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Майя Санду

Политика Санду может нанести непоправимый ущерб урегулированию на Днестре

© Sputnik / Mihai Caraus
Колумнисты
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https://ru.sputnik.md/columnists/20201130/32704277/politika-andu-mozhet-nanesti-nepopravimyy-uscherb-uregulirovaniyu-na-dnestre.html

Избранный президент Молдовы фокусируется на "ликвидации российского военного присутствия", не говоря ни слова о политическом урегулировании.

Maia Sandu
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду высказалась за прекращение российской миротворческой миссии в Приднестровье
На первой своей масштабной пресс-конференции после выборов Майя Санду вновь высказалась за вывод российских военнослужащих из Приднестровья. Об этом избранный президент говорит на каждом публичном выступлении — и, судя по интенсивности высказываний, тема военного присутствия России в Приднестровье станет одной из ключевых за время ее президентства.

В собственно теме российских военнослужащих для Кишинева нет ничего нового. Например, каждый очередной президент Молдовы вынужден заниматься вопросом о вывозе или утилизации, или каком-то еще способе решения проблемы с гигантскими запасами боеприпасов 14-й советской армии, которые хранятся на складах в Колбасне. Эти склады охраняют российские военные из Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ). И слава богу, что охраняют, потому что, если что — то Бейрут покажется детской петардой на фоне того, что может произойти на этих складах.

Однако судя по высказываниям, которые успела сделать Майя Санду, новый избранный президент Молдовы демонстрирует здесь экзотический, и весьма тревожный подход.

"Когда мы говорим о российском присутствии в Молдове, нужно делить его на две составляющие. Первая - это Оперативная группа войск. У нас нет соглашения о нахождении этих войск, и позиция Молдовы - в том, чтобы они были выведены, как и вооружения", — сказала Санду.

По словам избранного президента Молдовы, она будет выступать и за вывод самих миротворцев.

"Другая часть - это миротворческая миссия. У нас есть соглашение от 1992 года о нахождении миротворческих сил. Молдова считает, что так как нет никаких военных угроз, эта миссия должна быть преобразована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — заявила она.

Просто отметим на будущее, что ситуация, в которой "нет никаких военных угроз", как не раз показывала практика последних десятилетий, способна за 24 часа обернуться такой военной угрозой, от которой худо становится не только всему европейскому континенту, но и у всего мира болит голова.

Подчеркнем другой важный момент: впервые вопрос о выводе российских военнослужащих не был увязан в выступлении первого лица государства (каковой пост Санду займет уже 24 декабря) с политическим урегулированием.

То есть, телега не просто устанавливается впереди лошади. Она устанавливается отдельно и именно ее предлагается погонять.

Возможно, Санду кажется, что она вносит новаторскую ноту, заявляя, что ее "позиция — в том, чтобы <военнослужащие> были выведены, как и вооружения". Если это так, то избранный президент Молдовы крупно ошибается. Недостаточно просто "занять позицию" — возможно, ожидая, пока появятся внешние партнеры, которые эту позицию реализуют.

Мария Захарова
© Photo : МИД РФ
МИД РФ прокомментировал слова Санду о выводе российских войск из Приднестровья

О том, как это непросто, Санду может напомнить, например, третий президент Молдовы Владимир Воронин, при котором начался процесс вывоза боеприпасов со складов в Колбасне. После долгих, непростых и тщательных переговоров первый эшелон был подготовлен к отправке ровно 19 лет назад, 30 ноября 2001 года — первые 500 тонн из 42 000 (!) тонн.

Если Санду не помнит, что за этим последовало, то пусть обратится к кому-нибудь из толковых экспертов. Которые расскажут, что вывезти в целом удалось 42 эшелона с боеприпасами, после чего дело встало намертво. И не потому, что вмешались неведомые "внешние силы", вздумавшие помешать процессу. А потому что в Приднестровье начались массовые акции протеста, когда люди в буквальном смысле ложились на рельсы, препятствуя движению военных составов, вывозивших снаряды. Изменилась обстановка в переговорном процессе. Процесс осложнился, а затем вывоз прекратился совсем.

Здание Государственной Думы РФ
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Депутат Госдумы прокомментировал требование Санду о выводе российских миротворцев

Из этого опыта Майя Санду — если она намерена решать реальные проблемы, а не заниматься озвучиванием чужой политической повестки — должна вынести важный урок: проблему вывоза вооружения (и вывода охраняющих склады военнослужащих) невозможно решить без согласия в первую очередь самих приднестровцев. И вообще, без учета мнения жителей Левобережья невозможно решить ни одной из проблем, этих жителей касающихся.

То есть, принимаясь за решение вопроса, здравый политик мгновенно и неизбежно приходит к правильному выводу: на первом месте здесь — диалог. Это и есть та самая лошадь, которая должна вывезти тяжелую телегу проблемы, сдвинуть ее с мертвой точки.

Однако о намерении начать диалог с Приднестровьем Майя Санду не сказала ни слова. Более того, заявила, что не планирует в ближайшее время встреч с Вадимом Красносельским и видит свою роль в переговорном процессе исключительно как содействие работе формата "5+2". Но прежде чем предпринимать что бы то ни было в рамках международного формата — может быть, для начала стоит хотя бы пожать руку тем, с кем собираешься вести переговоры?

Немедленно выяснилось, что, выходя на пресс-конференцию с важными заявлениями по проблеме урегулирования, Санду не предприняла даже попыток проконсультироваться с теми же участниками формата "5+2".

Комментируя высказывания Санду, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Молдова "предварительно не обсуждала с Россией предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья и размещения здесь гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ", которое озвучила Майя Санду.

Кстати, и предложение преобразовать миротворческую миссию в гражданскую — тоже не новое. Подобные разговоры уже велись на полях переговорного процесса в 2007 году. И этот опыт Санду тоже необходимо изучить, прежде чем формулировать максимы, не обещающие ничего, кроме дестабилизации ситуации, в которой Санду (по крайней мере, на словах), собирается достичь прогресса.

Кажется, избранному президенту Молдовы придется очень многому учиться, прежде чем браться за распутывание узлов, которые не терпят размахивания мечами.
Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Депутат Госдумы: миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность

В целом можно заключить, что собственно процесс урегулирования администрации Санду неинтересен. Фокус — на ликвидации российского военного присутствия. По крайней мере именно такой вывод приходится сделать из того, что было сказано избранным главой молдавского государства.

Не сначала "достичь прочной и устойчивой формулы обеспечения территориальной целостности Молдовы при условии соблюдения интересов всех граждан на обоих берегах Днестра", и потом — решать вопрос о выводе миротворцев. А вывести миротворцев, и все. Проблемы, которые вслед за таким действием неизбежно последуют, видимо, планируется решать экспромтом, по мере поступления.

Такой подход невозможно назвать серьезным. Но его с уверенностью можно назвать опасным и дестабилизирующим. Практика четвертьвекового урегулирования конфликта на Днестре показала, что непримиримость и непреклонность — это никуда не годные инструменты. Конечно, если речь идет о национальных интересах Республики Молдова и воссоединении страны. А не о выполнении чужих поручений по вытеснению России из региона — любой ценой. Цена здесь может оказаться неподъемной.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (48)

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