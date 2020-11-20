Советы Украине и туманные рассуждения: что не так с заявлениями Санду по Приднестровью

Избранный президент Молдовы заявила, что без России приднестровский конфликт урегулировать нельзя. При этом Санду призвала к полному выводу российских миротворцев из региона.

Майя Санду дала обширное интервью украинской газете "Европейская правда". Издание более всего интересовалось, каким будет курс нового главы государства в молдавско-российских отношениях. Напомним, что Молдова – парламентская республика и полномочия президента достаточно сильно ограничены.

Заметно, что по этому интервью Санду шла, как по минному полю, с осторожностью выбирая формулировки и обходя опасные места. Украинский интервьюер пробовал подтолкнуть собеседницу к "нужным" ответам — например, вставляя в вопросы выражения типа "государство-агрессор" и "оккупированные территории" в одной связке с темой Приднестровья. Однако Санду перевела разговор в область развития двусторонних экономических отношений, удерживаясь на проверенной тропе не раз озвученных Кишиневом официальных позиций.

"У нас насыщенная повестка дня с Россией. Многие молдаване работают в России, и мы должны обеспечить им достойные условия работы и социальной защиты, пока не созданы приемлемые экономические условия дома, в Молдове, — ответила Санду. — Я хочу разблокировать экспорт в Россию, который по ряду наименований закрыт после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Есть компании, для которых важен российский рынок – и я буду работать над тем, чтобы обеспечить возможность экспорта и в ЕС, и в РФ".

При этом она подчеркнула, что без России приднестровский узел Республика Молдова развязать не сможет.

"Конечно, есть то, что мы должны сделать сами для решения конфликта – это борьба с коррупцией и контрабандой <…>. Но к окончательному политическому решению конфликта мы не сможем прийти самостоятельно. Россия – это часть переговорного формата".

Санду еще раз подтвердила, что выступает за "полный вывод российских войск с территории Молдовы". При этом заявила, что ни о каком военном решении речи быть не может.

"Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение, — сказала она. <…> Я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом".

"Мягкий подход" и двусмысленность

Не обошлось без сбоев, за которые советников Майи Санду (если таковые помогали готовиться к интервью) стоило бы немедленно уволить, еще не приняв на должность в президентской администрации. Рассуждения Санду по приднестровской тематике прозвучали неясно и двусмысленно — что немедленно отметила молдавская пресса, сопроводив ее высказывания валом комментариев.

"К слову, возможно, и Украине пригодится наш опыт в Приднестровье. Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход, — сказала Санду в интервью украинской газете. — Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее".

Однако тут же, без перехода, Санду вставила: "несмотря на все эти шаги, мы пока ни к чему не пришли". И добавила: "Этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу".

И тут остается только пожать плечами: что, собственно, она хотела сказать?

Чем была фраза "пока ни к чему не пришли" — не имеющей отношения к основному дискурсу рефлексией? Огорчением, что правильные меры не принесли пока видимого прогресса в приднестровском урегулировании?

Или огорчение вызывает то, что формат — слишком "мягкий"? Последнее плохо согласуется с остальными высказываниями Санду по поводу приднестровского урегулирования. Она не раз и во время предвыборной кампании, и после того подчеркивала, что здесь должен быть достигнут "консенсус". А консенсус как раз и подразумевает мягкость и взаимное доверие.

Понятно, что на восприятие Майи Санду, скорее всего, наложились и долговременные проблемы с доступом официальных лиц, госчиновников и социальных служб в населенные пункты Левобережья, и споры между Кишиневом и Тирасполем по поводу противоэпидемических ограничений, и события с задержанием приднестровскими структурами госслужащих с правого берега — вся повестка, которая во время предвыборной кампании перешла в политическую плоскость.

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Все это давало Санду повод упрекать своих политических противников в "излишней мягкости" и делать реверансы в сторону той части своих сторонников, что смотрит исключительно в сторону Бухареста, а Приднестровье считает ненужным на блистательном и бесцельном пути европейской интеграции Молдовы.

Однако выборы закончились. ЦИК сегодня подтвердила, что статус Майи Санду — избранный президент Республики Молдова и совсем скоро ее рабочий кабинет переедет из штаба партии PAS в здание администрации президента.

Из этих окон, из президентской башни, должен открываться совсем другой вид. Об этом хотелось бы напомнить.

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