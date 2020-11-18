Страна с "теневым правительством". Во имя кого объединятся "правые"?

Пока Республика Молдова будет находиться под внешним управлением, любые политические обещания и любые "национальные пакты" во имя европейской интеграции будут бессодержательными. Единственный реальный для страны пакт - ее повторная суверенизация.

Бывший премьер-министр Владимир Филат, недавно вернувшийся в свою партию - ЛДПМ, пытается приписать себе роль Траяна Бэсеску в Румынии, роль великого советника и генератора идей проевропейских правых сил.

В октябре Филат выступил с инициативой подписать пакт между проевропейскими и унионистскими партиями, следуя модели заявлений, подписанных парламентскими партиями и представителями гражданского общества Румынии в Снагове в 1995 году (про-ЕС) и 2001 году (про-НАТО), чтобы обеспечить проевропейскую и евроатлантическую политику, независимо от "цвета" правительства. Шесть лет назад с аналогичной идеей выступала PNL во главе с Виталией Павличенко, но безуспешно.

Интерес представляет не инициатива Филата, а сама идея "национального пакта в поддержку проевропейского курса", присутствующая на протяжении последних десятилетий в молдавском политическом пространстве. Даже если об инициативе лидера ЛДПМ пока забыли, она обязательно проявится после президентских выборов.

Даже если допустить, что вектор европейской интеграции - это единственный путь развития Республики Молдова (что вовсе не аксиома), большой проблемой является участие политических партий и граждан этой страны во всех этих процессах. Если бы все общество в какой-то момент решило, что мы должны отправиться в Европу, это паломничество не должно происходить при полном игнорировании наших интересов.

Что из себя представляли декларации из Снагова?

21 июня 1995 года в Румынии времен президентства Иона Илиеску первые лица государства и лидеры всех парламентских партий подписали декларацию об обязательстве внести вклад в реализацию национальной стратегии по подготовке к вступлению Румынии в Европейский союз к 2000 году. Правда, момент присоединения к ЕС опоздал на 7 лет, но принятие этого документа означало установление абсолютного консенсуса, национальной цели, независимо от политической окраски правительств.

Аналогичный жест был сделан в 2001 году, когда все политические силы (в том числе обвиняемые в русофильстве), профсоюзы, патронаты, представители гражданского общества согласились считать членство в НАТО общенациональной целью. © Sputnik / Osmatesco Жук: вдохнет ли Филат жизнь в ЛДПМ

В Республике Молдова такая инициатива лишена смысла, как минимум, по двум причинам: в Румынии соглашение в Снагове было подписано между всеми парламентскими партиями, таким образом был обеспечен национальный консенсус по вектору внешней политики.

Предложенный Филатом пакт предполагает достижение консенсуса между партиями, у которых нет принципиальных противоречий относительно европейского курса, поскольку у них нет политического видения как такового. Различия связаны строго с занятием должностей. Для достижения консенсуса, подобного тому, который существует в Румынии, необходимо участие, в том числе ПСРМ, что в настоящий момент кажется нереальным.

Во-вторых, в отличие от Румынии, в Республике Молдова стратегические решения страны разрабатываются не государственными учреждениями, а параллельными структурами, финансируемыми с Запада - неправительственными организациями, европейскими и американскими консалтинговыми компаниями (участвующими в реализации проектов), иностранными нештатными политическими советниками, представителями МВФ и Всемирного банка при министерствах.

Государственные структуры вовлечены в огромное количество “проектов реформ”, поэтому все стратегические решения принимаются независимо от политической окраски правительства и парламента. Политические партии просто не имеют отношения к этим процессам, какие бы пакты они ни подписывали. Более того, партийная система в нашей стране очень нестабильна и хрупка, ей не хватает институциональной памяти и возможности готовить кадры и генерировать идеи. О каком-то видении в среднесрочной и долгосрочной перспективе не может быть и речи. В настоящее время такими стратегическими ресурсами обладают только сети неправительственных организаций, но они обслуживают внешнюю повестку дня, а не внутреннюю.

Европейская интеграция без нашего участия

Интеграция в европейское пространство не зависит от воли и действий политического класса в Кишиневе, и это большая проблема. Страна притягивается к европейской экономической и политической системе по ее воле или без нее, и политический класс не может вмешиваться и направлять этот процесс. Республика Молдова не имеет достаточного институционального, интеллектуального и человеческого потенциала для самостоятельных внутренних реформ, без какой-либо помощи из-за рубежа. И такая ситуация представляет собой серьезную уязвимость для национальной безопасности, поскольку мы не можем обеспечить защиту наших государственных интересов, интересов внутреннего капитала и граждан.

Проблема фермеров и невыгодное положение отечественных производителей по отношению к импортерам и крупным торговым сетям в условиях пандемии и засухи еще раз показали нашу неспособность функционировать как государство. Отзыв правительством Санду из парламента законопроекта, обязывающего торговые сети выставлять на полки минимум 51% товаров местного производства ("потому что ЕС может создать проблемы", - заявил тогда депутат PPDA Александр Слусарь), является еще одним доказательством этому.

Излишне говорить о предполагаемом влиянии России на молдавскую политику. Российский фактор полностью отсутствует в процессе разработки долгосрочных стратегий, потому что, как я уже сказал, правительство и парламент играют второстепенную роль в реальном управлении.

Например, независимо от договоренностей с Москвой, вся экономическая политика и бюджетно-налоговая политика в последней инстанции диктуется МВФ, Всемирным банком и европейскими эмиссарами.

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Ни один проект или инициатива не могут быть реализованы без предварительного одобрения "партнеров по развитию". Когда член правительства говорит нам, что "каждый пункт проекта "икс" одобрен внешними партнерами", никто не ставит это под сомнение, такая практика стала нормой, несмотря на то, что это очень серьезная проблема, унизительная и экзистенциальная для государства.

Если политическим партиям нужен пакт, он должен решить некоторые жизненно важные для Республики Молдова вопросы, которые не будут частью повестки дня "теневого правительства". Одной из тем, например, может быть мораторий на любые инициативы, которые позволят иностранным гражданам покупать сельскохозяйственные земли.

Майя Санду никогда не скажет "нет"

Во время предвыборной кампании лидер PAS Майя Санду заявила, что будет выступать против продажи сельскохозяйственных земель компаниям с иностранным капиталом, обвинив своих оппонентов в дезинформации и клевете на этот счет. Однако мы знаем, что иностранные игроки настойчиво способствуют либерализации рынка земли, и Майя Санду производит впечатление политика, который очень послушен и дисциплинирован, когда дело касается лоббирования пожеланий "партнеров по развитию". По крайней мере, она не была замечена в какой-либо критике по отношению к требованиям с этого направления.

Совершенно неважно, что кандидат от PAS говорит или обещает в ходе избирательной кампании, важно то, насколько он сможет противостоять повестке дня, продвигаемой западными структурами в качестве главы государства. И здесь даже самые ярые сторонники Майи Санду согласятся, что она будет действовать в строгом соответствии с рекомендациями и указаниями внешних патронов страны.

Эволюция Молдовы, управляемой "теневым правительством"

Республика Молдова - это государство, в котором так называемые "реформы" вышли из-под контроля политической системы - партий, парламента и правительства. Существуют параллельные структуры, связанные с иностранными центрами, которые действуют в полной автономии, и, так называемое "гражданское общество" (о котором депутат Богдан Цырдя говорит в недавно выпущенной книге), которое представляет собой лишь небольшую часть системы, она играет роль аниматора и создателя общественного мнения. Поэтому любая инициатива и любая дискуссия между политическими партиями вокруг "национального пакта", связанная с поддержкой реформ и европейским курсом, не имеют никакого смысла.

В таком государстве, как наше, демократия - всего лишь симулякр, а все разговоры о российском факторе - лишь предлог для подавления любого противостояния "теневому правительству" и направлены на увеличение его влияния. Если в так называемом "государстве, захваченном олигархией" была хотя бы одна ясность - относительно того, кто на самом деле удерживает в своих руках рычаги власти и кому могут быть адресованы упреки и обвинения - то сегодня власть принадлежит анонимным субъектам. Они не несут никакой ответственности и не могут быть смещены ни на выборах, ни в результате революции, обладая абсолютной неосязаемостью и иммунитетом.

Единственный консенсус, к которому должны прийти молдавские политические партии, - это вернуться к нормальному состоянию, отказаться от статуса бананового государства, восстановить национальный суверенитет, восстановить роль народа и его представителей в свободном и непринужденном определении собственной судьбы. Но в нынешних условиях это практически невозможно, потому что нет тех, кто готов рисковать своим положением, политическим будущим и отношениями с собственными внешними партнерами. Кроме того, общество систематически одурманивают ложными проблемами и предложениями, которые создают разрыв между элитой и массами.

Эти проблемы решаются вовсе не выборами, а искренним и открытым диалогом между всеми политическими лагерями, которые обязаны прийти к компромиссу в защите жизненно важных интересов страны, даже если они будут противоречить интересам внешних покровителей.

Именно это соображения следует считать уместными, когда речь идет о целях, вокруг которых будет сформировано будущее большинство в нынешнем или будущем парламенте.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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