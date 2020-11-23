Как Молдавию разделили по Пруту и при чем тут Наполеон

Двадцать третьего ноября 1806 года началась первая русско-турецкая война XIX века. Именно по ее итогам Молдавская часть Пруто-Днестровья вместе с Буджакскими степями, Придунавьем и Хотином вошли в состав Российской империи, а Запрутская Молдова осталась под контролем османов. Так по реке Прут прошла государственная граница, существующая и сегодня.

Разберемся, по каким же причинам произошел раздел Молдавского княжества и какую роль в этом процессе играл французский император Наполеон Бонапарт.

© Public Domain Наполеон Бонапарт.

Эта война для России складывалась очень непросто. Началась она из-за самовольного смещения султаном молдавского и валашского господарей, чего он не мог делать по условиям Ясского трактата (1791 года). Русским постоянно приходилось отвлекать силы на другие военные конфликты (против Франции, Швеции, Персии). Вследствие этого окончательное очищение Пруто-Днестровского междуречья от турок произошло лишь на третий год военных действий (в 1809 году).

По мере приближения Наполеоновского нашествия на Россию перспективы ведения Петербургом военных действий на Дунае становились все более туманными. С одной стороны, череда побед русского оружия над османами предполагала, что именно Россия должна диктовать условия мира. Так, до середины 1811 года русская дипломатия настаивала на полном отказе Стамбула от Дунайских княжеств. В то же время, османы подстрекались французами не уступать на переговорах и продолжать войну вопреки тяжелым потерям.

Чем ближе становился 1812 года, тем более реальной делалась перспектива войны России на двух фронтах: на западе и на юге. Учитывая потенциал французской армии, это могло закончиться фатально. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, войну с Турцией надо было завершить как можно быстрее.

Данная миссия была поручена полководцу и дипломату Михаилу Кутузову. Когда он в апреле 1811 года прибыл на Дунай, в его распоряжении было лишь 46 тысяч человек (против 75 тысяч турок). Наступать с этой группировкой на противника было невозможно. Обороняясь, ему предстояло попытаться принудить османов к заключению выгодного для России мира. Задача – почти неразрешимая.

© Public Domain Михаил Илларионович Кутузов.

Кутузов хорошо знал положение дел в Османской империи, поскольку имел опыт работы послом в этой стране. Политическому руководству он порекомендовал снять территориальные претензии относительно Валахии и Западной части Молдавского княжества. Это объяснялось большой материальной заинтересованностью в данных регионах клана греков – фанариотов, имевшего огромное влияние на султанскую администрацию.

После того как контакты на уровне Кутузов – великий визирь Ахмед-паша не дали результата, турецкая армия двинулась из Болгарии к Дунаю. У Рущука она была неожиданно встречена 15-тысячным русским отрядом под личным командованием Кутузова. В том сражении османы потеряли около пяти тысяч человек (в 10 раз больше, чем русские) и были отброшены.

Поражение турецких войск от столь небольшого отряда било по воинственному самолюбию османов и требовало отмщения. Этим и воспользовался Кутузов, который отвел свои войска на левый берег Дуная, выманивая туда же противника.

В сентябре – октябре 1811 года у дунайского селения Слободзея развернулись события, которые едва не привели к освобождению основной части Молдавии от османского владычества.

Девятого сентября визирь начал переправу своих войск, но делал это крайне неспешно. Постепенно, основная масса турок переместилась за Дунай, а на болгарском же берегу осталась только группа прикрытия (20 тысяч человек). Этим решил воспользоваться Кутузов, чтобы блокировать переправившуюся группировку противника. Скрытно он перебросил на правый берег Дуная отряд в 7,5 тысячи человек, который 14 октября разгромил и обратил в бегство группу прикрытия переправы.

Основные силы противника во главе с самим визирем оказалась отрезанными от снабжения и могли быть разгромлены в любой момент. В ее составе находились представители многих знатных турецких родов, что позволяло использовать дополнительные кланы для давления на султана в вопросе о мире.

Правда, сам Ахмед-паша все-таки смог выскользнуть из окружения. Вероятно, Кутузов пошел на его эвакуацию специально, поскольку по османским законам визирь, находящийся в окружении неприятеля, лишался полномочий договариваться о мире.

Давние знакомцы Кутузов и Ахмед-паша довольно быстро пришли к договоренности об османских уступках в обмен на освобождение сорока тысяч турецких окруженцев. От имени Порты визирь соглашался оставить территории восточнее реки Сирет и левый берег Нижнего Дуная. Это означало освобождение от османов как Пруто-Днестровья, так и ядра Молдавского княжества – столицы в Яссах и крупнейших городов.

Заключение русско-турецкого мира не входило в планы Наполеона. Французская дипломатия оказывала активное воздействие на Турцию для срыва сделки с Россией. Французский посланник Латур-Мобур прямо заявил султану, что если Турция уступит России земли на Дунае, то после скорой победы над Александром I Наполеон передаст их полякам. Достижению мира противодействовали и фанариоты, терявшие в таком случае важный объект эксплуатации.

Султан сменил главного переговорщика и потребовал восстановления довоенной границы по Днестру. В ответ русское командование разоружило и пленило блокированный турецкий корпус. Переговоры были официально прерваны до марта 1812 года.

В начале весны, когда до вторжения армии «двунадцати языков» в Россию оставались чуть больше, чем три месяца русская дипломатия предприняла решительную попытку завершить войну с Турцией. Порте представили секретные документы о планах Наполеона по разделу европейских владений Османской империи. Турки тогда предложили для достижения мира провести османско-российскую границу по Пруту, но оставить за собой все Дунайское побережье.

Пока обсуждались эти предложения, Кутузов получил из Петербурга два письма. Одно, полученное по официальным каналам, содержало инструкцию МИДа настаивать на разграничении по Сирету. Второе, написанное рукой императора Александра I, разрешало в случае неуступчивости османов согласиться на границу по Пруту и Дунаю.

Именно на основании второго письма и было составлено прелиминарное (предварительное) русско-османское соглашение, которое немедленно отправилось на одобрение султана. Во избежание противодействия договору «западных партнеров» распускались слухи о том, что малоперспективные споры об условиях мира продолжаются, Кутузов же демонстративно отдавал приказы, готовившие армию к возобновлению боевых действий.

Двадцать восьмого мая в Бухаресте был официально заключен договор о завершении русско-турецкой войны. Он подтвердил все прежние трактаты России и Турции, включая автономию Валахии и Молдавии. Россия возвращала Османской империи молдавские земли к западу от Прута, но при этом сохраняла за собой все Пруто-Днестровье, включая непосредственные владения султана в Бендерах, Измаиле, Аккермане, Хотине и Буджакской степи.

Дунайская армия России высвобождалась для действий против почти полумиллионной армады Наполеона. Был, правда проект использования этих русских войск на Балканах, против Иллирийских провинций Франции, но он не был реализован.

Таким образом в 1812 году Кутузов стал дважды спасителем России (за действия на Дунае и под Москвой) и едва не стал освободителем от османского владычества всей Молдавии, если бы ему не помешал в последней миссии Наполеон.

Относительно любимого тезиса румынских унионистов о том, что 1812 год "расчленил молдавскую/ румынскую нацию", отметим следующее. Ко времени заключения Бухарестского мира в междуречье Прута и Днестра проживало лишь 250 - 275 тысяч человек, а под контролем Молдавского княжества оставалось только около 44% ее территории, наиболее значимые города находились в прямом управлении османских властей и постепенно исламизировались. По сути, молдавские земли в Большой Бессарабии представляли собой полуостров, с трех сторон окруженный непосредственно османскими владениями. Пруто-Днестровье неотвратимо ожидала судьба Боснийского пашалыка.

Своими военными и дипломатическими действиями Кутузов не допустил реализации этого сценария. Уже к 60-м годам XIX в. численность населения Бессарабской области Российской империи приблизилась к 950 тыс. человек, свыше 70% из которых составляли молдаване. Огромное значение в этой динамике имел миграционный прирост, важным источником которого было переселение молдаван и представителей других восточно-романских этносов из-за Прута. Возможно, что и многие читатели данной статьи имеют своими предками переселенцев, решившихся в XIX в. поменять обжитую Запрутскую Молдавию или Валахию на малолюдную, но освобожденную от османского владычества Бессарабию.

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