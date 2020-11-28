Польское руководство обвинили в работе на Россию

Brexit не приходит один. Европейский союз, у которого осталось чуть больше месяца на заключение торговой сделки с покинувшей его Великобританией (переговоры идут очень тяжело и велик риск остаться без договора, что ударит и по острову, и по ЕС), столкнулся с еще одним кризисом. А в выигрыше, естественно, окажется Россия — этим уже пугают европейцев, пишет обозреватель РИА Новости.

Варшава и Будапешт заблокировали принятие семилетнего бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии — всего на сумму в два триллиона евро. "Диктаторы из Польши и Венгрии хотят разрушить Евросоюз!", "Нет, это те, кто давит на Польшу и Венгрию, ведут себя как фашисты и хотят развалить ЕС!", "Вы работаете на Москву!", "Нет, это вы тащите нас в новый Советский Союз" — вот краткое содержание очень нервных дискуссий.

Суть спора проста. Руководство ЕС (а оно сейчас не только фактически, но и юридически у Германии) хочет увязать предоставление помощи странам, пострадавшим от коронакризиса, с уровнем их демократичности: соответствуешь критериям — вот тебе деньги. Не соответствуешь? Получишь меньше или вообще ничего не получишь, пока не исправишь свое законодательство или не пообещаешь сделать это в ближайшее время. Кто у нас главные получатели — Польша и Венгрия? Хотите денег? Ну так меняйте законы. А еще лучше — смените свою власть, это хотя прямо и не требуется, но подразумевается. Виктор Орбан и Ярослав Качиньский уже давно объявлены главными уродами Европы — мигрантофобы, противники ЛГБТ, традиционалисты-консерваторы, семейные ценности защищают. Выбирайте — или европейские деньги, или дремучие ценности.

Нет, конечно, формально главные претензии выдвигаются к тому, что судебная власть в той же Венгрии не совсем независима. Но подтекст понятен: если бы эта судебная власть принимала решения в общеевропейском духе — никто бы не стал давить на Венгрию. Если бы она хотя бы отменяла "неправильные" решения законодательной и исполнительной власти — тоже. А она терпит всю эту мракобесную трансфобию насчет двуполого человечества и семьи как союза мужчины и женщины.

Давление на Венгрию и Польшу продолжается много лет, однако сейчас конфликт зашел слишком далеко. И он давно уже не про деньги, а про суверенитет. Орбан и польский премьер Моравецкий заявили о том, что не изменят своей позиции: если ЕС будет и дальше настаивать на увязке экономики и идеологии (то есть якобы заботе о правах человека), то они заблокируют принятие бюджета и плана помощи. До саммита ЕС, на котором должны быть утверждены эти документы, осталось чуть больше двух недель — и уступать Варшава и Будапешт не намерены. Что ответит Берлин?

Обычно в таких случаях немцы при помощи остальных европейцев до последнего давили на бунтующих венгров и поляков — но потом находили компромисс. В этот раз уступать никто не намерен: отказаться от увязки т. н. механизма соблюдения принципов верховенства права с бюджетными расходами (в том числе и фонда помощи) руководство ЕС не хочет и не будет. Венгров и поляков уже посылают в Европейский суд: если вы считаете такую привязку незаконной, идите в суд, пускай он разбирается. Понятно, что шансов выиграть в этом деле у Варшавы и Будапешта нет. Поэтому они будут стоять до последнего в расчете на то, что Берлин все же предпочтет отложить окончательное выяснение отношений. Раскол в ЕС никому не нужен — и дело не в бюджете, и даже не в фонде помощи, для выполнения которого ЕС все равно найдет механизмы.

Последствия этого раскола (преодоление вето через юридические лазейки, лишение средств антикризисного фонда и последующая неофициальная изоляция двух восточноевропейских стран) поставит под вопрос дальнейшую евроинтеграцию. Если вы не можете справиться с двумя странами, то как вам интегрировать остальные 25? Как заставить их и дальше отказываться от своего суверенитета?

А речь идет именно об этом, о чем прямо говорит тот же Орбан. Разногласия между ЕС и Венгрией с Польшей — не финансовый вопрос, заявил венгерский премьер, потому что "эту дискуссию нельзя решить деньгами". Орбан напомнил, что среди разногласий, разделяющих Венгрию и некоторые страны ЕС, есть вопросы миграции, государственного суверенитета и пола, и заявил, что не может рисковать тем, что Венгрии придется занять по этим темам позиции, которые не устраивают ее народ. То есть Венгрия не откажется от своего суверенитета — а как же тогда быть с евроинтеграцией? Ведь ее суть и состоит в том, чтобы уже в среднесрочной перспективе унифицировать всех европейцев в рамках единой Европы?

Дело в том, что поляки и венгры до сих пор еще считают ЕС чем-то другим. Так, Моравецкий сказал, что не хочет, чтобы Евросоюз сбился с курса:

"И этот курс должен основываться на том факте, что 27 стран характеризуются 27 различными правовыми порядками, традициями, в том числе видением будущего. Это разнообразие нужно уважать, это нужно ценить. <...> Нужно заботиться об интересах каждой из стран-участниц. Сегодня нападают на Венгрию, Польшу, Словению, завтра это может быть Болгария, Испания, Италия, потому что кому-то может что-то не понравиться. <...> Мы без колебаний применим вето не только во благо Венгрии и Польши, но и во благо всего Европейского союза".

Но такой ЕС не имеет будущего — евроинтеграторы не для того затевали весь процесс, чтобы все время считаться с мнением каких-то "отсталых" (нет, вы что, только с точки зрения демократического развития) народов. И когда всякие венгры с поляками обижаются и начинают сравнивать Евросоюз со временами "коммунистической оккупации" и "диктата Москвы", их жестко одергивают. Когда Орбан сказал, что, применяя механизм соблюдения принципов верхвенства права, Европейский союз становится похожим на бывший Советский Союз, один из влиятельнейших политиков ЕС, евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что считает такое сравнение скандальным: мол, как можно сравнить "такую тиранию с демократическим и мирным проектом, каким является Европейский союз"? Но еще ярче выступил экс-председатель Евросовета (то есть президент ЕС) и бывший польский премьер Дональд Туск. Он прямо обвинил правящую в Польше партию Качиньского в работе на Москву:

"Все, я подчеркиваю, все действия "Права и справедливости" четко вписываются в стратегию России по разрушению ЕС и геополитической изоляции Польши. Осознанно они это делают или нет — вопрос второстепенный".

Да, все так есть — польское русофобское руководство втайне помогает Москве разрушать ЕС. То есть желание поляков сохранить свой суверенитет — это работа на Россию, это Путину выгодно? А как же тогда страшная "русская угроза" Европе — и в первую очередь Прибалтике и Польше? Ну конечно же, это же такой хитрый русский план: одной рукой ссорим поляков с немцами, а другой готовим танковые колонны для броска на Варшаву. Ну и Орбан в доле — раскалывает ЕС, чтобы угодить своему другу Путину. Вот же какое досталось наследство Евросоюзу от СССР, непонятно, что с ними и делать — то они коммунисты, то христиане, а на самом деле русские "полезные идиоты".

Но, может быть, все проще? Евросоюз (то есть Западная Европа) залез на чужую территорию. Геополитически чужую — нет, не русскую, а просто находящуюся между Россией и Западом, немцами и русскими, буферную. И пытается ее переварить (да еще и на чисто русскую Украину засматривается) — хотя те же венгры не для того тысячу лет отстаивали свою цивилизационную идентичность, чтобы теперь добровольно раствориться в общеевропейском котле.

А ЕС, чтобы сохраниться и продолжить путь к единому государству, нужно или избавиться от чужого — или силой принудить "неправильных европейцев" к подчинению. Но ни одно, ни другое нынешним наследникам Карла Великого, Наполеона и Гитлера не под силу.

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