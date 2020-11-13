Что не так с обращением Майи Санду к русскоязычным гражданам

Новое видеообращение Майи Санду к русскоязычным гражданам показывает, что кандидат не собирается корректировать свои взгляды на роль русского языка в Молдове. С тем же успехом перед избирателями нашей страны мог выступить любой румынский политик — например из тех, что баллотируются в сенат Румынии и хотят заслужить симпатии румынских граждан в Кишиневе.

Но для молдавского политика такие выступления не годятся. Все, что продемонстрировала кандидат в новом видеоролике (адресованном русскоязычным жителям Молдовы, в том числе и из Приднестровья) — это категорическое нежелание признавать за русским языком статус языка межнационального общения.

Тезисы Санду, прозвучавшие в ролике, полностью укладываются в концепцию унионистов. С их точки зрения Молдова — это моноэтническое государство, созданное на отторгнутых от Румынии территориях, пережившее "советскую оккупацию" и "русификацию", с незначительными вкраплениями "пришлых" национальных меньшинств. И, следовательно, место русского языка — в этнических общинах. На кухнях, в специальных школах с обучением на языках национальных меньшинств. За пределами этого ареала для русского языка, в их понимании, места нет.

В русле таких идей и мыслит кандидат в президенты — вполне искренне, считая, что действует в полном соответствии с "европейскими политиками".

"Я обеспечу право на использование вашего родного языка и обучения на вашем родном языке", — говорит Санду в ролике. И продолжает, обращаясь "к русскоязычным гражданам": "У нас в Молдове много разных этнических групп..."

Давайте повторим в бессчетный раз, специально для некоторых политиков. Русский язык в Молдове — это не язык "этнической группы". Не нужно забивать русский язык в "этнический угол". Русский — язык межнационального общения, и по этому статусу, в том числе и персонально Майей Санду, в последние годы был нанесен ряд тяжелых ударов.

Понятно, что Санду находится в режиме реагирования на обвинения со стороны контркандидата. Экс-премьеру и экс-министру образования в эти дни часто и много напоминают о закрытии школ и о том, что про тему русского языка между выборами она и не вспоминала. Но если Санду хотела по-настоящему завоевать внимание русскоязычных избирателей, то говорить ей надо было о другом. Без общих слов, без абстрактных благих пожеланий и без малопригодных для использования в Молдове "европейских политик". Ближе к реалиям, больше конкретики.

Например, ей надо было рассказать избирателям, что будет с поправками к Кодексу об образовании, в котором русский язык теперь бытует на правах иностранного и подлежит опциональному изучению в школах — "по возможности". Ведь это законотворчество времен Санду, но кандидат не сказала об этом ни одного слова.

Надо было объяснить, каким образом кандидат собирается добиться отмены скандальных решений "плахотнюковского" состава Конституционного суда, атакующих статус русского языка как языка межнационального общения. Эти решения никто до сих пор не отменил и даже не вспоминал об этом. Но и об этом ни словом кандидат не обмолвилась.

Большие вопросы возникают к Майе Санду и по вопросу об ее отношении к Дню Победы.

"Люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", —сказала Майя Санду в своем видеообращении.

Послушайте, 9 Мая — это не "в том числе". Не надо ставить этот праздник в один ряд с Хэллоуином, Драгобете или Днем женщин сельской местности.

9 Мая — это День Победы, статус которого закреплен резолюцией ООН. И про скандальное назначение "Дня Европы" на одну дату с Днем Победы, демонстративно направленное на "размывание" памяти о вкладе многонационального народа Молдовы в достижение Великой Победы, Санду в ролике тоже не сказала ни слова.

Это было ожидаемо, потому что в течение всей свой карьеры публичного политика Санду четко и ясно давала понять: она мыслит в иной, чем мы с вами, системе координат. С ее точки зрения, 400 тысяч уроженцев Молдовы, которые сражались с нацизмом в рядах Красной Армии — не победители, а жертвы "пакта Молотова-Риббентропа".

В парадигме, в которую встроена Майя Санду, не было Победы, которую должны чтить и помнить поколения. Была схватка "двух диктаторов", за которую Советский Союз несет такую же ответственность, как и Третий рейх. И победившие здесь ничем не лучше потерпевших поражение.

И вот со всем этим грузом Майя Санду отправляется к молдавским избирателям — у которых в каждом селе стоят памятники с именами земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. И разряжается от подобных концепций в ролике, записанном для русскоязычных жителей Молдовы. То есть, вот именно так, не поменяв ничего в себе, Санду пытается поменять что-то в отношении к ней избирателей.

И вот еще момент, о котором стоит упомянуть. "Зачем власть нагнетает ненависть и истерику в обществе?", — задает риторический вопрос Майя Санду.

Возможно, ответ на этот вопрос мог бы дать депутат ее партии Игорь Гросу, который на камеру назвал жителей Приднестровья "сепаратистами". И нам еще предстоит увидеть, как поведут себя однопартийцы Майи Санду во втором туре выборов, в селах, где будут открыты участки для голосования приднестровцев.

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