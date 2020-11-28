"Красивый молдаванин" - сумела ли Молдова сохранить наследие Брежнева

В Молдове до сих пор многие с ностальгией вспоминают о временах, когда у руля республики находился Леонид Брежнев. В обзоре Игоря Иваненко представлены факты о вкладе Брежнева в развитие молдавской экономики и социальной сферы.

В ноябре 1982 г. закончилась целая эпоха в истории Молдавии, не стало её влиятельнейшего покровителя – Леонида Брежнева. Он сыграл важнейшую роль в становлении Третьей Молдавской республики (первая – Молдавская Демократическая республика 1917 – 1918 годов, вторая – МАССР 1924 – 1940 годов). Вклад Брежнева в развитие молдавской экономики и социальной сферы является беспрецедентным и по сегодняшний день.

Переход Молдавской ССР под местную власть

В 40 – 50 годах Молдавия отнюдь не была равноправной советской республикой, а являлась зависимой от Украинской ССР. Именно этим обусловлено и появление Брежнева (бывшего главы Запорожской и Днепропетровской областей) в Молдавии.

До 50-60-х годов Компартия Молдавии не имела представительства в ЦК ВКП(б)/ КПСС. Для сравнения, первые секретари компартий прибалтийских республик входили в состав ЦК ВКП(б) с момента присоединения их к Советскому Союзу (которое произошло почти одновременного с Бессарабией). Брежнев, собственно, и стал первым "молдаванином" вошедшим в ЦК на XIX съезде партии. Правда, одновременно с этим избранием он был переведён на работу в Москву.

Существует полулегендарная история о том, что когда Иосифу Сталину заочно представили нового молодого лидера КПМ на том же съезде (Брежневу тогда было 45 лет) вождь заметил: "Какой красивый молдаванин".

По крайней мере, до 60-х годов МССР находилась в правовом поле Украины. В Молдавии действовали украинские уголовный, гражданский, трудовой и семейный кодексы.

Первыми секретарями Компартии Молдавии в тот период неизменно становились уроженцы Украины: Пётр Бородин из Екатеринославской губернии, Никита Салогор из Херсонской, Николай Коваль из Подольской, Брежнев из Екатеринославской, Зиновий Сердюк и Иван Бодюл из Херсонской губернии. Только во время нахождения у штурвала КПСС Брежнева главным молдавским коммунистом стал выходец из Бессарабии – Семён Гроссу.

Как отмечал Бодюл, в начале 60-х годов на министерских и других руководящих должностях «не было ни одного бессарабца». Через 20 лет кадровая ситуация сильно изменилась: среди первых секретарей райкомов и горкомов молдаване уже составляли 70%, среди председателей горрайисполкомов — 75%, а среди секретарей райкомов и горкомов комсомола — 85%.

Усилиями Бодюла, которому покровительствовал Брежнев, произошла стремительная национализация региональной политической элиты. Таким образом, возглавивший в своё время МССР благодаря "украинскому" политическому клану Брежнев очень поспособствовал выходу Кишинёва из опеки Киева.

Индустриализация Молдавии

Брежнев возглавил МССР вскоре после того, как республика прошла через коллективизацию и раскулачивание. Его первейшей задачей было разрядить обстановку, наладить по-настоящему мирную жизнь. Этим, собственно, он не без успеха занимался в областях Украины, прошедших после войны болезненный период реиндустриализации.

Приоритетным направлением для Брежнева в Молдавии стало укрупнение колхозов на основе обширных садовых хозяйств, создание межколхозных объединений механизации, электрификации и мелиорации. Актуальность последнего показывают события засухи 2020 г., причинившей большой вред Бессарабии в условиях разрушения мелиоративных систем ещё советской постройки.

© Sputnik / Борис Кавашкин Молдавская ССР. Кишиневский завод "Виброприбор". В одном из цехов предприятия.

В феврале 1952 г. первый секретарь КПМ смог добиться принятия на союзном уровне программы по развитию плодоконсервной промышленности в Молдавии. В МССР основывались предприятия машиностроения, электротехники, приборостроения. В Приднестровье, прошедшем первичную индустриализацию ещё в 20-30-х годах, проводились модернизация и укрупнение производств.

Однако, ещё больший вклад в индустриализацию Молдавии Брежнев внёс когда, стал генеральным секретарём КПСС. Во второй половине 60-х – начале 80-х МССР испытала огромный приток инвестиций.

© Sputnik / М. Шламович Молдавская ССР. Молдавский херес.

Республика завоевала лидерство в СССР по производству вина и виноматериалов, плодоовощных консервов и сахара, растительного и эфирного масел. Молдавская промышленность вышла на уровень производства 40% валового регионального продукта. В Кишинёве было налажено производство тракторов и телевизоров, Молдавия обеспечивала 22,5% советского экспорта электроэнергии.

Создание образцовой социальной инфраструктуры

Социальной инфраструктуре Молдавской ССР периода "развитого социализма" могли позавидовать многие регионы России и Украины.

Кишинёв стал одним из первых городов Советского Союза, где развернулось широкомасштабное жилищное строительство. При первом секретаре КПМ Брежневе был пересмотрен генеральный план молдавской столицы. Вместо 2-3-этажной застройки началось массовое возведение типовых пятиэтажных домов.

© Sputnik / Иван Денисенко Средняя школа в микрорайоне "Ботаника" Кишинева

Неказистость кишинёвских "брежневок" признавал и сам инициатор их возведения. Во главу угла он ставил не эстетические изыски, а быстрое утоление "первого жилищного голода". Ещё одним приоритетом была сейсмическая устойчивость многоэтажек. Благодаря этому во время сильных землетрясений 1977, 1986 и 1990 годов больших разрушений в многоквартирном жилом фонде не произошло.

Молдавская столица приобрела статус научного центра. В 1961 г. открылась Академия наук Молдавской ССР. К началу 80-х годов в республике действовали 53 научных учреждения.

Сам Брежнев особо отмечал разработанную в МССР экспериментальную установку "Оазис-2" — прообраз оазиса жизни на орбите, которая успешно действовала на борту космического корабля "Союз-13"...

Бурно развивались сферы просвещения, медицины, культуры, спорта, СМИ. Именно в период "брежневского застоя" мировую известность получили имена Марии Биешу, Эмиля Лотяну, Евгения Доги, а также ансамбля Жок, хоровой капеллы Дойна.

Никогда до и после этого периода произведения молдавских литераторов не издавались столь большими тиражами как в 70-80-х годах.

© Sputnik / А. Корнющенко Кинорежиссер, народный артист РФ и Молдовы Эмиль Лотяну

Ассортимент молдавских магазинов был сопоставим с изобилием на полках крупнейших городов Советского Союза. Распространённым явлением был торговый туризм жителей Украины и России в города, райцентры и даже сёла МССР. Ведь здесь можно было приобрести дефицитные для советской торговли вещи.

Тем не менее правление Брежнева, как и любого крупного политика, было противоречивым. С одной стороны беспрецедентный рост молдавской экономики и социальной сферы, реальное повышение жизненного уровня, укрепление государственности, а с другой – идеологический диктат, бюрократизм, полное огосударствление экономики, вытеснение молдавского языка из делового оборота. Не менее противоречиво выглядят политики, которые управляли Молдавией после падения советского строя.

Интурист 1980 © Photo : Мой город Кишинёв

Памятник немецким политическим деятелям, основателям марксизма - Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу у здания ЦК Коммунистической партии Молдавии. © Sputnik / И. Зенин

Зал Дружбы в Кишиневе © Sputnik / Igori Zenin

Емкости для вина. Завод-совхоз Оргеевский. © Sputnik / Ершов

Молдавская ССР. Столица республики - город Кишинев. Здание новой телефонной станции. © Sputnik / Яков Берлинер

Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Идет работа над новым фильмом. © Sputnik / Д.Ухтомский

Выступление ансамбля «Жок» © Sputnik / Юрий Сомов

Мария Биешу в роли Чио-Чио-Сан © Sputnik / Василий Малышев

Академия наук Молдавской ССР в Кишиневе © Sputnik / Яков Берлинер

Проспект Мира в Кишиневе © Sputnik / Виталий Арутюнов 1 / 10 © Photo : Мой город Кишинёв Интурист 1980

Проведя демократические преобразования, они не смогли (или не захотели) сохранить социально-экономическое наследие Брежнева. Как следствие, современная Республика Молдова (Четвёртая республика) является полной противоположностью Советской Молдавии Брежнева: без промышленности, с мелкотоварным сельским хозяйством, сокращающимся и беднеющим населением, хаотичной застройкой городов, сложными отношениями с национальными меньшинствами, но с демократическими институтами, торжеством рыночных отношений и верховенством либерального права.

Постсоветские реформаторы, таким образом, сами способствуют сохранению в массовом сознании образа "Брежневской эпохи" как альтернативы существующим порядкам. Хотя, как показывает опыт того же Казахстана (где Брежнев также был руководителем республики), Белоруссии и многих регионов России с брежневским наследием целесообразней не воевать, а стараться сохранить и использовать его полезные достижения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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