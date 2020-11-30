Политика Санду может нанести непоправимый ущерб урегулированию на Днестре

На первой своей масштабной пресс-конференции после выборов Майя Санду вновь высказалась за вывод российских военнослужащих из Приднестровья. Об этом избранный президент говорит на каждом публичном выступлении — и, судя по интенсивности высказываний, тема военного присутствия России в Приднестровье станет одной из ключевых за время ее президентства.

В собственно теме российских военнослужащих для Кишинева нет ничего нового. Например, каждый очередной президент Молдовы вынужден заниматься вопросом о вывозе или утилизации, или каком-то еще способе решения проблемы с гигантскими запасами боеприпасов 14-й советской армии, которые хранятся на складах в Колбасне. Эти склады охраняют российские военные из Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ). И слава богу, что охраняют, потому что, если что — то Бейрут покажется детской петардой на фоне того, что может произойти на этих складах.

Однако судя по высказываниям, которые успела сделать Майя Санду, новый избранный президент Молдовы демонстрирует здесь экзотический, и весьма тревожный подход.

"Когда мы говорим о российском присутствии в Молдове, нужно делить его на две составляющие. Первая - это Оперативная группа войск. У нас нет соглашения о нахождении этих войск, и позиция Молдовы - в том, чтобы они были выведены, как и вооружения", — сказала Санду.

По словам избранного президента Молдовы, она будет выступать и за вывод самих миротворцев.

"Другая часть - это миротворческая миссия. У нас есть соглашение от 1992 года о нахождении миротворческих сил. Молдова считает, что так как нет никаких военных угроз, эта миссия должна быть преобразована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — заявила она.

Просто отметим на будущее, что ситуация, в которой "нет никаких военных угроз", как не раз показывала практика последних десятилетий, способна за 24 часа обернуться такой военной угрозой, от которой худо становится не только всему европейскому континенту, но и у всего мира болит голова.

Подчеркнем другой важный момент: впервые вопрос о выводе российских военнослужащих не был увязан в выступлении первого лица государства (каковой пост Санду займет уже 24 декабря) с политическим урегулированием.

То есть, телега не просто устанавливается впереди лошади. Она устанавливается отдельно и именно ее предлагается погонять.

Возможно, Санду кажется, что она вносит новаторскую ноту, заявляя, что ее "позиция — в том, чтобы <военнослужащие> были выведены, как и вооружения". Если это так, то избранный президент Молдовы крупно ошибается. Недостаточно просто "занять позицию" — возможно, ожидая, пока появятся внешние партнеры, которые эту позицию реализуют.

О том, как это непросто, Санду может напомнить, например, третий президент Молдовы Владимир Воронин, при котором начался процесс вывоза боеприпасов со складов в Колбасне. После долгих, непростых и тщательных переговоров первый эшелон был подготовлен к отправке ровно 19 лет назад, 30 ноября 2001 года — первые 500 тонн из 42 000 (!) тонн.

Если Санду не помнит, что за этим последовало, то пусть обратится к кому-нибудь из толковых экспертов. Которые расскажут, что вывезти в целом удалось 42 эшелона с боеприпасами, после чего дело встало намертво. И не потому, что вмешались неведомые "внешние силы", вздумавшие помешать процессу. А потому что в Приднестровье начались массовые акции протеста, когда люди в буквальном смысле ложились на рельсы, препятствуя движению военных составов, вывозивших снаряды. Изменилась обстановка в переговорном процессе. Процесс осложнился, а затем вывоз прекратился совсем.

Из этого опыта Майя Санду — если она намерена решать реальные проблемы, а не заниматься озвучиванием чужой политической повестки — должна вынести важный урок: проблему вывоза вооружения (и вывода охраняющих склады военнослужащих) невозможно решить без согласия в первую очередь самих приднестровцев. И вообще, без учета мнения жителей Левобережья невозможно решить ни одной из проблем, этих жителей касающихся.

То есть, принимаясь за решение вопроса, здравый политик мгновенно и неизбежно приходит к правильному выводу: на первом месте здесь — диалог. Это и есть та самая лошадь, которая должна вывезти тяжелую телегу проблемы, сдвинуть ее с мертвой точки.

Однако о намерении начать диалог с Приднестровьем Майя Санду не сказала ни слова. Более того, заявила, что не планирует в ближайшее время встреч с Вадимом Красносельским и видит свою роль в переговорном процессе исключительно как содействие работе формата "5+2". Но прежде чем предпринимать что бы то ни было в рамках международного формата — может быть, для начала стоит хотя бы пожать руку тем, с кем собираешься вести переговоры?

Немедленно выяснилось, что, выходя на пресс-конференцию с важными заявлениями по проблеме урегулирования, Санду не предприняла даже попыток проконсультироваться с теми же участниками формата "5+2".

Комментируя высказывания Санду, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Молдова "предварительно не обсуждала с Россией предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья и размещения здесь гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ", которое озвучила Майя Санду.

Кстати, и предложение преобразовать миротворческую миссию в гражданскую — тоже не новое. Подобные разговоры уже велись на полях переговорного процесса в 2007 году. И этот опыт Санду тоже необходимо изучить, прежде чем формулировать максимы, не обещающие ничего, кроме дестабилизации ситуации, в которой Санду (по крайней мере, на словах), собирается достичь прогресса.

Кажется, избранному президенту Молдовы придется очень многому учиться, прежде чем браться за распутывание узлов, которые не терпят размахивания мечами. © Sputnik / Наталья Селиверстова Депутат Госдумы: миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность

В целом можно заключить, что собственно процесс урегулирования администрации Санду неинтересен. Фокус — на ликвидации российского военного присутствия. По крайней мере именно такой вывод приходится сделать из того, что было сказано избранным главой молдавского государства.

Не сначала "достичь прочной и устойчивой формулы обеспечения территориальной целостности Молдовы при условии соблюдения интересов всех граждан на обоих берегах Днестра", и потом — решать вопрос о выводе миротворцев. А вывести миротворцев, и все. Проблемы, которые вслед за таким действием неизбежно последуют, видимо, планируется решать экспромтом, по мере поступления.

Такой подход невозможно назвать серьезным. Но его с уверенностью можно назвать опасным и дестабилизирующим. Практика четвертьвекового урегулирования конфликта на Днестре показала, что непримиримость и непреклонность — это никуда не годные инструменты. Конечно, если речь идет о национальных интересах Республики Молдова и воссоединении страны. А не о выполнении чужих поручений по вытеснению России из региона — любой ценой. Цена здесь может оказаться неподъемной.

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