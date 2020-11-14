"Черная осень" 1758 года: татарский погром Молдавии в немецких интересах 

Осенью 1758 года произошло одно из самых трагических событий в молдавской истории, вошедшее в летописи под названием "разлив татарвы" ("ревэрсаря тэтэримий").

Только в рабство кочевниками – ногайцами было угнано до 40 тысяч молдаван (около 6% населения княжества). Это нашествие вряд ли бы состоялось без интриг Прусского королевства – предшественника Германской империи.

Вспомним о тех событиях и разберемся в хитросплетениях европейской политики середины XVIII века.

У данной трагедии есть конкретный виновник. Это представитель крымско-татарского ханского рода Крым-Гирей. Летом 1758 года он возглавил мятеж едисанских (приднестровских) и буджакских ногайцев и потребовал для себя ханский престол. Логика его действий определялась тем, что ногайские орды были основной ударной силой Крымского ханства и тот, кто имел их поддержку, контролировал Бахчисарай.

Первая половина XVIII века стала непростым временем во взаимоотношениях в треугольнике: Османская империя – Крымское ханство – ногайские орды. После войн с государствами "Священной лиги" (в т.ч. и Россией) султан был вынужден запретить ордам Крымского ханства совершать вторжения в сопредельные европейские государства. Между тем, сопряженные с грабежами и работорговлей набеги были важным источником доходов кочевников.

© Public Domain / Willem Blaeu Крымское ханство на карте 1644 года.

Это привело к снижению лояльности ногайских орд в отношении Стамбула. Были зафиксированы попытки их переходов под власть других сюзеренов. В 1703 и 1712 годах даже сам хан Дивлет-Гирей II направлял в Петербург послания о готовности Крыма встать под покровительством Петра I. Примечательно, что они передавались через этнического молдаванина Александра Давыденко.

Поскольку Османская империя уже была не в силах снабдить орды Крымского ханства богатой военной добычей, те периодически поднимали мятежи против центральных властей. Главным "кормлением" для кочевого мира Северного Причерноморья становилось Молдавское княжество, вассально зависимое от Турции.

Под предлогом защиты Молдовы от внешних угроз Крымское ханство взимало очень обременительную дань – "Медовые деньги". Отдельный ежегодный платеж отправлялся из Ясс в Буджакскую орду. Общий объем только регулярных выплат к середине XVIII веке в пользу татар и ногайцев составлял около 12,5 тысяч пиастров. В номинальном выражении в три раза больше, чем платил османам Стефан Великий.

Кроме того, каждый раз, когда хан посещал свои буджакские владения, господарь Молдовы должен был преподносить ему единовременные подарки. Так в 1742 г. Селямет-Гирей, следуя через Буджак в Турцию удостоился даров от Константина Маврокордата. Его преподнесла целая делегация бояр. Однако Чангизид (крымские ханы считались потомками Чангизхана) остался недоволен этим подношением. "Замаливать" оплошность молдаванам пришлось уже в Стамбуле. На повторной аудиенции хану преподнесли 60 соболей и «помимо денег, еще рысьи меха». В том же году господарь был вынужден существенно увеличить подушную подать в княжестве.

Когда Крым-Гирей возглавил мятеж буджкецев и едисанцев, он выдвинул к Молдове требование "денег и немного тулупов". Вдобавок он грозил Стамбулу сжечь молдавский хлеб, за счет которого шло снабжение османской столицы, если не признают его претензий на ханский престол.

Тем временем, в 1758 г. в Яссах случился кризис власти. Прежний господарь был отстранен от должности, а новый еще не прибыл из Стамбула. Бояре предлагали откупиться, но представитель нового правителя дважды отказывал посланцам Крым-Гирея. Именно в этот момент в молдавско-татарские отношения и вмешались германские дипломаты.

За два года до тех событий в Европе началась Семилетняя война, которую часто именуют "нулевая" мировая. Это был первый военный конфликт, когда боевые действия шли сразу на трех континентах. Альянсу Пруссии и Англии противостоял союз "трех баб" (как именовал его прусский король Фридрих II). Таким образом он демонстрировал пренебрежение к фактическим правительницам стран – противниц Пруссии (Австрии, России и Франции): императрицам Марии Терезии и Елизавете Петровне, а также маркизе де Помпадур.

© Public Domain Фридрих II, король Пруссии.

Для того, чтобы отвлечь хотя бы часть сил Австрии от боевых действий с Пруссией, король Фридрих решил подтолкнуть татар к вооруженной демонстрации в Молдавии у границ Трансильвании (бывшей под властью Вены). Немецкие агенты предложили Крым-Гирею политическую поддержку короля и финансовые ресурсы, в которых он очень нуждался.

Судьба самой Молдавии германских политиков не беспокоила. Они стремились лишь к максимальному психологическому воздействию на австрийцев, а для этого набегу кочевников предстояло стать максимально жестоким.

К середине сентября 1758 г. крупные силы ногайцев сконцентрировались в Каушанах, а затем вторглись в Пруто-Днестровскую часть Молдавского княжества. Их общая численность составила около 80 тысяч человек. Интерес к этому предприятию был столь велик, что к западным ордам Крымского ханства присоединились сородичи из Приазовья.

Переправившись через Прут, основные силы кочевников достигли Фокшанских ворот и уже собирались наброситься на Валахию. Перепуганный валашский господарь изыскал 50 тысяч лей, чтобы откупиться от набега. После этого орды устремились на север и северо-восток.

Ногайцы заполонили основную часть Молдовы, грабили, сжигали и убивали. Крестьянские семьи бросали дома и уходили под защиту лесов, бояре скрывались в Карпатах. Под угрозой захвата была даже столица княжества.

Погром длился две недели – до конца сентября. В то время как едисанцы грабили западные цинуты, буджакцы хозяйничали к востоку от Прута. Специальные команды отвечали за транспортировку награбленного, угон людей и скота. Число невольников по меркам Молдавского княжества (до 700 тысяч жителей) было огромным, количество убитых и вовсе не поддавалось подсчетам. Стада угнанного скота оценивались современниками как "бесчисленные". Все, что не могло быть вывезено безжалостно уничтожалось.

Османская парта (правительство) потеряло всякую возможность привести к порядку ногайцев. Ведь тем временем восстала еще и Кубанская орда. Пруссаки настойчиво лоббировали кандидатуру Крым-Гирея в качестве нового крымского хана. В итоге султан был вынужден согласиться с его кандидатурой.

Вступая на престол, Крым-Гирей казалось бы пошел на примирение с молдаванами. Под нажимом турок он обещал возместить ущерб, нанесенный ногайцами. Однако как только делегация молдавских бояр явилась к хану для составления реестра ущерба, ее участники попали в заточение. В качестве пленников посланцы Молдовы были вынуждены согласиться с существенным занижением понесенных потерь.

Однако и в сильно сокращенном виде Молдавское княжество обещанных компенсаций не получило. Ханские чиновники затягивали принятие решения, а в это время родственники угнанных в рабство выкупали своих несчастных близких за личные средства.

Крым-Гирей без зазрения совести теперь уже официально стал требовать полагавшихся ему по статусу подношений. Как сообщал французский консул в Крыму, уже через год после тех страшных событий господарь Молдавии прислал Чангизиду определенную сумму денег и другие дары, потребованные им.

Правление этого хана для Молдовы было подобно самому темному времени ночи, предшествующему рассвету. Каушаны стали любимой резиденцией Крым-Гирея. Здесь он проводил едва ли не больше времени, чем в Таврии. Для организации роскошного двора в бессарабскую столицу ханства сгоняли молдавских ремесленников: кузнецов, портных, сапожников, плотников.

Дорого стояло содержание ханского оркестра, создание архитектурных шедевров в стиле "крымского рококо". Существенно возросли финансовые аппетиты приближенных хана. Благосклонность важных крымских чиновников щедро оплачивалась не только господарями, но и боярами. Все это тяжелым бременем ложилось на простых молдаван.

Солнце освобождения Молдовы от крымско-ногайского рабства, как и положено, взошло на востоке. В 1768 году, когда разразилась очередная русско-турецкая война Крым-Гирей повел свои орды на южные губернии России, явно намереваясь повторить молдавский погром десятилетней давности. Однако на его пути под Елизаветградом (нынешним Кропивницким) стала российская военно-поселенная провинция Новая Сербия.

Значительную часть поселян там составляли молдаване, бежавшие в 1758 г. от вторжения крымцев в Молдову. Столицу провинции татары взять не смогли и ограничились грабежами мелких селений.

В том походе 200-тысячное ханское войско добыло лишь до 2 тысяч невольников и вынуждено было стремительно отступать. Однако российские власти считали это очень большими потерями.

Французский резидент при хане барон Тотт оставил яркое описание перевозки татарами «живого товара» в том походе, которое наверняка актуально и для набегов на Молдову: "В мешках, привязанных к седлам сидели дети, которых одни головы были видны. Впереди всадника дочь, сзади мать, на подручной лошади отец с сыном".

Не оправдавший ожиданий султана и брошенный германскими союзниками Крым-Гирей был отравлен в своей Кагульской ставке после возращения из похода на Россию. Не помог даже дар в 600 плененных женщин, отправленных в Стамбул.

Вслед за отступившими крымцами в Бессарабию явились русские войска, которые в 1770 году возглавил легендарный Петр Румянцев. Воспользовавшись тем, что молдавские бояре присягнули императрице Екатерине II, а русские контролировали лишь север Молдовы, орды крымского ханства вновь совершили набег на земли княжества (как впоследствии выяснилось – последний).

На этот раз в рабство они смогли увести до 16 тысяч человек. В условиях начавшейся войны с кочевниками крестьяне и горожане оказывали крымцам вооруженное сопротивление, вступали в волонтерские подразделения русской армии.

В апреле 1770 года, после первых побед русских в Бессарабии молдавские бояре и священство обратились к Екатерине с просьбой навсегда удалить ногайцев из Буджака. Летом того же года, в битве при Кагуле русские войска Румянцева разгромили численно превосходящую их османскую армию. Великий визирь и крымский хан были вынуждены спасаться за Дунаем бегством. Основная часть Буджакской орды ушла за ними, оставшиеся ногайские мурцы (главы кланов) под Бендерами приняли российское подданство и перекочевали в Приазовье.

© Public Domain Кучук-Кайнарджийский мир 1774 года

По условиям Кучук-Кайнарджийского мира 1774 года Россия получила коридор между Днепром и Южным Бугом, который стал надежным барьером для новых проникновений кочевников в Бессарабию.

Так закончило вековое татарское иго над Молдавией с самыми бесчеловечными формами грабежа и эксплуатации. Конечно, еще почти четыре десятилетия Пруто-Днестровье оставалось под османским ярмом, но и оно было сброшено силами русской армии, надолго дав возможность бессарабцами развиваться без оглядки на внешние угрозы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova