционно укладываются в формулу "дай палец — откусит руку". Алиев, который всегда стремился балансировать между основными центрами силы в регионе (то есть Россией, Турцией и Ираном) и тем самым сохранять суверенитет своей страны, явно не заинтересован в превращении Азербайджана в придаток-марионетку Анкары.

Не говоря уже о том, что в Карабах перебрасывались с Ближнего Востока боевики "Джебхат ан-Нусры"(террористическая организация, запрещенная в России, - прим. ред.) и других радикальных группировок, а эти головорезы представляют огромную угрозу и для самого Азербайджана. Собственно, именно поэтому мусульманские страны обычно борются у себя с исламистским экстремизмом куда более сурово, чем прочие государства, — они находятся под прямым его ударом.