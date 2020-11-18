Женщина во главе Молдавии, задолго до Майи Санду

Майя Санду стала первой женщиной - президентом Республики Молдова и даже первой представительницей слабого пола во главе Молдавского государства. Об этом говорится в ряде приветственных посланий в адрес политика, приуроченных к победе на выборах – 2020.

Не ставя под сомнение значимость произошедшего события, расскажем о том, как более 280 лет от имени другой женщины осуществлялось управление Молдавией.

Для начала заметим, что Молдавское княжество отличалось исключительной патриархальностью. В статусе официального правителя этого государства не было ни одной женщины: фактически властвующие фаворитки были, регентши при малолетних правителях также, а вот официальные господари - нет. Возможно, это объясняется острой геополитической борьбой вокруг Молдовы в Средневековье, установлением османского владычества и татарского ига.

Вероятно, первый случай, когда молдавская знать заявила о готовности принести присягу женщине случился в 1739 г. То была императрица всероссийская Анна Иоанновна, племянница Петра I.

Произошло это во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов. В ходе нее российские войска впервые овладели Хотином, штурм которого был воспет великим Ломоносовым:

"…Шумит с ручьями бор и дол:

Победа, росская победа!

Но враг, что от меча ушел,

Боится собственного следа…"

Кроме того русские впервые взяли Очаков и вступили на Крымский полуостров. Начался же этот военный конфликт по инициативе Турции. Недовольный усилением влияния России в Польше и Закавказье султан пошел на объявление войны.

© Public Domain Битва при Ставучанах

Успешные военные действия российских войск в первый год войны активизировали прорусскую боярскую группировку в Яссах. Летом 1736 года от ее имени в Петербург тайно прибыл ворник Преда Другэнеску. Он призывал российское правительство направить свои войска в Дунайские княжества для изгнания османов, обещая поддержку местного населения и властей.

Русская армия вступила на территорию Молдавского княжества в 1739 году под командованием фельдмаршала Бурхарда Миниха. В крупном сражении при Ставучанах на севере княжества были разбита и обращена в бегство многочисленная османская группировка.

© Public Domain Христофор Антонович Миних

В начале сентября передовой отряд русских войск, составленный из значительного числа молдаван под командованием Константина Кантемира (сына бывшего господаря Антиоха Кантемира) вошел в Яссы. Назначенный турками господарь из столицы бежал, фактическая власть находилась в руках митрополита Антония, который с большим почетом принял соотечественников и единоверцев.

Вскоре в столицу Молдавии прибыли основные силы русской армии во главе с Минихом. Предварительно в Штефанешти он встретился с делегацией молдавских бояр, просивших принять княжество в российское подданство. 5 сентября в Яссах была заключена русско-молдавская конвенция.

В соответствии с документом молдаване обязались признать Анну Иоанновну "всемилостивейшею и настоящею государынею". Присоединяясь к Российской империи княжество должно было сохранить автономию во внутренних делах. В ходе шедшей войны молдавские власти обязались обеспечить поставки продовольствия на 20 тысяч российских солдат и офицеров, содержать за свой счет военные госпитали, предоставлять рабочих для создания фортификационных работ.

© Public Domain Анна Иоанновна

Для ратификации конвенции предстояло направить в Петербург делегацию молдавских бояр. Однако Миних немедленно ввел ее в действие своим распоряжением. Фельдмаршал приступил к планированию дальнейших военных действий против турок, но 12 сентября ему поступило сообщение о заключении Австрией (союзницей России) сепаратного мира с Османской империей.

В тот период вести военные действия против турок в одиночку на всем балканском направлении Россия еще не могла. Во второй половине сентября 1739 года между Петербургом и Стамбулом было заключено мирное соглашение и российские войска покинули Молдавию. Таким образом правление Молдавским княжеством от имени императрицы Анны Иоанновны продлилось меньше месяца.

Тем не менее наработки военных операций по изгнанию из Молдавии османов, сделанные в тот период Минихом, использовались в ходе последующих более успешных военных кампаний.

Императрица Анна сумела оказать и долгосрочное воздействие на весь Причерноморский регион, включая Молдавию. Её политика создавала предпосылки к заселению Левобережья Днестра русскими жителями.

© Public Domain Анна Иоанновна

Дело в том, что в начале 30-х годов XVIII века на всем протяжении южных границ Российского государства активно строились сразу несколько оборонительных линий: от Днепра до Байкала. Возводились пограничные крепости, редуты, форпосты, копались протяженные рвы, насыпались валы. Непосредственное руководство этой сложной работой осуществлял тогда еще глава Фортификационного управления, военный инженер Миних.

Самая близкая к Молдавии укрепленная линия ("Украинская") возводилась на Полтавско-Екатеринославском пограничье и в южной части Харьковского региона для борьбы с набегами орд Крымского ханства. Ее общая протяженность составляла около 300 километров. В целях обустройства укрепрайона и службы здесь из Белгородской и Воронежской губерний переселялись русские однодворцы.

Однодворцы – это военно-служилое сословие, которое несло пограничную службу еще со времен становления Российского государства (XV – XVI века). Такая служба вознаграждалась землей, окладами, налоговыми льготами и могла сочетаться с хозяйственной деятельностью.

В ходе русско-турецкой войны 1735 – 1739 годов на Украинской линии размещалось 9 полков ланд-милиции, сформированных в основном из русских однодворцев. Когда наместником Малороссии (Левобережной Украины) стал Петр Румянцев полки ланд-милиции были переведены на положение регулярных конницы, приняли участие в отражении последнего крымского набега на Россию (1768 года) втором взятии русскими Хотина и знаменитом штурме Бендер (1770 года).

В 1787 году наместник Новороссии (Причерноморья) Потемкин включил потомков русских однодворцев в Екатеринославское казачье войско. В его составе они отличились в ходе Нижнедунайской операции (1789 - 1790 годов) против Турции, венцом которой стал легендарный штурм Измаила.

© Sputnik / РИА Новости Григорий Александрович Потемкин-Таврический

После окончания русско-турецких войн XVIII века екатеринославские казаки остались нести пограничную службу на новой границе России – по Днестру. Здесь же многие из них и осели, пополнив городские общины Тирасполя, Григориополя, Овидиополя и Новых Дубоссар.

К слову заметим, что в недавних владениях ногайских орд на Левобережье Днестра наряду с русскими казаками селились их украинские и молдавские собратья. Преимущественно украинским было Черноморское казачье войско, базировавшееся в Приднестровье в 1790 – 1792 годах. Много потомков молдавских арнаутов служило в Бугском казачьем войске, несшем пограничную службу на Днестре до ее перенесения на Прут и Дунай.

Так в далеком XVIII веке формировались контуры нашего современного общества.

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